¿Chatbots expertos en romance? Qué puede pasar cuando la IA se mete en las aplicaciones de citas

NUEVA YORK.– Marie Lansley comenzó recientemente un nuevo trabajo en una nueva ciudad mientras busca una nueva pareja. En sus intentos por tener citas, la recién llegada a San Francisco dijo que estuvo “probando de todo”, incluso un poco de ayuda de la inteligencia artificial.

Los chatbots de IA se convirtieron, para ella y para muchos otros, en asesores de citas y expertos en relaciones.

Lansley, de 36 años, los consulta para obtener ayuda al iniciar conversaciones, algo que, según dijo, le resulta difícil en las aplicaciones de citas a pesar de sentirse cómoda haciéndolo en persona. Aunque es optimista sobre las posibilidades, reconoce la incongruencia entre el arte del romance y la precisión de la tecnología.

Los chatbots pueden ayudar a abrir conversaciones Pexels

“Estoy abierta a que la IA me encuentre al amor de mi vida, pero tampoco estoy totalmente convencida de que pueda hacerlo –expresó Lansley–. La IA es excelente para hacer que las citas sean más eficientes. Pero la química, eso siempre será analógico”.

Los usuarios de IA vienen utilizando la tecnología de diversas maneras en busca de romances. Algunos recurren a servicios de búsqueda de pareja con IA. Otros utilizan herramientas de IA para ayudar a construir sus perfiles de citas. Pero lo más habitual es emplear chatbots para redactar mensajes a posibles parejas e interpretar los mensajes que se reciben.

Lansley alterna entre ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic. Otros recurren a Grok, de Elon Musk y X; a Gemini, de Google, y a otros chatbots. Las aplicaciones de citas y las empresas de IA se están inclinando hacia esto. ChatGPT y Gemini publicaron contenido en TikTok mostrando los consejos de relación personalizados y cargados de personalidad de sus chatbots.

ChatGPT y Gemini han publicado contenido en TikTok en el que muestran el asesoramiento sobre relaciones Captura

“Claude es el nuevo Cyrano”, dijo la coach de citas Carey Gaynes, en referencia a la obra de teatro francesa del siglo XIX Cyrano de Bergerac, en la que el personaje principal es el cerebro detrás de las palabras románticas de otro hombre.

Gaynes apuntó que oyó hablar de personas de todas las edades que recurren a la tecnología, tanto de su base de clientes como de sus seguidores en su canal de YouTube, “Coffee with Carey”. Ella coincide en que podría ser útil en las citas, pero, como a muchos otros, le preocupa la dependencia excesiva.

El tema se complica cuando se trata de lo que la gente siente sobre el papel de la IA en el romance. Existe un abanico de entusiasmo, resistencia y escepticismo.

A Lansley la sorprende cómo los chatbots pueden parecer mostrar inteligencia emocional.

Mason Naung, un estudiante de 25 años en Los Ángeles, dijo que no usa chatbots para ideas de mensajes, pero que podría ver el beneficio para “romper el hielo” durante el intercambio inicial con alguien.

“Estuve en Hinge de forma intermitente durante un año o dos, y a veces me cuesta pensar en cómo debería ser la frase inicial con una chica”, detalló. Pero si los mensajes escritos por la IA van más allá de esos intercambios iniciales, eso sería una “pequeña señal de alerta” en su opinión.

Muchos usuarios dijeron que tenían una línea que no cruzarían en el uso de la IA para las citas UNSPASH/CC/MICHAEL FENTON - UNSPASH/CC/MICHAEL FENTON

Así como los chatbots pueden ayudar a abrir conversaciones, también pueden ayudar a terminar la relación. Dani Cohen, una empresaria de 27 años en San Diego, dijo que preferiría mucho más que alguien con quien tuvo algunas citas le envíe un mensaje de despedida escrito por IA antes que ser “ghosteada”, es decir, de repente perder todo contacto sin una explicación previa.

“Obviamente, en un mundo perfecto, todos saben exactamente lo que quieren decir y cómo decirlo de la manera más amable posible y lo hacen. Ese no es el mundo en el que vivimos”, sostuco. “Cualquier cosa que haga que la gente se comunique, y que comunique sus pensamientos de manera amable y efectiva, es genial”, agregó.

Escepticismo

Varias personas consultadas para esta nota, incluidas aquellas que recurrieron a la IA para obtener ayuda con las citas, expresaron sus reservas sobre el uso de la tecnología para ayudar con aspectos profundamente personales de su vida. Muchos usuarios dijeron que tenían una línea que no cruzarían en el uso de la IA para las citas.

Otros ni siquiera especulan con recurrir a un chatbot para obtener ayuda con su vida amorosa.

Clara Sullivan, una estudiante de 22 años en Los Ángeles, indicó que no respondería a una posible pareja si supiera que le está enviando mensajes escritos por IA.

“Creo que es realmente aterrador lo dependientes que son las personas de esto”, afirmó Sullivan. “Eliminó por completo la capacidad de las personas para pensar de manera creativa y por sí mismas”, ahondó.

Muchos sienten lo mismo. Una encuesta de 2025 del Pew Research Center encontró que el 53% de los adultos estadounidenses dicen que la IA empeorará la capacidad de las personas para pensar creativamente. La mitad de los encuestados dijeron que sienten que la IA empeorará la capacidad de las personas para entablar relaciones significativas.

Aun así, el matrimonio de la IA con la altamente lucrativa industria de las citas era probablemente inevitable. Muchas aplicaciones estuvieron integrando la IA en sus plataformas durante años.

El matrimonio de la IA con la industria de las citas era probablemente inevitable

Tinder tiene una función impulsada por IA llamada Chemistry que sugiere perfiles adaptados a los intereses de un usuario. Hinge tiene iniciadores de conversación impulsados por IA, y herramientas de retroalimentación para ayudar a construir los perfiles de los usuarios y hacer que las interacciones sean fluidas.

El fundador de la aplicación Bumble informó recientemente que la plataforma pronto abandonará la conocida función de deslizar, girando en cambio hacia la búsqueda de compatibilidades impulsada por IA. Después de enfrentar algunas reacciones negativas ante la decisión, la directora ejecutiva y fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd, escribió en un comunicado que lo que están construyendo “se basa en una creencia simple: la tecnología debería hacer que el amor y la conexión se sientan más humanos, no menos”.

Mohammed Nizami, de 23 años, admitió que recurre a la IA para algunas cosas en su vida, pero no para sus intentos de citas.

“Todos anhelamos cierto grado de conexión auténtica. Ciertamente con tu pareja, quieres eso”, dijo. “Si hay algún filtro o barrera entre tú y tu pareja o posible pareja, no es una buena manera de comenzar una relación”, describió.

Los chatbots, añadió, pueden ni siquiera proporcionar la mejor orientación. La naturaleza complaciente de muchos chatbots podría ser “buena para tu propia comodidad mental”, opinó, pero no necesariamente conduce a los consejos más sensatos.

De todos modos, y pesar de las dudas, es probable que la IA desempeñe un papel creciente en la vida de citas moderna.

“Es una especie de indicador triste sobre el estado del mundo. Se supone que las citas son una de las cosas que no se pueden reemplazar, ¿verdad?”, dijo Jake Clay, un creador de contenido de 30 años en la ciudad de Nueva York. “Es un poco triste pensar que algo tan fundamental para tu vida se está tercerizando a una IA que no puede entender las emociones que la rodean”, reflexionó.

Clay reconoció que estuvo recibiendo menos pedidos de amigos para que decodifique mensajes de posibles parejas, ya que ahora recurren a los chatbots.

Con ironía, comentó que aprecia que la IA “aligere la carga”, pero también calificó la situación como un callejón sin salida ya que está “eludiendo algunos de los procesos normales de la vida que deberían ser un poco más sagrados”.

Por Kaitlyn Huamani, agencia AP