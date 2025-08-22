La psicóloga Alicia González advirtió sobre la atracción constante hacia personas mucho más jóvenes: ‘Alguien tiene más poder, más control o más voz’

Las psicólogas Alicia González y Elizabeth Clapés compartieron en Instagram un fragmento de su pódcast Tal y como somos, en el que abordaron las implicancias psicológicas de las relaciones con una marcada diferencia de edad.

González relató una experiencia personal vivida a los 16 años, cuando mantuvo una relación con un hombre seis años mayor, que derivó en su decisión de abandonar las redes sociales por presión de su pareja.

Elizabeth Clapés añadió que enamorarse de alguien mucho menor es posible, pero advirtió sobre el riesgo de que esa preferencia se convierta en un patrón repetido.

En tales casos, según la psicóloga, puede existir una intención inconsciente o consciente de mantener una posición de poder dentro del vínculo.

¿Problema o excepción? La mirada de Elizabeth Clapés

Por su parte, la terapeuta reveló que su expareja buscaba una chica más joven que él porque quería manipularla. Además, comentó que esta práctica está muy extendida en la sociedad, sobre todo entre la población masculina.

La psicóloga abordó también el concepto de verticalidad en las relaciones. Según explicó, una relación se vuelve vertical cuando una de las partes detenta mayor poder, control o decisión, incluso cuando esa desigualdad no se manifiesta como abuso evidente, sino disfrazada de protección o guía.

Debido al interés que generó el contenido, Alicia González profundizó el análisis en sus historias de Instagram, afirmando que las relaciones saludables suelen surgir entre personas con etapas vitales similares, ya que esto facilita la construcción de un proyecto común.

En contraposición, describió las relaciones horizontales como aquellas en las que ambas personas se encuentran en igualdad de condiciones, comparten decisiones y gestionan los conflictos desde un plano común.

‘’Una relación se vuelve verticalizada cuando no estamos en un plano de igualdad, sino que uno queda arriba y el otro abajo. Alguien tiene más poder, más control o más voz en las decisiones. Eso no siempre se percibe como abuso directo, a veces se disfraza de protección. Pero en el fondo, existe una jerarquía‘’, dijo.