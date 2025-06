Tiene 102 años, es el médico más longevo del mundo y dio un consejo clave para reducir el riesgo de demencia

La vejez es una etapa a la cual muchas personas le tienen miedo. El hecho de envejecer tiene muchas consecuencias y una de las enfermedades más temidas de esa etapa de la vida es la demencia.

El doctor Howard Tucker, el médico activo más longevo del mundo, atiende pacientes desde los años 40. Fue una de las primeras personas que ayudó a los casos nacientes de COVID-19 en provincias de China. En la entrevista con National Geographic, Tucker reflexionó sobre los hábitos y las costumbres que lo llevaron a vivir 102 años, casi 103, ya que los celebrará en el mes de julio.

La jubilación es enemiga de la memoria

En la entrevista, el neurólogo reflexiona sobre una afirmación que dijo un tiempo atrás. A la pregunta de por qué sacó esta conclusión, el neurólogo responde: “Está documentado que por cada año extra de trabajo el riesgo de demencia disminuye. Es importante que el cerebro siga tomando decisiones y manteniendo la interacción social, en ambientes así, se ralentiza el deterioro cognitivo. Es la teoría del ‘úsalo o piérdelo’, si no se usa, se pierde“.

El Dr. Tucker está casado desde hace más de 67 años con la Dra. Sue Tucker (Foto: Instagram @drhowardtucker)

Al mismo tiempo, recomienda que quienes ven perjudicada su salud por el trabajo, busquen uno nuevo u otra profesión. “Tuve una paciente que necesitaba dar varias vueltas a la manzana antes de poder ir a trabajar como secretaria, y sufrió un derrame cerebral a los 42 años debido al estrés acumulado. Por supuesto, mi consejo para ella habría sido que buscara otro jefe", afirma.

Los hábitos que recomienda

Según este médico, los tres hábitos que lo ayudaron a vivir hasta esta edad son mantenerse activo física y mentalmente, no fumar y no guardar rencor ni odio en el corazón.

“Cuando odiás, te estás maltratando físicamente. Te sube el pulso y la presión arterial. Es el mismo estrés que se produce con cualquier tipo de ansiedad. Mira, el odio es innato. Cuando odiamos a alguien, aumentamos nuestra propia estatura (emocionalmente), y eso simplemente no funciona así. No hay nada real en ello, salvo las respuestas fisiológicas poco saludables", expresa.

Se convirtió en una figura inspiradora por su actitud positiva hacia el envejecimiento activo (Foto: Instagram @drhowardtucker)

A su vez, enfatiza que fumar es tan malo como lo era hace 30 o 40 años. Para él, las camas de los hospitales se van a empezar a llenar de gente que fuma cigarrillo. Las condiciones cardíacas prematuras, faltas de coordinación y fallas respiratorias ocurren cuando se fuma cigarro.

Peligros de la marihuana

Tucker señala que puede ocurrir lo mismo con la marihuana. “En este momento, el gobierno la bendice como lo hizo con el tabaco. Cada vez hay más pruebas de que, tras fumar marihuana, la coordinación disminuye y el intelecto se ve alterado. Se observan actividades cardíacas prematuras —ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares— y esto se está pasando por alto", asegura.

El Dr. Tucker recibió un Récord Guinness por ser el doctor en ejercicio más longevo del mundo (Foto: Instagram @drhowardtucker)

Para finalizar, hace énfasis en la importancia de adaptar el cuerpo a las dietas, tener hobbies y amor alrededor para poder vivir sin estrés y disfrutar la vida a través de los seres queridos. “Las amistades pueden ser muy poderosas y deben serlo. Mi padre tenía amigos de 30 años cuando él tenía 90 y eso lo mantuvo vivo. A mí me está pasando lo mismo. Aunque no tengo amigos de 30 años y todos mis amigos íntimos de la infancia han fallecido, sin duda tengo amigos 25 años más jóvenes que yo, y me estimulan a pensar mejor", concluye.

Por Ricardo Andrés Castañeda Monroy