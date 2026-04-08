Shakira, a corazón abierto sobre sus momentos más duros: “Me rompí en mil pedazos”

Shakira hizo balance de su pasado y dejó al descubierto el delicado proceso emocional que atravesó en uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante reveló cómo logró resignificar sus experiencias más duras y sobreponerse tras su polémica separación, cuatro años atrás, de Gerard Piqué.

Sin dar nombres, la estrella de la música latina contó cómo logró rehacer su vida y transformar el dolor en crecimiento. La ruptura, anunciada en junio de 2022 tras más de una década en pareja y dos hijos en común, significó un quiebre profundo en su historia personal, agravado por la repercusión mediática que alcanzó.

Sin embargo, la colombiana advierte hoy: “Las dificultades que tengo las convierto en motivo de broma. Al final, pasan tantas cosas todos los días...”, mencionó primero en una entrevista televisiva para el late show español Al cielo con ella, de La 1 de TVE.

Para la artista, el humor se volvió una forma de sanación: “Hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de nosotros”, advirtió, además de señalar que la música también ocupó un lugar central en ese proceso. “A través de mis canciones me cuento a mí misma, cuento mi verdad”, explicó.

Fue entonces cuando lanzó una de las confesiones más contundentes: “Me rompí, me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí a mí misma pieza por pieza”, compartió.

Esa reconstrucción emocional tuvo su traducción en el terreno artístico con el lanzamiento de su disco Las mujeres ya no lloran en 2024, una especie de diario íntimo a través del cual Shakira canaliza el dolor que experimentó por aquel entonces tras descubrir la infidelidad de su pareja. Sobre ese punto, señaló: “Hubo mucha gente que quiso callarme, pero la música es mi forma natural de expresarme”.

Y profundizó: “Todas las respuestas las encontré dentro de mí, de la mujer que tiene su propio poder”. Según resaltó, ese proceso “culmina con el grito a la libertad, las mujeres ya no lloran”. En ese sentido, recordó: “De las dificultades nadie está exento”.

La artista se refirió al “decálogo de las lobas”, su propia mirada sobre la fortaleza de ciertas mujeres para afrontar momentos difíciles. Entre los mandamientos que incluye, se detuvo en la importancia del “amor propio, el amor a la manada, el no competir, el ayudarnos, el apoyarnos”.

Para Shakira, ello está directamente vinculado a la independencia económica. “Cuando una mujer la tiene, ya no tiene que soportar malos tratos, ni abusos, ni infidelidades”, opinó.

“Les prohibí YouTube”

La cantante también habló sobre cómo maneja la exposición mediática dentro de su vida familiar y, en particular, del vínculo de sus hijos con el mundo digital. La artista decidió establecer reglas estrictas: sus hijos no tienen teléfono celular y el uso del iPad está limitado a apenas una hora semanal. “Ya les prohibí YouTube. Espero que pronto en los Estados Unidos se tomen medidas como las que se están implementando en España. Me parece muy bien”, afirmó.

Para la cantante, el asunto no pasa solo por restringir, sino por educar . Según explicó, sus hijos “saben que la felicidad está en las cosas simples y que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice”, señaló.

En esa misma línea, reveló que en su casa hay una consigna: no buscarse a sí mismos en Internet. “La verdad no está en las redes sociales y tampoco hay que ir buscando su nombre, ni el mío, ni el de su padre”, explicó.

La propia Shakira aplica esa lógica en su vida cotidiana. Según dijo, evita googlearse y prefiere mantener distancia de las opiniones en las redes sociales. “Yo no me meto a ver qué dice la gente de mí”, aseguró. En cambio, delega en su equipo la tarea de filtrar la información: “Solo les digo: ‘mándenme las cosas bonitas’”, concluyó.