El psicólogo Walter Riso advirtió sobre la importancia de la distancia emocional para proteger la salud mental: ‘Si te vi, no me acuerdo’

El psicólogo y escritor Walter Riso, reconocido por su trabajo en el ámbito de la salud mental, compartió un mensaje sobre cómo enfrentar conductas dañinas de personas cercanas.

En un video publicado en sus redes sociales, Riso afirmó que cuando alguien desprecia, ignora o hiere emocionalmente, lo más adecuado no es necesariamente cortar todo contacto, sino establecer una distancia emocional.

“Cuando una persona te trata mal y te ignora, hay que alejarse de ella, pero sin salir por la puerta”, explicó.

Según el especialista, este tipo de alejamiento implica un proceso interno de autocuidado que ayuda a preservar la identidad y evitar que las actitudes del otro condicionen el bienestar personal.

El amor propio como herramienta de protección

Riso subrayó que el amor propio es la clave para afrontar la indiferencia. Recomendó centrar la atención en el mundo interior y en la propia historia personal como estrategia para disminuir el impacto de actitudes tóxicas.

“Tu opinión ya no me importa, tu mirada me traspasa”, ejemplificó el psicólogo al hablar sobre cómo relativizar la influencia de los demás.

En su reflexión, insistió en que priorizar la paz mental y reforzar la autonomía emocional permite crecer sin depender del reconocimiento externo. “Estar lejos de alguien que hiere significa, en realidad, estar más cerca de uno mismo”, señaló.

Aplicar la de “si te he visto, no me acuerdo” es un acto de madurez emocional.

El planteamiento de Riso se enmarca en un debate cada vez más visible sobre el autocuidado y la gestión de las relaciones personales.

Psicólogos coinciden en que dinámicas de manipulación, victimismo o vínculos familiares dañinos pueden afectar de manera directa la salud mental. En estos casos, los especialistas aconsejan aprender a identificar límites y establecer medidas de protección emocional.