Duelo: los lectores comparten formas poco convencionales de vivir una pérdida

Un amigo mío quedó devastado cuando falleció su tía abuela el año pasado. Me contó que una de las cosas que más les gustaba hacer juntos era ver The Real Housewives of Atlanta. Hoy en día sigue viendo el reality show y hace comentarios durante todo el programa.

“Es como si todavía estuviera sentada a mi lado”, reconoce.

A menudo procesamos la muerte a través de funerales y entregas de cacerolas. “Por eso, puede resultar extraño desviarse de los rituales de duelo culturalmente aceptados”, comenta Carla Fernández, autora de Duelo Renegado.

Pero no hay dos personas que experimenten el duelo de la misma manera, asegura Larry Carlat, consejero de duelo y autor de Un espacio en el corazón: una guía de supervivencia para padres en duelo.

“El duelo nos sienta como anillo al dedo”, dice. “Y está moldeado por la persona que amamos y perdimos”.

Hace unas semanas, les pedí a los lectores que compartieran cómo se mantienen cerca de un ser querido fallecido. Recibí más de 800 respuestas y las leí todas. A continuación, se presentan algunas de las muchas que me inspiraron, editadas para mayor claridad y brevedad.

Espero que estos testimonios ayuden a normalizar todas las formas que puede adoptar el duelo.

A mi papá le encantaban los cupcakes de naranja . Ahora son “cupcakes de papá”, y encontrarlos en cualquier estación de servicio o tienda me reconforta de inmediato. Aunque como menos ahora que cuando falleció, siempre me vienen bien. — Sarah Luciano, Highland, NY

Mi querida abuela estornudaba muy fuerte . Siempre que estornudo, me alegra que sea fuerte, porque me recuerda a ella. — Terri Foland, Half Moon Bay, California

Perdí a mi hermana el año pasado . Después de cenar, me tomo un par de minutos para contarle cómo me fue en el día, con sus cosas buenas y malas. Me aseguro de criticarla un poco... por haberse ido tan pronto. — Cecilia Kammer, Houston

Mi esposa solía cortar tres pasas de ciruela para su avena todas las mañanas. Yo uso el mismo cuchillo pequeño en la misma tabla de cortar pequeña y corto cada ciruela en tres trozos, igual que ella. — Suzi Wizowaty, Shelburne, Vermont

Cuando mi abuela vivía, me invitaba a ir a pescar con ella. Nunca pude ir, pero cuando falleció, pedí su caña de pescar. La colgué en una ventana como recordatorio de no posponer nunca el tiempo con alguien a quien quiero. — Laura Butler, Charlotte, Carolina del Norte

Mi papá falleció hace ocho años . Algunas de las conversaciones más enriquecedoras entre padre e hijo que tuve con él fueron en Home Depot. Cuando necesito pasar tiempo con él, visito uno. La iluminación y el olor (una mezcla de polvo de madera y pintura) me resultan extrañamente relajantes. — Henry Lescaille, Wesley Chapel, Florida

En un mercado antiguo encontré un viejo teléfono de pared con disco, idéntico al de mi abuela. Lo compré y lo colgué en la cocina. Lo uso para hablar con ella cuando la extraño. — Lisha Mejan, Winston-Salem, Carolina del Norte

Mi madre, una inmigrante alemana, falleció hace nueve años . Hablamos solo alemán durante toda mi vida. En sus últimos años, me preguntaba cómo haría para mantener mi alemán una vez que ella falleciera. Me encogí de hombros hasta que después de su muerte me di cuenta de lo importante que es conectar con el idioma. Tras mi jubilación parcial, me matriculé en el máster de estudios alemanes del Middlebury College. — Thomas Horn, Boston

Mi padre falleció hace nueve años . Heredé de él la misma forma de sus manos y dedos, y ahora que tengo más de 70 años, mis manos están arrugadas como las suyas. De hecho, me ayuda a no sentirme tan mal por mi propio envejecimiento. — Susan Jones, Ithaca, NY

El último trabajo de mi esposo fue en un supermercado . Las etiquetas con su nombre están metidas en todos los rincones de la casa. — Melissa Castino Reid, Mound, Minnesota

Uso tela del pijama favorito de mi mamá para remendar los almohadones de la casa. Así, se siente presente en cada habitación. — Andrea Kollerbohm, Silver Strand Beach, California

Por Jancee Dunn.