Horóscopo: cómo será tu semana del 22 al 28 de febrero de 2026

- 4 minutos de lectura'
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Dicotomía entre el deseo que aumenta Marte y la estabilidad. Evite decisiones drásticas bajo este clima de incertidumbre.
DINERO: La falta de control lo frustra. Tenga cautela operativa y postergue negociaciones de alto impacto hasta que aclare.
CLAVE DE LA SEMANA: Aceptar su vulnerabilidad será muestra de fortaleza.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Tránsitos en signos de agua suavizan su carácter; reconecta con el entorno afectivo. Practique la escucha empática y la ternura.
DINERO: Pese a la volatilidad del mercado, su pragmatismo se ve recompensado. El flujo de trabajo se mantiene positivo.
CLAVE DE LA SEMANA: Confíe en los procesos naturales; no a la ansiedad.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Fase de gran magnetismo personal, aunque la comunicación afectiva podría verse empañada por malentendidos. Proponga un compromiso real.
DINERO: Cierta dispersión financiera. El caos económico exige ser riguroso con los recursos y evitar movimientos especulativos.
CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de anteponer sus verdaderas prioridades.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Armónica influencia de Venus en Piscis. La fluidez emocional permite que las relaciones alcancen un nivel de entendimiento superior.
DINERO: Si hace cambios, tendrá una ventaja competitiva. Entorno profesional receptivo con gestiones que avanzan sin pausa.
CLAVE DE LA SEMANA: Comience a proyectar sus metas a largo plazo.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: En el terreno afectivo hay tensiones porque todos tratan de tener el control. Hay que ceder para combatir las crisis internas.
DINERO: La nueva etapa económica requiere mayor atención. Revise sus planes de inversión, mantenga una postura conservadora.
CLAVE DE LA SEMANA: En materia de liderazgo, incorpore nuevas tendencias.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Tierno intercambio romántico. Abandona la rigidez analítica y se permite ser espontáneo con su pareja y con su grupo de pertenencia.
DINERO: No tema, tiene un respaldo astral que minimiza riesgos. Buenos resultados laborales si mantiene su enfoque habitual.
CLAVE DE LA SEMANA: La flexibilidad permite superar cualquier imprevisto.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Marte potencia la vitalidad y el deseo de aventura. ¿Le pesa el compromiso? Combine su necesidad de libertad y sus responsabilidades.
DINERO: Prudencia ante propuestas que no tengan sustento real. Nada de comprometer capital en proyectos poco claros.
CLAVE DE LA SEMANA: Pregunte una y otra vez, no acepte la ambigüedad.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: En sintonía emocional con la pareja. Reina un entendimiento profundo y eso facilita la resolución de conflictos históricos. Paz.
DINERO: Se posiciona y brilla en el ámbito profesional. Sabrá hallar oportunidades allí donde otros solo ven desorden.
CLAVE DE LA SEMANA: No tema delegar; la colaboración lo potencia.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Un dulce despertar sensorial se combina con la sensación de andar a la deriva. Disfrute del presente sin forzar definiciones amorosas.
DINERO: La falta de control sobre el rumbo financiero le genera ansiedad. Busque asesoramiento si debe tomar decisiones de peso.
CLAVE DE LA SEMANA: El humor es su mejor aliado para liberar tensiones.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Mejora la comunicación de pareja. Tiempo de sanación, de proyectar un futuro compartido desde una base más amorosa y menos racional.
DINERO: El panorama general es incierto, pero su solvencia profesional lo mantiene a flote. Con nuevos conocimientos técnicos.
CLAVE DE LA SEMANA: La humildad en el trato le abrirá puertas exclusivas.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Marte le otorga un protagonismo absoluto. Fuerte carisma. La estabilidad sentimental por momentos peligra. Equilibre sensatez y pasión.
DINERO: Proteja su capital de la confusión reinante y de errores administrativos. Es fundamental ser muy organizado.
CLAVE DE LA SEMANA: Focalice su energía; hacer mil tareas lo desgastará
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Irradia una energía magnética y sanadora. Las relaciones afectivas y los vínculos familiares fluyen gracias a su empatía natural.
DINERO: Lúcido en los negocios. Navegará con pericia las aguas turbulentas de la economía. Cumple con metas personales.
CLAVE DE LA SEMANA: ¡A brillar! Confíe en sus pálpitos y prosperará.
