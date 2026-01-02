Cinco ejercicios fáciles que pueden ayudar a no sentir culpa en el inicio del año

Con el final de la temporada decembrina, algunas personas comienzan a sentir culpa por todo lo que comieron durante ese mes, y una de las maneras más sencillas de bajar esos kilos de más es siguiendo una dieta saludable y realizando actividad física. Sin embargo, no todos los ejercicios son recomendables, ni tampoco excederse con el tiempo o la intensidad.

De acuerdo con el entrenador personal e instructor en musculación Ángel Santana, la actividad física no es la misma en personas con factores de riesgo que en quienes no los presentan, por lo que se debe tener cuidado al realizarla.

“En términos generales, lo ideal es hacer algún tipo de ejercicio de baja intensidad. Trabajar entre un 40% y un 50% de lo que vendría a ser la intensidad máxima de cada uno. Si uno lo toma como referencia, la sensopercepción tendría que ser de liviano a moderado”, explicó Santana.

Según el portal web ‘Planet Fitness’, estos ejercicios son ideales para bajar de peso, ya que son de bajo impacto y grandes quemadores de grasa. Sin embargo, siempre deben estar supervisados por un experto.

Estos son algunos ejercicios sencillos que ayudan a bajar de peso

1. Caminar

De acuerdo con el sitio mencionado anteriormente, la caminata es una opción perfecta para bajar esos kilos de más, ya que no solo es de baja intensidad, sino que también ayuda a mantener el cuerpo en movimiento y fortalece el corazón.

Caminar es un deporte de bajo impacto que ayuda a bajar de peso Angel photographer - Shutterstock

2. Entrenamiento de fuerza

Aunque muchas personas piensan que el entrenamiento de fuerza solo sirve para desarrollar los músculos, también es una excelente opción para perder peso, ya que ayuda a mantener la masa muscular, quema calorías, acelera el metabolismo y mejora la composición corporal.

Estos elementos son esenciales para mantener un peso saludable, además de llevar una dieta balanceada, rica en frutas y proteínas.

El entrenamiento de fuerza yuda a mantener la masa muscular, quema calorías, acelera el metabolismo y mejora la composición corporal SHUTTERSTOCK - Shutterstock

3. Andar en bicicleta

La bicicleta es un ejercicio de bajo impacto que fomenta la pérdida de peso de manera saludable. Lo que muchas personas no saben es que también es un entrenamiento de cuerpo completo, con grandes beneficios para la salud cardiovascular.

La bicicleta es un ejercicio de bajo impacto que fomenta la pérdida de peso de manera saludable Transportation Alternatives Org

4. Yoga

El yoga ayuda a bajar esos kilos de más de forma saludable, ya que esta disciplina combina el movimiento físico con trabajo de respiración y conciencia plena. La gran mayoría de personas puede practicarlo, sin importar la edad que tengan.

El yoga también es un ejercicio que ayuda a bajar los kilos de más Shutterstock

5. Senderismo

El senderismo es un ejercicio que cada día gana más popularidad por todos los beneficios que ofrece, ya que no solo permite a las personas disfrutar de la naturaleza, sino que también es ideal para la salud cardiovascular, al involucrar diversos grupos musculares.

Pasar tiempo en la naturaleza también ayuda a mejorar el estado de ánimo y a reducir el estrés.

Es importante recordar que, antes de realizar cualquier actividad física, se debe mantener una buena hidratación y evitar las horas pico, especialmente en ciudades con altas temperaturas, ya que el exceso de calor puede resultar contraproducente.

“Una buena hidratación hace que se laven a nivel de las células todas las sustancias de desecho que pudieron haber quedado producto de los excesos en la alimentación y las bebidas alcohólicas”, detalló Santana.