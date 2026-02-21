Horóscopo: cómo será tu semana del 22 al 28 de febrero de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Dicotomía entre el deseo que aumenta Marte y la estabilidad. Evite decisiones drásticas bajo este clima de incertidumbre.

DINERO: La falta de control lo frustra. Tenga cautela operativa y postergue negociaciones de alto impacto hasta que aclare.

CLAVE DE LA SEMANA: Aceptar su vulnerabilidad será muestra de fortaleza.

21/4 al 21/5

AMOR: Tránsitos en signos de agua suavizan su carácter; reconecta con el entorno afectivo. Practique la escucha empática y la ternura.

DINERO: Pese a la volatilidad del mercado, su pragmatismo se ve recompensado. El flujo de trabajo se mantiene positivo.

CLAVE DE LA SEMANA: Confíe en los procesos naturales; no a la ansiedad.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Fase de gran magnetismo personal, aunque la comunicación afectiva podría verse empañada por malentendidos. Proponga un compromiso real.

DINERO: Cierta dispersión financiera. El caos económico exige ser riguroso con los recursos y evitar movimientos especulativos.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de anteponer sus verdaderas prioridades.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Armónica influencia de Venus en Piscis. La fluidez emocional permite que las relaciones alcancen un nivel de entendimiento superior.

DINERO: Si hace cambios, tendrá una ventaja competitiva. Entorno profesional receptivo con gestiones que avanzan sin pausa.

CLAVE DE LA SEMANA: Comience a proyectar sus metas a largo plazo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: En el terreno afectivo hay tensiones porque todos tratan de tener el control. Hay que ceder para combatir las crisis internas.

DINERO: La nueva etapa económica requiere mayor atención. Revise sus planes de inversión, mantenga una postura conservadora.

CLAVE DE LA SEMANA: En materia de liderazgo, incorpore nuevas tendencias.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Tierno intercambio romántico. Abandona la rigidez analítica y se permite ser espontáneo con su pareja y con su grupo de pertenencia.

DINERO: No tema, tiene un respaldo astral que minimiza riesgos. Buenos resultados laborales si mantiene su enfoque habitual.

CLAVE DE LA SEMANA: La flexibilidad permite superar cualquier imprevisto.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Marte potencia la vitalidad y el deseo de aventura. ¿Le pesa el compromiso? Combine su necesidad de libertad y sus responsabilidades.

DINERO: Prudencia ante propuestas que no tengan sustento real. Nada de comprometer capital en proyectos poco claros.

CLAVE DE LA SEMANA: Pregunte una y otra vez, no acepte la ambigüedad.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: En sintonía emocional con la pareja. Reina un entendimiento profundo y eso facilita la resolución de conflictos históricos. Paz.

DINERO: Se posiciona y brilla en el ámbito profesional. Sabrá hallar oportunidades allí donde otros solo ven desorden.

CLAVE DE LA SEMANA: No tema delegar; la colaboración lo potencia.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Un dulce despertar sensorial se combina con la sensación de andar a la deriva. Disfrute del presente sin forzar definiciones amorosas.

DINERO: La falta de control sobre el rumbo financiero le genera ansiedad. Busque asesoramiento si debe tomar decisiones de peso.

CLAVE DE LA SEMANA: El humor es su mejor aliado para liberar tensiones.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Mejora la comunicación de pareja. Tiempo de sanación, de proyectar un futuro compartido desde una base más amorosa y menos racional.

DINERO: El panorama general es incierto, pero su solvencia profesional lo mantiene a flote. Con nuevos conocimientos técnicos.

CLAVE DE LA SEMANA: La humildad en el trato le abrirá puertas exclusivas.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Marte le otorga un protagonismo absoluto. Fuerte carisma. La estabilidad sentimental por momentos peligra. Equilibre sensatez y pasión.

DINERO: Proteja su capital de la confusión reinante y de errores administrativos. Es fundamental ser muy organizado.

CLAVE DE LA SEMANA: Focalice su energía; hacer mil tareas lo desgastará

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Irradia una energía magnética y sanadora. Las relaciones afectivas y los vínculos familiares fluyen gracias a su empatía natural.

DINERO: Lúcido en los negocios. Navegará con pericia las aguas turbulentas de la economía. Cumple con metas personales.

CLAVE DE LA SEMANA: ¡A brillar! Confíe en sus pálpitos y prosperará.