El poder en silencio: lo que Robert Greene nunca dijo sobre la imagen personal

Si algo he aprendido en todos estos años es que nadie necesita hablar demasiado para dejar una impresión imborrable. Basta con entrar a una sala: la forma en que te vestís, cómo saludás, si levantás el mentón o si sostenés la mirada. El poder se juega allí, en lo que se ve y se percibe antes de pronunciar una sola palabra.

Cuando leí Las 48 leyes del poder de Robert Greene, entendí que muchas de esas reglas podrían trasladarse directamente a la imagen personal y al lenguaje corporal.

El libro generó tanta controversia que en varias cárceles de Estados Unidos fue prohibido, al considerarse una “herramienta de manipulación peligrosa” en manos de los reclusos. Lo irónico es que aquello confirmó lo que Greene planteaba: el poder incomoda, y sus reglas despiertan temor allí donde se ejercen con inteligencia.

Greene escribe para políticos, estrategas y figuras de alto perfil, pero cualquiera que se enfrente a una entrevista, una reunión de directorio o incluso a un evento social, sabe que la moda y los gestos funcionan como piezas del mismo tablero. Vestirse no es taparse o cubrirse: es elegir qué narrativa proyectamos.

“Aparece menos de lo necesario”, recomienda una de sus leyes. No se trata de esconderse, sino de medir el impacto. Un estilo calculado, que no necesita brillos excesivos para ser recordado, siempre resulta más efectivo que el ruido visual. Un blazer que cae perfecto, un accesorio inesperado o un color que ilumina el rostro pueden ser más poderosos que un vestuario recargado.

En otra de sus máximas, “Domina el arte de lo ausente”, se revela la importancia del silencio corporal. El lenguaje no verbal suele hablar más que las palabras: una espalda recta, un gesto pausado, la seguridad de ocupar el espacio sin ansiedad. Los líderes más convincentes no siempre son los más elocuentes, sino aquellos que saben cómo usar los silencios, las pausas y los movimientos con mesura. No hay nada más persuasivo que alguien que controla sus propios gestos.

También hay reglas que parecen hechas a medida de la moda. “Haz que los demás dependan de ti” no habla aquí de manipulación, sino de generar un diferencial tan claro en la propia presencia que se vuelva irreemplazable. Pensemos en esos líderes cuya sola manera de vestir se convierte en sinónimo de autoridad: el directivo impecable, o la política que adopta un color como sello de identidad. Cuando la imagen personal se vuelve un factor de confianza para los demás, ahí aparece la verdadera dependencia.

Es por eso que puede aplicarse a la construcción de un estilo personal inconfundible. Karl Lagerfeld con sus guantes y anteojos negros, o Diane von Fürstenberg con su vestido cruzado, comprendieron que repetir un gesto estilístico no es aburrido, sino estratégico. La consistencia construye autoridad, y cuando el estilo se convierte en identidad, deja de ser moda para transformarse en poder.

Y, por supuesto, está la advertencia eterna: “Nunca eclipses al maestro”. En términos de imagen significa entender los códigos del contexto. No es lo mismo vestirse para acompañar a un cliente en su gran día que para liderar una presentación propia. La elegancia radica en calibrar el nivel justo de protagonismo: destacar, sí, pero sin desentonar con el escenario. El error más común no es la falta de estilo, sino el exceso de querer brillar en cualquier circunstancia.

Greene nos ofrece tácticas de poder; la moda y el lenguaje corporal nos dan las herramientas para aplicarlas en la vida cotidiana. No se trata de disfrazarse ni de parecer alguien que no somos. Se trata de usar lo visible —la ropa, los gestos, la postura— como aliados conscientes de lo que queremos comunicar.

Porque el poder no siempre es ruido ni ostentación. A veces es apenas un detalle: el silencio que incomoda, la mirada sostenida, la prenda que habla sin necesidad de explicaciones. Y ahí, en esa sofisticación sutil, está la verdadera fuerza de la imagen personal.