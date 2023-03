Kendall Jenner: el ejercicio viral que recomienda la modelo para mejorar el amor propio y sanar heridas del pasado

escuchar

Kendall Jenner es integrante de una de las familias más famosas del mundo, cotizada hoy en día como una de las supermodelos mejor pagadas con ingresos anuales de aproximadamente $ 22.5 millones según Forbes. También se ha convertido en empresaria con su marca de tequila “818″, sin embargo no todo en su vida es “color de rosas”.

Hace un tiempo la modelo compartió una charla con el autor, coach de vida y ex monje, Jay Shetty para su exitoso podcast titulado “On Purpose”. Durante la conversación Jenner se expresó sobre lo que le ha costado aprender a quererse a sí misma, sobre cómo enfrenta los problemas de ansiedad que tiene, los mensajes de odio que recibe como consecuencia de formar parte del clan Kardashian y cómo aprendió a aceptar su naturaleza introvertida.

Durante la conversación con Shetty, la “it-girl” hizo énfasis en dos cosas que le han costado mucho trabajo personal aceptar: la fama y el ser una persona tímida. “Kylie, mi hermana pequeña, siempre fue la mariposa social. Yo siempre fui introvertida… simplemente me gustaba ser yo misma”, le confesó al entrevistador. Luego agregó: “Puedo recordar vívidamente que los fines de semana no moría por estar con mis amigos todo el tiempo, prefería pasar el tiempo a solas. Ahora todos me llaman abuela Kenny y no me avergüenzo de ello”. Su mundo interior y sus tiempos libres los disfruta con sus caballos, videojuegos, sus hermanas y haciendo journaling.

Sin embargo, algo que según ella la inspiró mucho en su camino a ser su mejor versión fue la tendencia de #InnerChildHealing -en español, sanación del niño interior- que se viralizó en Tik Tok con la finalidad de concientizar sobre traumas que ocurren durante la infancia y cómo “calmar a ese niño interior” y tratarlo bien para sanar las heridas del pasado.

Kendall Jenner disfruta de sus tiempos libres con sus caballos, videojuegos, sus hermanas y haciendo journaling Kevin C. Cox - Getty Images North America

“Es cierto que hoy los jóvenes tienen mayor información y conocimiento sobre lo que es un trauma y sus consecuencias respecto de generaciones anteriores. También hay más consciencia sobre los efectos que genera a largo plazo y sobre las secuelas que puede dejar en el neurodesarrollo”, destaca Javier Rodríguez Arias (M.N. 90601), médico psiquiatra del Hospital Universitario Austral.

Respecto de los videos de Tik Tok muestran a los usuarios atrapados en un momento en el que se sienten mal con ellos mismos y como acto seguido, se hacen un recordatorio de ser amables con su niño interior. Los subtítulos típicos incluyen: “Cuando soy malo conmigo mismo, recuerdo que soy malo con él”, y se muestra al usuario en un momento actual y luego una imagen de niño en la pantalla.

“Hago mucho trabajo de sanación del niño interior con mi terapeuta quien me dijo: ‘¿Por qué no encuentras una foto tuya de cuando eras niña y la pones en el espejo del baño?’, para que todos los días y noche, la mires y recuerdes que si alguna vez estás siendo mala contigo misma, le estás hablando a esa pequeña”, reveló Jenner.

Luego contó que tras esa recomendación encontró la imagen perfecta para ello. “Estaba mirando viejos albumes de fotos, y si bien he visto estos libros toda mi vida descubrí una foto que nunca antes había visto Era una foto mía de niña con un moño en el pelo y un vestido, tenía un pequeño tatuaje de extraterrestre en el brazo y una gran sonrisa en mi rostro”, dijo en medio de la entrevista con Shetty y añadió: “pensé, ‘esa es la foto que voy a usar’. Y ahora hablo con ella todo el tiempo y si alguna vez me miro en el espejo y soy negativa conmigo misma, la miro y digo: ‘Esa pequeña es genial y la amo’”, destacó.

A partir de su relato, los millones de seguidores de la modelo se inspiraron y empezaron a compartir en videos cómo ponían en práctica esta técnica. De esta manera tener a mano una foto de la infancia se convirtió en un “challenge viral” cuya finalidad es trabajar el amor propio.

“Veo este ejercicio como algo muy satisfactorio para trabajar la seguridad personal y las heridas internas. El poder tener un reflejo continuo de mi yo niño, hace que pueda cultivar la autocompasión y tratar mi historia con mayor empatía y cuidado”, enfatiza la consultora psicológica, Noelia F. Vales.

Según la profesional, practicar esto a largo plazo puede llegar a ser muy efectivo e incluso recomienda otros ejercicios para fortalecer el autoestima. Entre ellos sugiere:

1) hacer una lista con aspectos que gusten de uno mismo y colocarla en un lugar accesible de ser leído

2) tener un diario donde se puedan detallar qué emociones se desarrollan en la evolución del amor propio, “esto permite conocernos y valorarnos”, explica

3) realizar actividades que potencien la autoimagen como meditar, hacer actividad física y encontrar hobbies que generen bienestar, “estos ayudan a aumentar la autoestima directamente”, enfatiza Vales