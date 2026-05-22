La historia detrás de un hombre al que el consumo de alcohol le arruinó la vida

La mujer luchó por sacar a su esposo de 53 años del auto y acomodarlo en la silla de ruedas que acababa de pedir prestada. Luego lo llevó, en medio del frío aire invernal, al Servicio de Urgencias del Lawrence and Memorial Hospital, en New London, Connecticut.

Habían llegado directamente desde la consulta del neurocirujano, donde el asistente médico se sorprendió por el deterioro del hombre: estaba mucho más débil que seis semanas antes, cuando lo había visto por última vez.

En urgencias, el hombre yacía en la camilla gimiendo en silencio. Tenía la presión arterial baja y el corazón acelerado. Apenas podía mover las piernas, y cuando el médico de urgencias le levantó y soltó cada pierna, no pudo sostenerlas. Los médicos temían que algo le comprimiera la médula espinal. El paciente necesitaba una resonancia magnética urgente.

Después de la prueba, el hombre recibió líquidos. No había comido ni bebido mucho en las últimas semanas, según le informó su esposa a la enfermera.

La resonancia magnética mostró desgaste en el cuello y cierto estrechamiento de la columna vertebral en la zona lumbar, pero no parecía suficiente para causar esta profunda debilidad. Aun así, el neurocirujano que revisó los resultados consideró que debían iniciarle esteroides intravenosos para reducir la inflamación que no se hubiera observado en la resonancia magnética.

Esa noche, después de que su esposa se fuera a casa, el paciente, cansado y un poco confundido, solo pudo contarle al médico que lo ingresó una historia muy básica.

Le habían empezado a doler las piernas unos meses antes. Empezó con una sensación de hormigueo en los pies que con el tiempo fue empeorando. Y tenía calambres terribles en las piernas. No podía dormir. No podía trabajar. Luego no podía caminar. Y ahora estaba en allí.

El paciente reveló que meses atrás comenzó con una sensación de hormigueo en los pies y calambres terribles en las piernas Shutterstock

La doctora encontró el resto de la historia en la ficha clínica del paciente. En septiembre, su médico de cabecera le había indicado una resonancia magnética y análisis para detectar una posible deficiencia de vitamina B12 y, como vivía en Connecticut, también para descartar la enfermedad de Lyme.

Tenía la vitamina B12 baja, así que le recetó un suplemento. No tenía la enfermedad de Lyme. Y esa resonancia mostró osteoartritis y una compresión leve, así que lo envió a un neurocirujano. Le recetaron esteroides orales y lo derivaron a fisioterapia. Ninguna de las dos opciones le ayudó.

Para diciembre, no podía salir de casa. Se cayó varias veces. Para enero, tenía problemas de memoria. Faltaba a citas; no le indicaban análisis de laboratorio.

El paciente tenía un largo historial de consumo de alcohol, según el médico. El año anterior, fue declarado culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y tuvo que asistir a un programa judicial de control de alcoholemia. Tomaba menos, le dijo al médico. Pero seguía tomando. Ese mismo día había tomado una copa de vino, admitió. Pero solo una.

Muchos tratamientos, pero ninguna mejora

Las pruebas de laboratorio solicitadas en urgencias mostraron algunos signos de consumo excesivo de alcohol. El consumo de alcohol podía causar una neuropatía grave, aunque generalmente se trataba de pérdida de sensibilidad en lugar de la profunda debilidad que presentaba.

El trastorno por consumo de alcohol se ha asociado desde hace tiempo con deficiencias nutricionales graves debido a una mala ingesta de alimentos y a que el consumo excesivo de alcohol puede afectar la absorción de nutrientes.

Su nivel de vitamina B12 era mejor; la tomaba en casa. Sin embargo, su vitamina B1, también conocida como tiamina, era indetectable. Ambas deficiencias podían causar debilidad y el tipo de neuropatía que presentaba. También problemas de memoria y confusión. Se le inició tratamiento con vitamina B1 y esteroides intravenosos en dosis altas. Se continuó con la vitamina B12.

El Dr. Bishal Khanal estaba preocupado cuando se hizo cargo del caso el día 19 de la hospitalización del paciente. El paciente seguía sin poder caminar y estaba confundido. Al revisar su historial clínico, no estaba claro si había mejorado con los esteroides, la vitamina B12 ni la tiamina.

El paciente se sometió a docenas de pruebas. Sus niveles de hormonas tiroideas eran normales, al igual que su vitamina B12 y ahora también su vitamina B1. Su líquido cefalorraquídeo se envió a la Clínica Mayo para detectar enfermedades autoinmunes que pudieran atacar el cerebro y el sistema nervioso.

No se obtuvieron los resultados, pero sus médicos iniciaron el tratamiento para un problema autoinmune por si acaso. Fue examinado por neurocirugía, neurología, gastroenterología, medicina de rehabilitación y psiquiatría. Todos los departamentos hicieron sugerencias, pero ninguno descubrió la causa de su debilidad ni de su persistente confusión.

Finalmente, Khanal entró a atender al paciente. Su esposa estaba junto a su cama, como todos los días. El paciente no podía levantar ninguna pierna. Sus brazos estaban débiles y temblaban con tanta fuerza que no podía beber de un vaso. Sus muñecas estaban casi inertes. Su esposa estaba frustrada y preocupada. Llevaba tanto tiempo en el hospital y aún no podía levantarse de la cama. ¿Por qué los médicos no podían ayudarlo?

El día 19 de la hospitalización el paciente seguía sin poder caminar y estaba confundido wavebreakmedia_micro - Wavebreakmedia_micro, Freepik

Khanal quedó impactado por todos los problemas nutricionales que el hombre tenía debido a su consumo de alcohol. Y, sin embargo, según las pruebas, todos parecían estar mejorando. Sus niveles de albúmina y prealbúmina, que pueden disminuir cuando un paciente está desnutrido, estaban bajos cuando llegó al hospital. Estaban mejorando. De hecho, todos sus análisis estaban mejorando, pero el paciente no. ¿Qué faltaba?

Había otra vitamina B que no se había analizado: la vitamina B6, un componente esencial en docenas de funciones corporales. Se encuentra en muchos alimentos, por lo que una deficiencia parecía improbable, pero Khanal pensó que valía la pena investigarla.

También surgió otra posibilidad: una ingesta insuficiente de cobre en la dieta podría simular los síntomas de la deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, esto solía observarse solo en personas con algún tipo de trastorno gastrointestinal. En casos excepcionales, podría deberse a una ingesta excesiva de zinc. ¿Pero el consumo de alcohol? Una revisión rápida de la literatura médica mostró algunos informes de casos de deficiencia de cobre asociada al consumo excesivo de alcohol. Así que tal vez. El requerimiento dietético de este mineral era mínimo, pero podría causar la profunda debilidad que presentaba este paciente. Analizarían estas dos deficiencias y esperarían los resultados.

Los resultados de los numerosos estudios seguían llegando poco a poco. La Clínica Mayo no identificó ningún signo de enfermedad autoinmune. El nivel de vitamina B6 que Khanal recetó era bajo, pero dentro del rango normal.

La pieza que falta

Finalmente, después de tres días, llegaron los resultados de la prueba de cobre. El paciente solo tenía la mitad de la cantidad de este elemento vital que debía. El cobre es esencial para muchas funciones químicas del cuerpo y el cerebro, y su deficiencia puede causar daños a corto y largo plazo en los lóbulos frontales, que participan en el pensamiento y la memoria, y en el cerebelo, el centro de coordinación tanto del cuerpo como del cerebro.

Khanal inició el tratamiento con cobre intravenoso. Los resultados fueron sorprendentemente rápidos. En un día, el terrible temblor desapareció y pudo beber de un vaso. Y, después de cinco días, pudo levantarse de la cama y caminar, aunque con un andador y seguido de cerca por una enfermera que empujaba una silla con ruedas. Su esposa lloró de alegría y alivio.

Conocí al paciente y a su esposa recientemente. Lleva casi cuatro meses en casa tras el hospital y la rehabilitación. Usa bastón y se mueve con cuidado, como si aún no supiera cómo hacerlo. Su memoria sigue siendo deficiente; es posible que nunca mejore. Tanto la deficiencia de cobre como la de tiamina pueden causar cambios permanentes.

En medicina, nos gusta trabajar con la idea de la navaja de Occam: la explicación más simple tiene más probabilidades de ser correcta. Pero hubo un médico estadounidense del siglo XX, John Bamber Hickam, que ofreció una contraposición: que los síntomas de un paciente podrían provenir de múltiples enfermedades a la vez, en lugar de una sola causa. En este caso, la máxima de Hickam, como se la conoce, era correcta.

El paciente presentaba deficiencias de muchos nutrientes necesarios. Khanal la propuso cuando otros lo habían pasado por alto, pero fueron todas las deficiencias en conjunto las que causaron el daño.

El paciente y su esposa han estado juntos desde la adolescencia. Me cuentan que tuvieron años buenos y malos. Su adicción al alcohol fue la clave de sus peores años. No ha bebido desde que ingresó en el hospital y está decidido a no volver a beber jamás. Su esposa confía en que no lo hará. Se juraron en las buenas y en las malas, me contó con solemnidad. Pero al menos ahora, está segura, lo peor ya ha pasado.

El paciente lleva casi cuatro meses en casa tras el hospital y usa bastón y se mueve con cuidado Shutterstock

Por la Dra. Lisa Sanders.