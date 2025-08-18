Terapeuta advierte sobre el ‘efecto tóxico de la abundancia’: ‘La felicidad no está en la riqueza’

El psicoterapeuta estadounidense Clay Cockrell, quien dirige en Nueva York una clínica especializada en atender a personas con grandes fortunas, reveló el que, según él, es el secreto de la felicidad.

Su práctica se centra en lo que él denomina el “efecto tóxico de la abundancia”, un fenómeno que afecta a quienes, pese a contar con riqueza, enfrentan sentimientos de vacío, aislamiento y desconfianza.

Según explicó a BBC Mundo, la mayoría de los que millonarios que llegan a terapia lo hacen convencidos de que su tranquilidad depende de alcanzar una cifra específica en su cuenta bancaria.

Sin embargo, cuando la logran, aparece la necesidad de un objetivo mayor, sin tener la satisfacción esperada.

“La felicidad no va a venir de la cuenta bancaria. Simplemente, no va a venir”, señaló Cockrell.

Impacto en las relaciones personales

El especialista advirtió que sus pacientes suelen presentar problemas familiares y una fuerte tendencia al aislamiento, ya que desconfían de quienes se acercan a ellos.

“Los ricos tienden a interactuar solo con quienes los comprenden. Esto es muy común. Y lo que sucede es que se aíslan muchísimo y desconfían de la gente nueva”, explicó.

Cockrell también abordó los efectos de la riqueza en las nuevas generaciones. Afirmó que los hijos de millonarios viven bajo la presión de superar a sus padres y, en muchos casos, desarrollan apatía frente a experiencias de vida.

“Cuando se expone a un hijo a jets privados, restaurantes maravillosos y vacaciones en lugares increíbles, para cuando cumpla 21 años tendrá la sensación de ‘ya lo he visto todo’ y se aburrirá”, dijo el psicoterapeuta.

Más allá del dinero

El terapeuta insistió en que la riqueza no debe confundirse con bienestar.

Para él, el verdadero reto de sus pacientes consiste en redescubrir propósitos vitales que vayan más allá de la mera acumulación de dinero.

Cockrell es conocido por escribir sobre las similitudes entre sus casos y la serie Succession (2018-2023), que retrata los conflictos internos de una familia multimillonaria.