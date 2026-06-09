EMT, la terapia contra la depresión que restablece el equilibrio de las redes neuronales

La estimulación magnética transcraneal (EMT) surgió en 1985 cuando el doctor inglés Anthony Barker y sus colegas del departamento de Medicina Física de la Universidad de Sheffield evaluaban una forma no invasiva e indolora de integrar tractos nerviosos a través de la estimulación de la corteza cerebral. Los resultados fueron positivos y Barker se mostró optimista sobre el futuro de la técnica y su potencial terapéutico y de investigación.

Recién a principios de los 2000 la EMT fue una alternativa efectiva para el tratamiento de pacientes con depresión, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo.

El gran reconocimiento llegó en 2008, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) confirmó su eficacia tras analizar una investigación en la que más de 300 pacientes con depresión mostraron mejoras al ser intervenidos con EMT.

“La aprobación de una institución así de prestigiosa fue un antes y un después para perfeccionar y darle credibilidad al tratamiento”, asegura Alejandro Andersson, médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, uno de los centros médicos pioneros en emplear la EMT en el país. “Aunque la depresión mayor es la indicación más conocida y la primera en recibir aprobación regulatoria internacional, este tratamiento tiene un espectro de aplicaciones mucho más amplio”, afirma.

¿Qué es la estimulación magnética transcraneal (EMT)?

La Clínica Mayo de los Estados Unidos informa que se trata de un método que utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas en el cerebro con el fin de mejorar síntomas psiquiátricos. También explica que en una sesión, según el tipo de patrón de estimulación usado, el procedimiento puede durar entre 3 o 20 minutos.

El equipo cuenta con una bobina –un cable enrollado– que se apoya suavemente sobre el cuero cabelludo sin necesidad de incisiones, anestesia ni contacto eléctrico directo. “Con esa bobina podemos despolarizar las neuronas a una frecuencia distinta de la que venían teniendo. Por eso, si bien el nombre es estimulación, en realidad es una manera de modulación de la actividad neuronal”, señala Matías Bonanni, médico psiquiatra y director del Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Clínica (INAC).

A la EMT se la considera como un procedimiento no invasivo porque se hace sin utilizar cirugía, anestesia ni cortar la piel Yiistocking - Shutterstock

Para Andersson, la EMT es una forma de hablarle al cerebro en su propio idioma –la electricidad– sin usar fármacos. El objetivo, afirma, es el mismo que el de cualquier tratamiento neurológico: restablecer la homeostasis, el equilibrio de las redes neuronales alteradas por la enfermedad.

Ambos profesionales destacan que, a diferencia de la psicoterapia, este abordaje produce cambios biológicos directos y medibles en la actividad cortical. “No reemplaza a los fármacos ni a la psicoterapia, pero en muchos casos los complementa o permite reducirlos”, destaca Andersson.

Respecto de la duración total del tratamiento, Bonanni cuenta que normalmente el protocolo para tratar una depresión dura de 6 a 8 semanas. “Son 30 sesiones en total”, dice. Añade también que la EMT luego puede derivar en sesiones de mantenimiento o en la extensión del protocolo dependiendo del cuadro del paciente.

Sin embargo, destaca que es un hecho el alto índice terapéutico que tiene. “Cuenta con muy bajos efectos adversos y no produce daños ni lesiones”, agrega Bonanni.

La reacción indeseada más frecuente, menciona Andersson, es la cefalea tensional transitoria postsesión (dolor de cabeza) que responde bien a analgésicos comunes. También, explica, pueden ocurrir espasmos musculares locales en el cuero cabelludo y existe una incidencia menor al 0,1% de tener una convulsión.

Además de la alta tasa de respuesta en pacientes con depresión resistente a psicoterapias y fármacos (70%), los expertos enumeran los efectos positivos de su uso en casos de autismo, déficit atencional, estrés postraumático, ansiedad generalizada, migraña crónica, fibromialgia, rehabilitación de accidentes cerebrovasculares, tinnitus o acúfenos y trastornos del movimiento como Parkinson y distonías. “En la mayoría de estos casos muestra mejoras en el cuadro y la calidad de vida del paciente, pero no cura al 100%”, manifiesta Boninno.

Andersson agrega que se lo emplea también como herramienta de diagnóstico y mapeo cerebral prequirúrgico. “Cada vez más centros tienen el equipamiento y el entrenamiento necesarios para la EMT. Es una tecnología de vanguardia”, dice.

¿Puede aplicarse en personas sanas para mejorar el rendimiento cognitivo? Ambos especialistas responden que sí y que se trata de un campo activo de investigación. “Se están publicando ensayos y estudios sobre su efecto en la memoria de trabajo, atención y velocidad de procesamiento en sujetos sanos”, resalta Andersson. Los equipos de EMT requieren habilitación como dispositivos médicos ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Reglamentación y cobertura en el país

Los dos expertos están de acuerdo: no existe cobertura universal ni obligatoria estandarizada en la Argentina. Boninno señala que, en casos, los pacientes deben apelar a amparos judiciales para que las prepagas u obras sociales accedan a cubrir el tratamiento.

En Estados Unidos, ejemplifica, el protocolo completo de EMT cuesta entre 15.000 y 20.000 dólares. “Acá un abordaje para la depresión, de 6 a 8 semanas, está alrededor de los 4000-5000 dólares”, revela.

Los equipos de EMT sí requieren habilitación como dispositivos médicos ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En cuanto a los requisitos para operar los equipos, los dos coinciden en que no hay actualmente una certificación o entrenamiento específico que se exija a los médicos.