La soledad como opción, no como un castigo

A Sally Snowman le encanta estar sola. Como guardiana de Boston Light, un faro centenario en Little Brewster Island en el puerto de Boston, tiene mucha práctica. Hace 19 años que vive allí desde abril hasta octubre.

Llena los días con trabajo, limpiando las ventanas, cortando el césped y barriendo la escalera de caracol de la torre del faro de 90 pies. Es una gran lectora y disfruta mucho de las puestas de sol.

“Es un alivio estar en la isla”, dijo Snowman, de 70 años. Cuando está sola, “las ruedas dejan de girar” y su tiempo es reparador.

Pero no todos sienten lo mismo con la soledad y durante los últimos dos años, la pandemia nos ha impuesto a todos alguna versión de ella. Hemos visto menos amigos y pasado más tiempo en casa y algunas personas se han sentido más solas, especialmente los solteros o quienes viven solos.

A medida que ingresamos en una nueva fase de la pandemia que es menos “limpia tus compras” y más “bien, nuestra “nueva normalidad“, los períodos ocasionales de aislamiento pueden ser algo que simplemente incorporamos a nuestras vidas, como tarjetas de vacunación digitales o tener un cajón dedicado para máscaras.

Tenga o no planes de pasar más tiempo a solas, la soledad es algo que se puede aprender a apreciar.

Las ventajas de controlar la situación

Cómo nos sentimos acerca del tiempo a solas depende en gran medida de si lo hemos elegido, dijo Virginia Thomas, profesora asistente de psicología en Middlebury College que estudia la soledad.

Las personas que buscan la soledad por su propia voluntad “tienden a informar que se sienten completos, como si estuvieran llenos de ideas, pensamientos o cosas que hacer”, dijo la doctora Thomas. De esta manera, es distinto del estado negativo en el que estás “desconectado de otras personas y te sentís vacío”.

La clave es ver la soledad como una opción, no como un castigo. En una encuesta de 2019, Thomas descubrió que los adolescentes que buscaban deliberadamente la soledad mostraban niveles más altos de bienestar y se sentían menos solos que sus compañeros que estaban solos forzados por las circunstancias. Lo mismo sucedió con los adultos jóvenes de 18 a 25 años, quienes también mostraron mayores niveles de crecimiento personal y autoaceptación, y niveles más bajos de depresión. De hecho, la mayoría de las investigaciones muestran que nos beneficiamos más de la soledad a medida que envejecemos, aclara Thomas, a medida que desarrollamos más control sobre nuestro tiempo, junto con mejores habilidades cognitivas y emocionales para ayudarnos a usarlo de manera más constructiva.

La soledad puede tener un efecto calmante en nuestras mentes y cuerpos Shutterstock

Jenn Drummond, una alpinista de Park City, Utah, ha pasado mucho tiempo sola mientras entrena para convertirse en la primera mujer en escalar las Siete Segundas Cumbres, las segundas montañas más altas y generalmente más difíciles de cada continente. Cuando se da cuenta que entra en un patrón depresivo, se recuerda a sí misma que ella tiene el control sobre sus emociones.

“Me está pasando la soledad”, dijo Drummond, de 41 años. “La soledad me está pasando. Ese pequeño cambio hace la mayor diferencia”.

Disfrutar de estar solo aunque no seas introvertido

Se supone que solo los introvertidos se benefician de la soledad, pero la investigación es mixta sobre si en realidad tienen más capacidad para estar solos, explica la doctora. En su opinión, “cualquiera, sin distinción de personalidad, puede disfrutar de la soledad siempre que sepan cómo usarla”.

Eso significa decidir qué quiere de su tiempo, ya sea procesar una situación difícil, aprovechar la creatividad o simplemente disfrutar de cinco minutos sin que alguien le pida algo.

Sin una meta, “simplemente vamos a estar tirando spaghettis a la pared, y eso puede provocar una falsa sensación de fracaso, como ‘Oh, no soy buena para estar sola’”, dijo Gina Moffa, una dueña y psicoterapeuta de trauma en la ciudad de Nueva York.

La soledad puede tener un efecto calmante en nuestras mentes y cuerpos, lo que puede ser desagradable para las personas que generalmente equiparan la felicidad con sentirse llenos de energía, aclara Thomas. A menudo simplemente se sienten aburridos o inquietos.

La clave para disipar la incomodidad es reemplazarla con algo placentero. Si no sabe por dónde empezar, “piense en algo que le guste hacer en general y luego intente hacerlo usted mismo”, dijo la Sra. Moffa.

Se puede hacer una actividad en solitario, pero compartiéndola en comunidad Shutterstock

Y no, el doom scrolling de Twitter no cuenta como una sana soledad. En un estudio de 2020, la Dra. Thomas siguió a 69 participantes durante una semana y concluyó que estaban más satisfechos emocionalmente con su soledad cuando estaban realmente solos, sin sus teléfonos, que cuando estaban solos pero aún con sus teléfonos.

“Si querés conectarte con vos mismo o sentirte tranquilo o creativo, ¿desplazarte por las redes sociales te dará lo que necesitás?” dijo. La mayoría de las veces la respuesta es no.

Cómo hacer para que la soledad sea más fácil

El ex astronauta de la NASA Jim “Ox” van Hoften ha vivido una soledad muy particular; durante sus misiones al espacio en la década de 1980, estuvo aislado de su familia, su rutina y, literalmente, del mundo.

Y, sin embargo, “sólo hubo unas pocas veces en las que sentí que realmente estaba solo”, dijo el Dr. van Hoften, de 77 años. Aunque la tripulación podía alcanzar el control de tierra solo durante 20 minutos de cada órbita de 90 minutos, todavía se sentía reforzado por el apoyo. Incluso en el espacio exterior, “nunca estás solo, siempre tenés a alguien que te ayuda”, dijo.

Eso se aplica en la Tierra también. Hablar con un amigo aún puede ser parte de su ritual de soledad, dijo Moffa. De hecho, “tener el espacio para hacer eso mientras estamos en este lugar de soledad puede hacer que la comunicación sea más profunda y la conexión más auténtica, porque no tenemos muchas capas de distracciones a nuestro alrededor”.

Practicá sentirte cómodo con el silencio durante los pequeños momentos de tu día

También podés hacer una actividad en solitario pero compartiéndola en comunidad. La Sra. Moffa es parte de un chat grupal con amigos que se envían mensajes de texto con sus puntajes de Wordle todos los días. “Todos hacemos esto en silencio por nuestra cuenta, pero se convierte en algo que nos conecta cuando lo compartimos”, dijo.

La soledad también puede implicar el silencio, que se ha descubierto que reduce el estrés, mejora el sueño y ayuda a algunas personas a tomar decisiones. Pero sin estructura, puede resultar intimidante, dijo Eloise Skinner, quien pasó un año formándose como monje en una comunidad monástica moderna.

Practica sentirte cómodo con el silencio durante pequeños momentos de tu día, primero mientras hacés otra cosa activamente, como cocinar o caminar, y luego, para un mayor desafío, mientras te sientas quieto. En la comunidad monástica, “todos los momentos de silencio tienen un propósito”, dijo Skinner, de 30 años. Agregar un marco a su silencio, escribiendo en un diario o escuchando su respiración, puede hacerlo más satisfactorio.

Si solo necesita escuchar otra voz, no debe avergonzarse de hacerla propia. Liz Thomas, de 36 años, una excursionista profesional de largas distancias que ha recorrido 10.000 millas sola con su mochila, se anima a sí misma usando el nombre de su sendero, Snorkel. “Diré, ‘Vamos, Snorkel, tienes que levantar esta carpa’”, dijo. Hablar consigo misma en segunda persona alivia sus preocupaciones, algo que los investigadores también encontraron en un estudio de 2014.

Encontrar un momento a solas en cualquier lugar

Sally Snowman no se ha quedado a pasar la noche en Little Brewster Island desde 2019. Todavía va varias veces a la semana para el mantenimiento de rutina, pero la Guardia Costera está en proceso de transferir la administración del faro y ya no la necesita tanto.

Recuperar la sensación de calma que sintió allí es su último desafío. Comenzó a visitar un parque local fuera de las horas pico, “enfocándose solo en los árboles”. Luego trata de llevarse esa paz y satisfacción a su casa. “La clave es encontrar un lugar con el que te sientas conectado y luego descubrir ese rincón dentro de ti“.

Por Holly Burns