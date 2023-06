Lionel Messi: las cuatro virtudes que hacen que sea el mejor del mundo

escuchar

Ya no es rumor. El futuro de Lionel Messi está en el Inter de Miami. Y en un día que no hizo más que tener a sus fanáticos en vilo acerca del destino del astro, si de algo nunca quedaron dudas es de sus dotes deportivos: su imagen rodeado de jugadores contrarios en pleno partido de fútbol se repite cada vez que sale a la cancha. “Crees que de ahí no va a poder salir, pero de golpe lo ves esquivar y dejar atrás a los adversos”, dice Joaquín Valdés, reconocido psicólogo deportivo español en una charla del ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma de contenidos inspiradores de BBVA.

Valdés asegura que este escenario transmite magia, deja a muchos obnubilados, incluso maravillados con lo que acaba de pasar. “Son segundos de tensión donde no se sabe si saldrá invicto o le quitarán la pelota. Para sorpresa de todos, lo logra y aquella actuación se transforma en ovación. Es que el mundo entero habla de estas jugadas inexplicables, surreales”.

Pero, “¿cómo lo hizo? ¿Qué ha pasado?”, se pregunta Valdés. Y la respuesta esconde varios secretos que tal como dice el psicólogo, se pueden aplicar a todos los aspectos de la vida.

1) Toma decisiones veloces y lentas a la vez

Estas acciones que, a veces como en el caso de Messi, deben ser veloces y lentas a la vez, requieren templanza. “Estas situaciones las comparo con la película Mátrix, donde había un montón de elementos que volaban por encima de las personas y que debían esquivar para no herirse. Estos movimientos, tenían que ser con calma y precisión”, compara el especialista.

2) Se esfuerza

Muchas veces se cree que alguien tiene dotes o que fue tocado por la varita mágica y que por eso es exitoso. Pero la realidad muestra otra cara: “La excelencia no está en el talento sino en el esfuerzo”. Según dice Valdés, “para conseguir un rendimientos del calibre de Messi hay que entrenar, no es algo con lo que se nazca”.

3) Acepta la frustración

Una emoción que incomoda. No obstante, “es necesaria para avanzar en la vida”, dice el psicólogo. En base a ello recomienda no acostumbrarse a nada, ni a los momentos buenos ni a los momentos malos “porque todo es variable y relativo”.

Valdés dice que la vida pone a prueba a todos de manera constante y no siempre las cosas salen como uno lo desea. Errar un penal, tal vez es la mejor muestra de cómo los deportistas de alto rendimiento deben lidiar con la frustración porque “les permitirá no quedarse estancado e ir por más”, reflexiona Valdés y agrega que: “Perder es algo que sucederá y cuando pase, hay que saber aprender y sacar lo mejor de la experiencia”.

"La frustración es necesaria para avanzar en la vida", Joaquín Valdés, psicólogo deportivo Marvin Ibo Guengoer - Getty Images Europe

4) Trabaja su propia motivación

La motivación, una variable necesaria para lidiar con la frustración. Pero, ¿cómo se la consigue? Nada más y nada menos que en base a objetivos. “Las metas guían a las personas, las empujan a seguir y a seguir sus sueños. Y si no sale, tener la capacidad de buscar la vuelta y encarar hacia otro lugar, o bien, volverlo a intentar”, explica Valdés.

Sin ir más lejos, “cuando un objetivo llega a su fin, es fundamental buscar otro”, dice el especialista. De esta manera, añade que esa es la fórmula para “recuperarnos antes de las frustraciones”. Pero aclara que siempre hay que “ser realistas y disfrutar del proceso”.

“Cuando un objetivo llega a su fin, es fundamental buscar otro”, Joaquín Valdés, psicólogo deportivo KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El deporte es un reflejo de la vida cotidiana, donde hay caídas y golpes, pero siempre hay motivos para volver a pararse y perseguir la pelota. No importa que tan lejos se llegue, la magia está en el trabajo y en la disciplina diaria. “Cada momento que se vive es una situación irrepetible que hay que aprovechar”, concluye el psicólogo.

