Todos los partidos que se jugarán en Florida para el Mundial 2026

La edición 2026 de la Copa del Mundo de la FIFA será la que albergue el mayor número de selecciones, con 48 combinados listos para pelear por el primer lugar. Además, contará con sedes en México, Canadá y Estados Unidos. El Miami Stadium, en Florida, es uno de los 16 recintos mundialistas elegidos por la federación.

Estos son los partidos que se jugarán en Florida durante el Mundial 2026

El estadio de Miami será la sede de siete de los 104 encuentros mundialistas en 2026, de acuerdo con la FIFA.

El HardRock Stadium de Miami, Florida, tiene capacidad de 65.000 espectadores (Conmebol)

El calendario completo del Mundial 2026 explica que el HardRock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, recibirá:

Cuatro partidos de la fase de grupos

Un partido de los dieciseisavos de final

Una eliminatoria de cuartos de final

El duelo por el bronce mundialista

Las fechas de los encuentros de los que será testigo el estadio de Miami, así como el número de partidos que le corresponde, son:

Lunes 15 de junio de 2026: partido 13 (fase de grupos)

Domingo 21 de junio de 2026: partido 37 (fase de grupos)

partido 37 (fase de grupos) Miércoles 24 de junio de 2026: partido 49 (fase de grupos)

Sábado 27 de junio de 2026: partido 71 (fase de grupos)

Viernes 3 de julio de 2026: partido 86 (dieciseisavos de final)

Sábado 11 de julio de 2026: partido 99 (cuartos de final)

Sábado 18 de julio de 2026: partido 103 (partido por el tercer lugar)

Todo lo que se debe saber del Miami Stadium de Florida

El HardRock Stadium de Miami es un recinto multiusos moderno, casa de equipos como Miami Dolphins, de la NFL, y University of Miami Hurricanes, de la NCAA, de acuerdo con Forbes.

Se trata de un estadio que fue testigo de eventos deportivos de gran importancia y magnitud, como el Orange Bowl, las semifinales de los College Football Playoffs o el Abierto de Miami durante cada primavera.

La FIFA explica que el Miami Stadium fue inaugurado en 1987 y tiene la capacidad para recibir a 65 mil espectadores.

El HardRock Stadium de Miami es casa de los Miami Dolphins de la NFL (Web/miamiandbeaches)

Aunque el recinto cuenta con casi cuatro décadas de antigüedad, fue renovado en 2016 con una remodelación total a cargo del equipo de estudios HOK y Arquitectonica, según TUDN.

El costo de construcción del Hard Rock Stadium fue de US$115 millones, y para la remodelación se invirtieron US$500 millones, incluido el nuevo techo del recinto.

Su ubicación exacta es en 347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, al norte de la ciudad.

Las atracciones más populares en Miami Gardens

El HardRock Stadium fue calificada como la atracción más popular de todo Miami Gardens, aunque no es la única frecuentada por turistas y locales, de acuerdo con Tripadvisor.

Algunos otros recintos y lugares populares en la zona son:

Luxxe One, una boutique de ropa especializada en prendas femeninas.

Calder Casino, cerca del HardRock Stadium, con variedad de juegos y opciones de entretenimiento.

Topgolf, centro de entretenimiento familiar y deportivo, con bar y restaurante.

Miami Carol City Park, parque comunitario con áreas de juego y deportivas.

MPH Club, empresa de alquiler de autos de lujo.

El Calder Casino es un popular destino de entretenimiento, muy cerca del HardRock Stadium (caldercasino.com)

Muy cerca de Miami Gardens, a unas 16 millas (26 kilómetros), se encuentra la ciudad principal de Miami, Florida, que además de playas, cuenta con otros atractivos para residentes y turistas. Según el sitio Viajar Miami, algunos de los más populares son:

South Beach

Uno de los lugares más importantes de Miami Beach, con todo el ambiente de surfistas, famosos y supermodelos que pasean por calles de luces neón con tiendas de diseñador y clubes exclusivos.

Little Havana

El lugar perfecto para conocer la cultura cubana que habita la ciudad de Miami, además de degustar la gastronomía de este país caribeño.

Wynwood Walls

Los amantes del arte deben visitar este espacio repleto de murales de artistas de todo el mundo.