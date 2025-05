Una experta en parejas critica el amor romántico y plantea una nueva forma de vincularse

Con más de 30 años de experiencia en psicología clínica, Nilda Chiaraviglio se ha consolidado como una figura prominente en el ámbito de las relaciones de pareja y la sexología. “Nací en el campo y mi pasión sigue siendo sembrar. Hoy en día lo que siembro son reflexiones. Reflexiones para que cada uno de todos ustedes, incluyéndome, podamos volver a elegir lo que pensamos", le revela al público en el comienzo de su exposición para el ciclo Aprendemos Juntos 2030, la plataforma del BBVA que emite sus contenidos de forma exclusiva por LA NACION.

Autora de un enfoque polémico sobre el autocuidado y de críticas contundentes al amor romántico tradicional, Chiaraviglio promueve una vida basada en principios y en el cambio consciente. Ella considera que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir los pensamientos y acciones.

“Cultivar es elegir, seleccionar lo que pensamos. Y si la primera elección no tuvo los resultados que queríamos, entonces volvemos a elegir. Esa es la única libertad que tiene el ser humano”, continúa.

Crítica al autocuidado

Para ella, el autocuidado no es algo que hay que hacer, es una manera de vivir. “Ese cuidado se basa en principios y en asumir que la vida tiene que estar con cimientos fuertes, o sea, la semilla se planta al nivel de profundidad adecuado para que tenga posibilidad de desarrollarse”, dice.

Practicas como el yoga, las clases de pilates o la alimentación saludable −por nombrar algunos ejemplos− generan alivios momentáneos si no se las cultiva profundamente en el estilo de vida y se las hace por imposición. “Después de unos días se me olvida todo y entonces hago que cambio algo para que todo termine siendo igual. Esas semillas adentro nuestro no crecen, se desperdician”, explica.

Practicas como el yoga, las clases de pilates o la alimentación saludable generan alivios momentáneos si no se las cultivan profundamente en el estilo de vida Sv Svetlana - Shutterstock

Otro elemento que destaca: reconocer que la vida que se tiene hoy se logró con decisiones propias. De esta forma se comienza a asimilar que la culpa o la responsabilidad de los males no son de otras personas, sino de uno. Novios narcisistas, jefes demandantes y padres absorbentes, estos son algunos de los personajes a los que se les atribuye este tipo de carga. “¡Qué barbaridad! ¿Y cuándo le regalamos nuestro lugar a otra persona?“, invita a reflexionar Chiaraviglio.

“Claro, echarle la culpa a los demás es una muy buena manera de hacernos irresponsables de nuestro bienestar y convertirnos en víctimas”, agrega.

¿La solución? Dejar de repetir más de lo mismo. ¿Cómo? Mediante tres etapas.

La primera, explica, es sabiendo exactamente lo que nunca más se volvería a permitir en la vida y haciendo una lista con ello.

La segunda etapa consiste en reflexionar sobre qué cosas no se volverían a repetir en una relación de pareja o en un vínculo de cualquier tipo.

“La tercera se basa en preguntarse cómo es que uno se destruye a sí mismo haciendo esto. Por ejemplo, cuando me empiezo a vincular con una persona, me desdibujo dejándola elegir por mí”, dice.

De las tres grandes listas/reflexiones, Chiaraviglio asegura que se va a encontrar un denominador común. Pueden ser patrones de dependencia, violencia o celos. “A estos elementos que se repiten les vamos a decir ‘filtros gruesos’. Entonces, ese es tu compromiso con vos, que cualquier persona que incumpla esos filtros gruesos no te haga perder el tiempo”.

Un modelo de relacionarse violento y destructivo

La experta afirma que el amor romántico es un modelo de relaciones terriblemente violento que destruye a las personas y a los vínculos entre estas.

Según explica, creencias como las de pensar que una persona puede hacer que uno sea feliz o que solo se tenga ojos e interés por la pareja, son absurdos. “Son pensamientos mágicos que generan frustración y rencores que se acumulan”, añade.

Lo que ella aconseja es construir una relación de pareja en la que los individuos estén comprometidos totalmente con esa construcción, entregándose a la experiencia sin perder la soltería, la autonomía y la decisión de hacerse responsable al 100%.

Lo que ella aconseja es construir una relación de pareja en la que los individuos estén comprometidos totalmente con esa construcción Shutterstock

En el momento en que se está construyendo el vínculo hay tres acuerdos que se deben hablar: sexo, dinero y familia de origen. “Y acordar nunca es negociar. Cuando uno negocia, la cosa es ganar lo más posible y perder lo menos posible. Eso en las relaciones de pareja no funciona bien. ¿Por qué? Porque se rompen, porque no son acuerdos", desarrolla.

¿Qué es un verdadero acuerdo? Aquel en el que los integrantes del vínculo exponen todo lo que sienten, piensan, hacen e intercalan sus razones. “Entonces, esto va confluyendo en algo en lo que yo me nutro de tus razones, vos te nutrís de las mías”.

Quitarle la connotación negativa a las emociones

Dependen de la historia de vida de cada uno. “Cuando se está haciendo un berrinche hay que preguntarse cuántos años tiene quien se está comportando así. Tu amígdala te va a decir cuatro, ocho, doce años. Te va a indicar de dónde viene esta emoción", asegura. Lo que hay que hacer en esos instantes es conectarse con esa pequeña personita y preguntarle qué necesita.

“Hoy, como adulto, quizá sí se tiene acceso a eso que se necesitó de niño. Entonces, se lo va a abrazar y amar porque gracias a este y a lo que sintió en aquella época, uno hoy tiene los talentos que tiene”, explica la psicóloga.

Ahora hay un adulto a cargo que, al reconocer a ese niño interior y a sus traumas, modifica la sinapsis neuronal y sana aquellos recuerdos. “No es varita mágica, a veces con una vez es suficiente, otras veces no y se necesita repetir. Tenemos que entrenar al cerebro para indicarle cómo ahora decidimos vivir”, advierte.

“Son neurotransmisores en nuestro torrente sanguíneo que nos vienen a informar a la conciencia lo que tenemos acá adentro que ni estamos enterados. ¿Para qué sirven? Para conocernos y, fundamentalmente, para volver a elegir", finaliza.

