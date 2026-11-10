¿Por qué nunca soñamos con los celulares si los usamos a diario? Esto dice la ciencia

Los sueños son un estado fisiológico y psicológicamente consciente que se produce cuando la persona está en reposo y se caracteriza por experiencias endógenas sensoriales, motoras, emocionales y de otro tipo, según los define la Asociación Americana de Psicología.

Además, estos pueden llegar a ser descabellados y extravagantes, lo que ha llevado a los especialistas a estudiarlos más a fondo durante muchos años.

Sin embargo, hay algo que llama aún más la atención: a pesar de que los seres humanos pasan gran parte del día utilizando el celular, los estudios han demostrado que estos dispositivos rara vez aparecen en los sueños.

De acuerdo con Sleep and Dream Database, los teléfonos móviles están presentes en tan solo entre el 1 y el 5 % de los relatos oníricos.

Cuando llegan a estar presentes, por lo general, es porque se han perdido o presentan algún tipo de falla. Esto representa un enigma científico, pues los sueños suelen reflejar acontecimientos que han ocurrido durante el día.

Esto dicen los investigadores sobre por qué nunca se sueña con el celular

La doctora Kelly Bulkeley, investigadora de los sueños y directora de Sleep and Dream Database, explicó al medio Daily Mail que, a pesar de que el dispositivo móvil se utiliza a diario, no parece tener una presencia significativa durante el descanso.

“Teniendo en cuenta el uso diario casi omnipresente de los teléfonos móviles, esto parece una representación dramáticamente insuficiente de los teléfonos móviles en el contenido de los sueños. En la medida en que el contenido de los sueños guarda relación con las preocupaciones emocionales de las personas en su vida de vigilia, se trata de una discontinuidad desconcertante”, afirmó.

La poca aparición del celular en los sueños representa un enigma científico, pues ese momento onírico suele reflejar acontecimientos que han ocurrido durante el día Shutterstock

Por otro lado, un análisis en el que participaron 16.000 personas reveló que los celulares aparecen en aproximadamente el 3,55 % de los sueños de las mujeres y en el 2,69 % de los de los hombres.

Aunque existen muchas teorías alrededor de este tema, una de las principales explicaciones es que las experiencias durante el descanso están relacionadas con la importancia social.

“Si el contenido de los sueños es un índice fiable de importancia emocional, entonces la respuesta tendría que ser que las personas, por lo general, no consideran que sus teléfonos sean emocionalmente importantes para ellos. Puede parecer extraño decirlo de un dispositivo que prácticamente está pegado a las manos de la mayoría de la gente, pero a la gente no le importa realmente el objeto físico de sus teléfonos; les importa lo que sus teléfonos les permiten ver y oír”, agregó.

La experta también indicó que la gente tiende a soñar con producciones audiovisuales, pero rara vez se imagina a sí misma viendo una película o una pantalla de televisión.

Lo mismo ocurre con los dispositivos móviles, debido a que estos no tienen tanta relevancia como las conexiones emocionales con otras personas y los acontecimientos que suceden en la vida cotidiana.

“Si el contenido de los sueños es un índice fiable de importancia emocional, entonces la respuesta tendría que ser que, por lo general, los individuos no consideran que sus teléfonos sean emocionalmente importantes para ellos. Puede parecer extraño decirlo de un dispositivo que prácticamente está pegado a las manos de la mayoría, pero a los usuarios no les importa realmente el objeto físico de sus teléfonos; les importa lo que estos les permiten ver y oír”, agregó.

Por otro lado, la profesora Caroline Horton, experta en cognición del sueño de la Universidad Bishop Grosseteste de Lincoln, explicó al medio Daily Mail que otra de las teorías que existen alrededor de este tema está relacionada con algo conocido como la “hipótesis de compensación”.

“Si durante el día nos ha ocurrido algo que nos ha preocupado, pero no hemos dedicado suficiente tiempo a pensar en ello, probablemente aparecerá en nuestros sueños porque requiere un procesamiento adicional. Pero si he pasado ocho horas delante del ordenador estando despierto, no necesito pasar más tiempo en él mientras duermo”, declaró.

Los escáneres cerebrales han demostrado que, mientras una persona duerme, las áreas del cerebro responsables de la lógica y el razonamiento suelen desactivarse y presentar muy poca actividad.

“Nuestro cerebro soñador es más creativo y emocional que racional y detallado. Del mismo modo, es muy raro que la gente afirme ser capaz de escribir o teclear en sus sueños, porque estas acciones requieren demasiado pensamiento lógico para que nuestro cerebro soñador pueda procesarlas”, añadió.