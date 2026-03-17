Mpox Clado Ib en Argentina: qué es, cómo se contagia y cuáles son los síntomas de la variante de la viruela símica

La llegada del Clado Ib de Mpox a la Argentina se confirmó tras la detección de un primer caso por parte del Ministerio de Salud. Esta variante, originada en la República Democrática del Congo hacia 2023, despierta mayor preocupación debido a su alta tasa de contagio y una severidad superior frente a linajes anteriores.

El paciente, un hombre de 31 años que reside en la Ciudad de Buenos Aires, no registra viajes recientes al exterior y ya muestra una evolución favorable bajo tratamiento ambulatorio. Hasta el momento, el país solo había reportado cinco contagios del clado II, una versión menos agresiva del virus que se distribuyó entre el área porteña y la provincia de Río Negro.

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La aparición de esta nueva cepa ocurre en un contexto de expansión global. Hasta el momento, el año 2026 acumula 14 casos confirmados en la región de las Américas, con reportes en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Argentina. Asimismo, existen registros de transmisión comunitaria en países europeos como Francia, Portugal y España.

Ante este escenario, la cartera sanitaria nacional solicita a todas las jurisdicciones que intensifiquen la vigilancia epidemiológica. El objetivo principal consiste en detectar de forma temprana a los pacientes que presentan síntomas sospechosos, especialmente en aquellos que refieren lesiones umbilicadas, proctitis, ganglios inflamados, dolor de garganta o cansancio extremo. El personal médico debe indagar siempre sobre antecedentes de viaje o posibles contactos estrechos con viajeros provenientes de zonas con circulación viral.

¿Qué es el Mpox, cómo se contagia y cuáles son los síntomas?

El Mpox es una enfermedad zoonótica producida por un virus tipo Pox. Su propagación ocurre mediante el contacto físico estrecho, ya sea piel con piel, cara a cara o boca con piel. El período de incubación abarca de 6 a 13 días, aunque los especialistas señalan que puede oscilar entre los 5 y 21 días.

El primer caso corresponde a un hombre de 31 años de la ciudad de Buenos Aires (NIAID vía AP, Archivo) NIAID

Los síntomas característicos incluyen lesiones dolorosas, tales como manchas, úlceras o costras, que suelen aparecer en la región genital o anal. “La cartera sanitaria solicita que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta”, comunicó el Ministerio de Salud a través de su boletín oficial.

Las autoridades recomiendan el aislamiento del paciente hasta la caída total de las costras y la formación de una nueva capa de piel, además del uso estricto de equipos de protección personal por parte de los profesionales de la salud.

Las autoridades recomiendan el aislamiento del paciente hasta la caída total de las costras y la formación de una nueva capa de piel, además del uso estricto de equipos de protección personal por parte de los profesionales de la salud Shutterstock - Shutterstock

El virus también se transmite a través del contacto con materiales contaminados, como sábanas o toallas, y de forma transplacentaria durante el embarazo. En la actualidad, la Argentina no dispone de vacunas, dado que los fármacos carecen de registro o autorización ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. El boletín oficial también reportó dos casos del subclado J.2.4.1 de Influenza A y 12 contagios nuevos de coqueluche. Sobre esta última patología, las autoridades detallaron que, a pesar de los 215 registros anuales, la tendencia reciente muestra una disminución tras los picos observados a finales de 2025.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA