Las cinco profesiones más infieles, según una experta

La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación de pareja, pero cuando esta se quiebra, las consecuencias suelen ser devastadoras. Si bien la infidelidad es un fenómeno multicausal que responde a factores psicológicos, emocionales y personales, la ciencia de las relaciones sugiere que el entorno laboral puede jugar un papel determinante.

Aunque no todas las personas son iguales, existen ciertos patrones que se repiten en las personas infieles (Foto: Freepick)

La experta en relaciones y sexualidad, Tracey Cox, autora de numerosos libros y columnista de Daily Mail, reveló cómo ciertas carreras profesionales crean un “caldo de cultivo” ideal para el engaño. Según Cox, no se trata solo de la personalidad del individuo, sino de cómo el estrés, la jerarquía y la logística de ciertos empleos facilitan las transgresiones amorosas.

Las cinco profesiones donde, según la especialista, es más probable que surja una traición

1. Sanidad

Podría parecer contradictorio que profesionales agotados y con guardias de 24 horas tengan energía para una aventura. Sin embargo, Cox señaló que la medicina es una de las profesiones de mayor presión. El personal sanitario comparte situaciones traumáticas, decisiones de vida o muerte y una vulnerabilidad emocional que genera vínculos intensos con sus colegas.

Según Cox, el personal sanitario comparte situaciones traumáticas, decisiones de vida o muerte y una vulnerabilidad emocional que genera vínculos intensos con sus colegas Freepik

Además, la experta mencionó un componente psicológico clave: el “complejo de Dios”. A medida que los médicos ascienden en la jerarquía, el respeto extremo que reciben puede llevarlos a sentir que las normas sociales y morales convencionales no se aplican a ellos de la misma manera que al resto.

2. Educación

Cox explicó que el agotamiento docente es un factor de riesgo real. Las largas jornadas, los salarios que no siempre compensan el esfuerzo y la carga de llevar trabajo a casa crean una brecha con la pareja.

“Si la pareja no pertenece al sector educativo, es difícil que comprenda el nivel de estrés y entrega que requiere el aula”, aseveró. Esta falta de empatía en casa puede empujar al docente a buscar refugio en un colega que sí “entienda” su realidad cotidiana.

3. Banca y finanzas

La especialista vinculó la infidelidad en este sector con la flexibilidad ética necesaria para alcanzar objetivos financieros. Si un profesional está acostumbrado a “recortar caminos” o manipular situaciones para cumplir con sus KPI (indicadores de rendimiento), es probable que traslade esa mentalidad de gratificación inmediata y riesgo calculado a su vida personal. El éxito económico, en estos casos, suele actuar como un desinhibidor moral.

Si bien la infidelidad es un fenómeno multicausal que responde a factores psicológicos, emocionales y personales, la ciencia de las relaciones sugiere que el entorno laboral puede jugar un papel determinante (Fuente: Freepik)

4. Emprendedores

Los emprendedores suelen tener una visión del mundo muy particular: son sus propios jefes y están acostumbrados a moldear la realidad a su antojo. Tracey Cox sugirió que este deseo de autonomía puede filtrarse en la vida sexual. Al ser personas que “toman las riendas”, si sienten que su relación actual no satisface todas sus necesidades, pueden decidir “gestionar” su satisfacción fuera del hogar, por lo que ven la infidelidad como una decisión ejecutiva más en su búsqueda de bienestar personal.

5. Aviación

Es quizás el cliché más antiguo, pero según la experta tiene un sustento logístico innegable. Los pilotos y auxiliares de vuelo pasan gran parte de su tiempo fuera de casa, en diferentes husos horarios y pernoctando en hoteles. Esta distancia física constante, sumada a la soledad de las escalas y el aura de prestigio que suele acompañar al uniforme, crea el escenario perfecto para encuentros discretos que son fáciles de ocultar debido a la naturaleza itinerante del trabajo.