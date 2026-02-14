Horóscopo: cómo será tu semana del 15 al 21 de febrero de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: El ingreso de Saturno impone límites saludables. Aunque la asfixia asome, mejor estructurar sus vínculos desde la razón.

DINERO: Panorama complejo. Deberá reorganizar sus prioridades frente a lo indeterminado. Evite la impetuosidad.

CLAVE DE LA SEMANA: La moderación será su mejor mecanismo de defensa.

21/4 al 21/5

AMOR: La influencia de Venus da estabilidad. Se sentirá resguardado en un marco de cuidado mutuo y gestos de afecto siempre genuinos.

DINERO: Los negocios fluyen. Aproveche esta etapa de contención para afianzar alianzas con socios de confianza.

CLAVE DE LA SEMANA: Los pies sobre la tierra le brindan esa paz que busca.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Con Marte a favor, desborda erotismo y vitalidad. No obstante, procure no herir susceptibilidades con comentarios tajantes.

DINERO: Jornadas de creatividad, pero cuide la comunicación. Dé tiempo a sus colaboradores para procesar cambios.

CLAVE DE LA SEMANA: Acompañe su agilidad mental con una escucha activa.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Profunda calidez. La ternura será el eje de sus relaciones, permitiéndole sanar viejas heridas y sentirse bien acompañado.

DINERO: Mercurio facilita los acuerdos comerciales. Conectar con las necesidades del otro le abrirá puertas.

CLAVE DE LA SEMANA: La sensibilidad no es debilidad, es guía. Conéctese.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: El eclipse del día 17 marca un punto de inflexión. Hay intensidad emocional, pero equilibre su deseo con demandas del entorno.

DINERO: Responsabilidades imprevistas. Es vital que cuide las formas al dar órdenes. Gente hipersensible.

CLAVE DE LA SEMANA: Adaptación será requisito para superar el caos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Encuentra seguridad en lo cotidiano. Período para disfrutar de la protección mutua, alejarse de conflictos que perturben.

DINERO: Malentendidos. Mercurio en oposición sugiere ser preciso en sus palabras y evitar enfrentamientos estériles.

CLAVE DE LA SEMANA: Antes de reaccionar, analice si el conflicto es real.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Marte en un signo afín potencia sus ganas de hacer y compartir. Evite que su naturaleza analítica “enfríe” a su pareja.

DINERO: Los proyectos cobran fuerza. Acomódese al ritmo ajeno; clientes o colegas merecen paciencia.

CLAVE DE LA SEMANA: La diplomacia es su activo más valioso.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Venus propone una tregua emocional. Sentirá una contención afectiva que le ayuda a bajar la guardia y así gozar la intimidad.

DINERO: Fluidez comunicativa. Sus propuestas son bien recibidas, especialmente si incluyen negocios a largo plazo.

CLAVE DE LA SEMANA: Permítase disfrutar de los logros sin miedo al futuro.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Saturno en Aries exige madurez. Puede que su libertad se vea limitada, pero el arte está en hacer realidad esos amores soñados.

DINERO: Reestructuración. El contexto es poco claro, por eso debe ser muy prudente con sus demandas económicas.

CLAVE DE LA SEMANA: Reorganizar es avanzar; tómese tiempo para hacerlo.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Se consolidan lazos. La sensación de seguridad emocional le permite proyectar un futuro sólido y con los pies en la tierra.

DINERO: Sin mayores contratiempos. Su gestión se ve favorecida por un entorno que acompaña y protege. Éxito.

CLAVE DE LA SEMANA: La constancia rinde; mantenga su rumbo actual.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: El eclipse del día 17 lo pone al centro de la escena. Vivirá situaciones intensas que requerirán una rápida asimilación emocional.

DINERO: Marte le da ese impulso que necesita para avanzar. No atropelle a los demás en su búsqueda de resultados.

CLAVE DE LA SEMANA: Use su gran energía para construir, no para confrontar.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Con Venus en su signo, la armonía es absoluta. Irradia una calidez que atrae a los demás. Clima de amor y cuidado recíproco.

DINERO: Mercurio a su favor protege las transacciones. Sus palabras tienen peso y sus ideas fluyen con naturalidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Es momento de brillar; sin miedo a tomar la iniciativa.