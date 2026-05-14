Un conductor fue detenido con un sorprendente nivel de alcohol en sangre mientras manejaba por una ruta nacional. El hecho ocurrió en Chubut y sorprendió a los efectivos de la agencia de seguridad vial, que registraron 2.67 gramos de alcohol en sangre durante la madrugada del miércoles.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante un operativo de control a la altura del kilómetro 8 de la Ruta Nacional 25. Durante la inspección de los agentes con base operativa en Trelew fiscalizaron 94 vehículos.

Fue allí que detectaron un caso de alcoholemia grave. Un hombre de 45 años manejaba su vehículo y fue frenado por los efectivos para realizar el control. Desde la agencia de seguridad vial compartieron un video del momento del test que realizaron con el alcoholímetro, donde hicieron que el conductor baje del auto.

“Continúe soplando, sin cortar. Unos segundos más...”, le pidió el agente mientras el hombre soplaba por la boquilla. “Muy bien, retire la boquilla”, le pidió.

Un conductor fue detenido en una ruta de Chubut con 2.67 gramos de alcohol en sangre

Luego, le recordó que la normativa provincial establece que no se permite ningún nivel de alcohol en sangre para conductir. “Tolerencia cero, recuerde. ¿Qué estuvo consumiendo, señor?“, le preguntó.

“Cerveza”, le contestó el conductor. Pero el agente volvió a cuestionarlo: “¿Únicamente cerveza?“. ”Voy a tener el auto...“, empezó a decir el hombre entre balbuceos, pero el final de la frase nunca se comprendió. Luego, se empezó a impacientar: ”¡Vamos!“.

Fue entonces que se escuchó un pitido y el alcoholímetro reveló que tenía 2.67 g/l de alcohol de sangre. “Es alcoholemia positiva y punitiva”, contó el agente. “¡Dejátelo!“, le gritó el hombre. Tras ello, se retuvo la licencia de conducir y el vehículo del hombre.

“Estos controles se realizan todos los días para evitar las conductas irresponsables al volante”, informaron desde la agencia de seguridad vial. Los controles se hacen con el objetivos de controlar documentación, condiciones de circulación y alcoholemia de los conductores.

Dos días antes, los agentes de la ANSV registraron un caso similar en la Autopista Panamericana durante un operativo a la altura del Peaje Tigre donde se controlaron 3960 vehículos. “Me va a dar. Digo, tomé recién unos fernets”, dijo el conductor del vehículo.

El agente, en tanto, le recordó que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia también es cero. “Si, ya lo sé, me va a dar positivo”, lamentó el conductor. El resultado final fue de 1.61 g/l de alcohol en sangre.