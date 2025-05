¿Qué son las ‘personas cortisol’ y cómo protegerse de ellas?

Cuando alguien bosteza, las neuronas espejo se activan y hacen que uno bostece a la par, casi involuntariamente. Lo mismo ocurre cuando una persona estresada, ansiosa o angustiada está cerca: contagia su malestar a quienes están a su alrededor.

Fueron los investigadores Howard Friedman y Ronald Riggio de la Universidad de California, quienes en los 80 descubrieron que si alguien dentro del campo visual está ansioso o demasiado expresivo, ya sea verbal o no verbalmente, hay una alta probabilidad de que también se experimenten las mismas emociones.

Se las apoda ‘personas cortisol’ en referencia a la hormona del estrés y al contagio emocional con el que desencadenan una cascada de cambios fisiológicos. Palpitaciones, transpiración, respiración acelerada y músculos tensos son, por nombrar, algunos de los síntomas clásicos que transmiten.

“El cortisol se activa como respuesta biológica frente a una amenaza, pero cuando se sostiene en el tiempo, termina generando desgaste físico, emocional y vincular”, señala Micaela Zappino, psicóloga especialista en salud mental. Para ella, ya no se habla de un síntoma físico o emocional pasajero, sino de personas que perciben todo lo externo como una amenaza constante. Y añade: “Lo que en principio fue una defensa, se convierte en su modo de existencia”.

Las 'personas cortisol' perciben todo lo externo como una amenaza constante Shutterstock

Contagio de cortisol

“Estar cerca de una persona que constantemente percibe el mundo como hostil puede generar una especie de clima emocional en el que uno también termina operando desde el miedo”, afirma Zappino.

La revista de salud de la Universidad de Harvard informa que cuando alguien está expuesto al estrés su amígdala −zona del cerebro que contribuye al procesamiento emocional− envía una señal de socorro al hipotálamo. “Esta zona del cerebro funciona como un centro de mando, comunicándose con el resto del cuerpo a través del sistema nervioso para que la persona tenga la energía necesaria para luchar o huir", comunica.

Cabe acotar que el estrés puede desencadenar/empeorar diversas condiciones de salud, lo que llevó a un grupo de investigadores a escribir en 2017 que “la comunidad médica necesita tener una mayor apreciación del papel significativo que el estrés puede desempeñar en diversas enfermedades”.

El estrés puede desencadenar/empeorar diversas condiciones de salud

Lucila Bergonzi, psicóloga clínica especializada en terapia de adultos, pareja y familia y creadora de contenidos sobre salud mental, ahonda en que para que una ‘persona cortisol’ se comporte de una manera estresante constantemente tiene que haber un trasfondo que la haya llevado a ser así. “Suelen ser individuos que crecieron en ambientes inseguros o impredecibles y su sistema nervioso se quedó fijado en poder sobrevivir”, dice. “Es como si hubieran vivido tanto tiempo con tormentas que, incluso cuando sale el sol, siguen caminando con el paraguas abierto”, añade.

Drenan su energía y la de quienes los rodean, viven irritables, angustiados y por comportarse así tienen consecuencias directas en su estilo de vida. Bergonzi nombra como repercusión la disminución de la calidad del sueño, la concentración, el estado de ánimo y, sobre todo, de la salud mental.

“Desde el psicoanálisis podemos pensar que cuando el ‘yo’ queda tomado por la angustia, ya no puede simbolizar ni tramitar lo que lo atraviesa. Ahí, el cuerpo empieza a hablar en su lugar”, dice Zappino sobre la sintomatología. “Cuando el estrés deja de ser funcional, el cuerpo y el psiquismo lo gritan”.

Algunos de los rasgos que los expertos consideran que las ‘personas cortisol’ tienen en común son los siguientes:

Victimización constante. Son expertos en lograr que los demás sientan lástima/culpa por ellos.

Son expertos en lograr que los demás sientan lástima/culpa por ellos. Siempre quieren superar al otro. Hacen sentir mal o culpables a los otros por sus logros y en el discurso siempre quieren destacarse.

Hacen sentir mal o culpables a los otros por sus logros y en el discurso siempre quieren destacarse. Dependientes y dominantes. Quieren captar todo el tiempo de la otra persona. Usan halagos o caricias al ego para conseguir lo que desean, y pueden volverse agresivos si escuchan un “no”.

Quieren captar todo el tiempo de la otra persona. Usan halagos o caricias al ego para conseguir lo que desean, y pueden volverse agresivos si escuchan un “no”. Trianguladores. Usan a otros para influenciar y crear estrés en sus dinámicas sociales.

Usan a otros para influenciar y crear estrés en sus dinámicas sociales. Libres de responsabilidad. Provocan varios de los problemas que los agobian, pero nunca asumen la responsabilidad.

Usan halagos o caricias al ego para conseguir lo que desean, y pueden volverse agresivos si escuchan un “no” Dean Drobot - Shutterstock

En línea con lo mencionado, Zappino señala que se debe tener en cuenta el factor social y cultural como potenciador de estos patrones de conducta. “Vivimos en una sociedad que celebra la hiperproductividad, la vigilancia y la autoexigencia, lo cual refuerza este tipo de posiciones subjetivas”, sostiene.

Otro punto importante y no menor que detalla Bergonzi es el de los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, cita que las personas emocionalmente muy sensibles, impulsivas o con baja tolerancia a la frustración pueden tener una mayor tendencia a actuar de forma muy estresante y trasmitir su angustia a los demás sin darse cuenta del impacto que pueden tener.

Proteger no significa cortar

El primer paso para evitar un desgaste emocional con estos individuos, coinciden, es reconocer el cuadro y validarlo. “Entender qué es lo que está alimentando ese estado”, dice Bergonzi.

También sirven herramientas corporales como respirar, caminar, y practicar la presencia en el aquí y ahora freepik

La frase central que repite la profesional es: “El objetivo no es cortar, sino protegerse emocionalmente”. Asimismo, destaca que poner límites no es ser egoísta y que hay que aprender a no justificar de más y empezar a enunciar “no puedo…”, “necesito…” o “me hace mal esto”.

Otras opciones son las de limitar el tiempo compartido, la profundidad de ciertas charlas, o incluso prepararse mentalmente antes de estar con esa persona. “También sirven herramientas corporales como respirar, caminar, y practicar la presencia en el aquí y ahora”, agrega Zappino. Pero advierte: “no sirven como recetas mágicas, sino como pequeños cortes en la lógica del automatismo”.

Buscan que alguien las regule y acompañe en su sufrimiento; si se les da lugar, logran que quienes las rodean se mimeticen con ellas. “Hay que ponerles un límite interno y no engancharse emocionalmente”, aconseja Bergonzi. Cita como ejemplo escucharlos con amabilidad, pero sin involucrarse ni intentar resolverles la vida.

“Hay que dejar de salvar a otros a costa de uno mismo porque no se puede ser el chaleco salvavidas de todos si vos te estás hundiendo“, finaliza.