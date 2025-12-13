Horóscopo: cómo será tu semana del 14 al 20 de diciembre de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: Adorablemente rebelde, ganará esta semana una batalla personal. Mayor libertad que nunca. Logrará que los demás acepten su punto de vista.

DINERO: Un suceso trascendente lo anima a dar lo mejor de sí. Ofertas interesantes que no podrá ni querrá descartar.

CLAVE DE LA SEMANA: Tómese el tiempo para escuchar a quienes lo necesitan atento.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Descarte desde el vamos cualquier vínculo que se preste a confusión. Estará especialmente conquistador. Su tímido corazoncito se derrite.

DINERO: Encuentra soluciones geniales para sus conflictos de dinero. Podría tener que pagar una cuenta fuera de agenda.

CLAVE DE LA SEMANA: No siempre se puede tener todo bajo control. Acepte improvisar.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Usted es un romántico y, como tal, anhela compartir con alguien mucho más que el día a día. Por mucho que se resista la pasión toca su puerta.

DINERO: Tratos que dejan buen dinero y muchas satisfacciones. Pondrá fin, con inteligencia, a pasados conflictos de interés.

CLAVE DE LA SEMANA: Amíguese, llevarse bien siempre trae beneficios.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: La serenidad alcanzada peligra, así que ponga la mente –o el corazón- en blanco. Ya estará libre de dilemas internos y disfrutará. Confíe.

DINERO: Trabajará con ganas y energía. Haga esos trámites que quedaron pendientes. Creatividad y rapidez en la comunicación.

CLAVE DE LA SEMANA: Entre en acción en vez de lamentarse de su suerte.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Se resuelven sus desacuerdos. Si necesita que lo tomen más en cuenta, pídalo sin rodeos. Evite comentarios que lo puedan comprometer.

DINERO: Excelentes negocios y buena comunicación en el ámbito profesional. Toda tensión pasada pronto desaparecerá.

CLAVE DE LA SEMANA: No sea usted quien dé a conocer lo que otros callan.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: En un plácido equilibrio. Alianza familiar inquebrantable. Los suyos le darán fuerzas cuando esté agotado. Toma las riendas de la situación.

DINERO: Deberá adaptarse velozmente. No intente resistirse al cambio, tómelo con humor y trate de verle el lado positivo.

CLAVE DE LA SEMANA: Aunque deba esforzarse, lleve sus cuentas prolijamente.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: La tensión familiar se irá diluyendo a medida que pasen los días. Rodeado de su gente querida, sale adelante. Entusiasmo contagioso.

DINERO: ¿Un fin de año extra exigente? Si le gusta su trabajo o si estudia aquello que eligió, haga un esfuerzo extra.

CLAVE DE LA SEMANA: Discuta pero sin perder la perspectiva.

Escorpio

24/10 al 22/11

AMOR: Luego de una etapa muy relajada empezarán a notarse mínimas grietas. Se invierten los papeles y usted disfruta el nuevo rol. Pactos.

DINERO: Sería acertado iniciar nuevas gestiones. Perfeccione sus proyectos antes de buscar la aprobación de un superior.

CLAVE DE LA SEMANA: Aunque diga basta a un vínculo, deje la puerta abierta.

Sagitario

23/11 al 20/12

AMOR: No es tiempo para vincularse seriamente ni de hacer promesas imposibles de cumplir. Los casados se adaptarán mejor que los solteros.

DINERO: Elegirá con libertad el camino. Quede al margen de cualquier negocio confuso y cuídese de quien no cumple su palabra.

CLAVE DE LA SEMANA: Tal vez alguien que cree detestar sea su igual. Reflexione.

Capricornio

21/12 al 20/1

AMOR: Cruza el umbral de sus miedos. Buena semana para nuevos compromisos afectivos, pero mala para reincidir con un ex sin tener garantías de cambio.

DINERO: Tal vez tenga que sumar a su tarea actual algún trabajo extra. Tómelo con filosofía si su objetivo es la expansión.

CLAVE DE LA SEMANA: Dígale adiós a lo que nunca lo hizo feliz.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Sabrá reinventarse aunque la rutina parezca haber ganado. Se sucederán las emociones fuertes. Gente fuera de lo común lo ayuda a definirse.

DINERO: Da con una salida racional a sus problemas. Los estudiantes, intelectuales y comerciantes del signo se lucen.

CLAVE DE LA SEMANA: A fuerza de confianza en sí mismo concretará sus sueños.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: ¿Le gusta alguien muy distinto a su ideal de pareja? ¡Será cuestión de probar! Siempre hay tiempo para alejarse. Complicaciones de familia.

DINERO: Cambios sobre la marcha que lo ponen nervioso. Adaptarse es la consigna. Lo que consiguió no corre peligro.

CLAVE DE LA SEMANA: Tendrá que tener mucha paciencia con los demás.