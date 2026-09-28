Los expertos en psicología coinciden quienes reviven discusiones una y otra vez en su mente pretenden evitar sentimientos de vulnerabilidad

Las discusiones son situaciones que toda persona no desearía afrontar, ya que, cuando finalizan, suelen afectar el estado mental. Por suponer, hay personas que reviven estos tensos momentos una y otra vez. ¿Por qué ocurre esto? Los expertos en psicología consideran que existen distintas respuestas al respecto que son necesarias prestar atención. Para ello, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Seguramente te pase esto con frecuencia. Cuando intercambias palabras tensas con alguna persona de tu círculo cercano, en cuestión de minutos comienzas a recordar lo que ha ocurrido, como si estuvieras analizando cada momento.

Es importante resaltar que este patrón psicológico no revela cosas positivas. Distintos investigadores de la salud mental han realizado estudios con el propósito de saber el porqué se reviven una y otra vez la discusiones, obteniendo resultados interesantes.

Qué dice la psicología de las personas que reviven discusiones una y otra vez en su mente

Los profesionales de Cova Psychology resaltan que este hábito se le conoce como rumiación de la ira, el cual se trata de un ensayo mental repetido de experiencias que generan enojo, tales como discusiones o tratos injustos recibidos.

Lo alarmante es que este ciclo de pensamientos puede seguir presente así la situación haya finalizado. De ser así, la persona puede afectar sus relaciones personales, no estaría concentrada en sus distintas responsabilidades y se sentirá estresada.

Las discusiones suelen afectar la salud mental, especialmente si son reiterativas y no se llega a buenos términos

Los expertos en psicología del portal citado añaden que aquellos individuos que presentan este patrón psicológico pueden presentar ansiedad, ya que, si dicho conflicto no ha sido resuelto en su momento, su mente tratará de revivirlo hasta encontrar claridad.

“Desafortunadamente, no conduce a soluciones, sino que nos atrapa en el mismo círculo vicioso emocional”, se lee.

Revivir discusiones una y otra vez también puede tratarse de una forma de autodefensa con la finalidad de evitar sentimientos de vulnerabilidad o rechazo. Esto ocurre cuando la persona recuerda la discusión y comienza a fijarse en las faltas cometidas por la otra parte. Entonces, cuando se enfoca en lo que hizo mal, se está liberando una parte de responsabilidad.

Cómo afecta la salud en general al recordar discusiones una y otra vez

En el plano emocional, los estudios señalan que estas personas suelen experimentar mayores niveles de depresión y ansiedad. Además, también presentarían problemas de sueño, afecciones a la salud cardiovascular y un deterioro en las relaciones personales.