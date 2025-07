Las máximas que ayudan a olvidarse del qué dirán

Olvidarse del qué dirán, conducirá inexorablemente, donde se quiere ir. Aceptar las críticas como puntos de vista diferentes, no necesariamente como rechazo personal.

No preocuparse por lo que los demás digan o piensen (el qué dirán) implica liberarse de la presión social y la necesidad de aprobación externa. La principal causa de la existencia del miedo al qué dirán es una baja autoestima. Admitir que no se puede gustar a todo el mundo ni estar de acuerdo con todos.

No es tiempo, no es la familia, no es ser perfecto, no es mirar al de al lado, no mantener el enfoque. Son las excusas lo que alejan de objetivos.

Tenemos muchos ruidos, estamos muy distraídos. No es que no tengamos tiempo, perdemos mucho. La gente llega hasta donde se lo permitimos, nada que nos aleje de nuestros objetivos.

Cualquier cosa que se quiera aprender lleva para que sea casi experto 10.000 horas. Repetí lo mismo. Si lo has de hacer, hazlo potente y poderoso. El éxito no es un accidente, se construye teniendo en claro nuestro propósito; debemos apuntar al objetivo y ser consecuente en el tiempo.

Tenés que conectar con tu objetivo, con tu propósito y sobre todo saber a dónde querés llegar. El éxito está en proyectar lo que deseas, pero si no lo concretás solo quedará en deseos.

No trabajes para los aplausos, trabajá por pasar por esta vida dejando un legado. Soñar en grande cuesta lo mismo que soñar en pequeño; ejercitar es mejor que solo pensarlo, y nadie regala nada y menos el lugar que no te atrevés a ganarte.

Algunas estrategias para superar el miedo al qué dirán:

Trabajar en la autoestima es esencial. Practicar la autocompasión y el amor propio. Reconocer logros, aceptar imperfecciones y recordar que no se depende de la aprobación de los demás.

Quienes viven a merced de las opiniones ajenas, tienen problemas de autoestima y dificultad para expresar sus puntos de vista; incluso, aunque los tengan, desconfían de su valor y cambian rápido de ideas pensando que la opinión de los otros es mejor.

Aceptar que equivocarse es normal. No somos perfectos y tenemos pleno derecho a errar.

En conclusión, el miedo al qué dirán puede limitarnos enormemente. Nos priva de oportunidades valiosas y experiencias positivas.