Este simple gesto de un ser querido puede aplacar el dolor físico y el nerviosismo

El neurocientífico estadounidense James Coan estudiaba la función cerebral de personas con Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) cuando uno de sus pacientes, un veterano de guerra, comenzó a presentar dificultades para exponerse a una máquina de resonancia magnética. Preso del pánico, preguntó a Coan y sus colegas si era posible que su esposa estuviese presente. Una vez que ella le tomó la mano los médicos notaron que, en las pantallas conectadas a la máquina, su cerebro mostraba una actividad totalmente distinta.

Curioso por lo que presenció, Coan comenzó a realizar una serie de experimentos e investigaciones que le terminaron por confirmar que cuando dos seres queridos se tomaban de la mano, ambas personas se tranquilizaban y tenían una mayor tolerancia al dolor físico.

Emparejamiento cerebral

Es un fenómeno estudiado por la neurociencia y ocurre cuando dos personas sincronizan sus ondas cerebrales y ritmos fisiológicos, generando una respuesta de calma y seguridad.

No obstante, Marcelo Cetkovich Bakmas, médico psiquiatra y director médico de INECO, hace hincapié en algo fundamental: esto ocurre dependiendo del vínculo y la proximidad que haya entre esos individuos. “El contacto de una pareja, familiar o persona significativa suele tener mayor efecto que el de un desconocido”, asegura. En cuanto a la duración y calidad del contacto, el experto destaca que las caricias lentas y sostenidas activan mejor las fibras C-táctiles −fibras nerviosas de conducción lenta en la piel que transmiten estímulos de tacto suave y placentero al cerebro−.

El contacto de una pareja, familiar o persona significativa suele tener mayor efecto que el de un desconocido (Foto: FreeP¡CK)

Este simple gesto de contención no solo calma la mente sino que también tiene la capacidad de reducir dolores físicos. “Es más eficaz en el dolor agudo y con alto componente emocional, mientras que en el dolor neuropático o crónico su beneficio tiende a ser menor“, desarrolla Cetkovich Bakmas.

Factores como la edad, el género y la historia personal de cada individuo también influyen en el mecanismo tranquilizador. En recién nacidos, por ejemplo, el contacto piel con piel reduce de manera comprobada el dolor de procedimientos médicos. En adultos, señala el profesional, el efecto se mantiene, aunque puede atenuarse con los años. Respecto del género, diversos estudios muestran que, en promedio, las mujeres pueden experimentar un mayor beneficio; esto, según Cetkovich Bakmas, se debe posiblemente por diferencias hormonales y culturales en la percepción y expresión del dolor.

Respecto de la historia personal, advierte que “experiencias de trauma o dolor crónico pueden limitar el efecto positivo, especialmente si generan incomodidad o rechazo hacia el contacto físico”.

La matriz del dolor

El dolor involucra una red distribuida llamada “matriz del dolor” que incluye el tálamo, las cortezas somatosensoriales primarias y secundarias (S1 y S2), la ínsula, la corteza cingulada anterior (ACC) y la corteza prefrontal. “Estas regiones procesan desde la señal física del estímulo hasta su componente emocional y cognitivo”, informa Cetkovich Bakmas. Así, cuando una persona recibe contacto afectivo, se activan las fibras C-táctiles que proyectan hacia la ínsula posterior y la corteza orbitofrontal (áreas vinculadas con el placer y la sensación de seguridad). Esta activación,indica, puede también inhibir la intensidad de la señal de dolor en las áreas clásicas de la matriz.

Diversos estudios muestran que, en promedio, las mujeres pueden experimentar un mayor beneficio del contacto afectivo siam.pukkato - Shutterstock

Cuanta más empatía, menos dolor

El estudio “El acoplamiento cerebro-cerebro durante la toma de la mano se asocia con la reducción del dolor” publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) añadió más datos sorprendentes a la cuestión del contacto físico y el dolor.

Los investigadores descubrieron que cuanto mayor es la empatía de una persona que consuela a su pareja con dolor, más se sincronizan sus ondas cerebrales. Y, a medida que aumenta esa sincronización, el dolor de la persona afectada disminuye.

“Hemos desarrollado muchas maneras de comunicarnos en el mundo moderno y tenemos menos interacciones físicas”, afirmó el autor principal, Pavel Goldstein, investigador postdoctoral en dolor en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Afectiva de la Universidad de Colorado en Boulder, al medio de la universidad homónima. “Este artículo ilustra el poder y la importancia del contacto humano”.

Él y sus colegas reclutaron a 22 parejas heterosexuales, de entre 23 y 32 años, que llevaban juntas al menos un año. Las sometieron a varias situaciones de dos minutos de duración, mientras se les aplicaba un electroencefalograma (EEG) para medir su actividad cerebral. Las situaciones incluían sentarse juntos sin tocarse; sentarse juntos tomados de la mano; y sentarse en habitaciones separadas. Luego, repitieron las situaciones mientras la mujer era sometida a un leve dolor por calor en el brazo.

Solamente estar en presencia del otro, con o sin contacto, se asoció con cierta sincronicidad de ondas cerebrales. Si se tomaban de la mano mientras la mujer sentía dolor, la sincronización aumentaba más.

También descubrieron que, cuando la mujer sentía dolor y él no podía tocarla, el acoplamiento de sus ondas cerebrales disminuía.

“Parece que el dolor interrumpe por completo esta sincronización interpersonal entre las parejas y el tacto la restablece”, dijo Goldstein.

De acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), de cara al futuro, esta información podría utilizarse para capacitar a profesionales médicos y a otras personas que tratan frecuentemente con personas que sufren.