El movimiento, una necesidad que atraviesa todas las esferas de la vida

El ejercicio no es una opción, es una necesidad biológica. No es una moda, no es una tendencia pasajera, no es algo reservado para quienes “quieren verse bien”. Es, en esencia, una expresión de vida. Nuestro cuerpo fue diseñado para moverse, para adaptarse, para resistir, para evolucionar. Cuando dejamos de movernos, no solo perdemos fuerza o resistencia… empezamos a desconectarnos de nuestra propia naturaleza.

Desde lo físico, el movimiento es medicina. Cada paso, cada repetición, cada respiración consciente activa sistemas que nos sostienen: mejora la circulación, regula la glucosa, fortalece huesos y músculos, protege el corazón y estimula el cerebro. No se trata de entrenar hasta el límite, sino de recordarle al cuerpo que está vivo, que todavía tiene mucho por dar. El ejercicio no te quita energía, te la devuelve multiplicada.

El ejercicio mejora la circulación, regula la glucosa, fortalece huesos y músculos, protege el corazón y estimula el cerebro Getty Images

Desde lo humano, el ejercicio es un acto de responsabilidad personal. Es una decisión diaria de cuidarte, de elegirte, de no abandonarte. Es disciplina, sí, pero también es amor propio. Es mirarte al espejo y saber que estás haciendo algo por vos, por tu familia, por tu futuro. Porque cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu energía cambia, tu actitud se transforma, tu presencia impacta.

Y desde lo espiritual, el movimiento es conexión. Es un puente entre lo que sentís y lo que sos. Cuando entrenás, no solo trabajás el cuerpo, también ordenás la mente, liberás tensiones, encontrás claridad. Hay algo profundo que sucede en ese momento donde respirás, te concentrás y simplemente estás presente. Es casi una meditación en movimiento. Es un espacio donde el alma también descansa.

Por eso, no esperes a tener ganas. No esperes a estar motivado. No esperes a que sea el momento perfecto. Empezá con lo que tengas, con lo que puedas, pero empezá. Porque el ejercicio no es una opción… es una necesidad biológica. Y también, si lo entendés en profundidad, es una de las formas más poderosas de honrar la vida que tenés.