Mundial Qatar 2022. Las razones por las que los argentinos viven con tanta euforia el debut de “La Scaloneta”

Alegría, adoración, ansiedad y angustia son algunas de las emociones que sienten los argentinos de cara al Mundial de Qatar 2022

escuchar

“Es un poco inexplicable lo que nos pasa con el fútbol. Digo ‘nos’ porque intuyo que no estoy solo con este sentimiento. Pero hay algo durante esos 90 minutos que dura un partido que no lo genera otra cosa. Y más todavía en una competición que dura un mes y se repite cada cuatro años”, dice Iván de 24 años, bostero y fanático del fútbol.

“Desde que empezó el año espero el momento de que arranque el Mundial, siento que siempre en esta ocasión se genera un ambiente muy lindo. En particular con esta selección, siento que es un grupo diferente a todos los anteriores, me identifico bastante e incluso con mi grupo de amigos tenemos como promesa tatuarnos algo relacionado a la selección si todo sale bien”, cuenta Juan Ignacio Valdez, estudiante de Dirección de Negocios Globales.

Estas citas son una pequeña síntesis de lo que están viviendo la mayoría de los argentinos en estos días previos al “evento del año”. La gran Copa de Fútbol Mundial que, según muchos argentinos, “podría cambiar el rumbo del país” le podría dar a la Argentina ese broche de oro para cerrar un año de muchos cambios sociales, de crisis y angustia.

Un país entero ansía ver a Lionel Messi levantando el tan ansiado trofeo que en 2014 estuvo a metros de ser suyo. Esta es la revancha de ese fatídico 13 de julio que ocho años atrás rompió la ilusión futbolera de toda una nación.

Es por ese “no sé que” que produce el fútbol en los argentinos que se está generando tanta euforia social por el campeonato de fútbol. Excitación, ansiedad, clima de nerviosismo, pero sobre todo de mucha esperanza para que se logre un único objetivo: que los jugadores argentinos puedan levantar ese trofeo de 6.142 kilogramos que se lleva el seleccionado ganador.

Migraciones ahora lleno de argentinos yendo a Qatar 🇶🇦🇦🇷 pic.twitter.com/aofEVrEJOB — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) November 15, 2022

La expectativa es tal que según comunicados oficiales de la FIFA, la Argentina es el líder sudamericano en compra de entradas para el Mundial. Y en términos globales se encuentra octava en el ránking de países que más entradas vendió para sus partidos. “Estimamos 35 mil hinchas argentinos en Qatar. Sabemos que los argentinos compraron alrededor de 50 mil entradas y también estamos al tanto de que muchos no han podido conseguir entradas y viajan igual”, explica a LA NACION el Embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás. Asimismo, añade que en los últimos meses la demanda de alojamiento en Doha ha superado la oferta y se han enterado que muchos argentinos se alojan en países vecinos. “En la Argentina el fútbol es más que un deporte, tiene una significación cultural, algo que queda en evidencia cuando uno ve a los argentinos que viajan a ver a la selección. Son pocos los países que tienen un nivel de pasión como el nuestro, hay gente que está haciendo un esfuerzo enorme para venir y hacen todo lo posible para presenciar este momento”, explica Nicolás.

Pero incluso para alguien que carga con semejante responsabilidad de cuidar a los argentinos que se encuentran en Qatar, el Mundial también genera ilusión. “Para mí particularmente representa un gran alegría este momento, pero sé que es una gran responsabilidad darle a los argentinos la atención más rápida y eficiente posible. Ojalá podamos jugar los siete partidos y el 18 podamos festejar todos, sería un broche de oro notable para toda una generación de jugadores importantes y en especial para Lionel Messi”, declara el Embajador.

Fans en Doha con los primeros "banderazos" argentinos KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El fenómeno de “La Scaloneta”

Un término que se escucha por todas partes, en la calle, en charlas cara a cara, en redes sociales, en los medios. Dos palabras que hacen referencia no solo al seleccionado a cargo del entrenador y exfutbolista argentino, Lionel Scaloni, sino a una ilusión ganadora que empezó tras ganar la Copa América en 2021.

¿Qué significa para vos la Scaloneta? “Una ilusión enorme”, responde Mariana Oroño de 24 años, creadora de Be Social, una agencia de marketing digital. “Estoy muy ansiosa y emocionada; todos los mundiales me siento así pero este me genera algo distinto, no sé si por la victoria de la Copa América o la emoción del país, pero la selección tiene algo que me encanta, más allá de Lionel, como grupo humano”, manifiesta Oroño.

Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué los argentinos viven con tanta pasión este momento? Según Ricardo Corral (M.N. 67653), médico psiquiatra y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, este sentimiento está relacionado al hecho de que cuando se plantea una situación como la del fútbol y anclada al tema de la patria -entiéndase grupo de pertenencia- entra en juego algo mancomunado y se deja de lado la grieta y las cuestiones de división.

Así despiden a Ángel Correa y Thiago Almada antes de partir a Qatar.



Argentina es LOCURA. 🇦🇷🤯pic.twitter.com/CrmlqxqBZp — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 18, 2022

El Dr. Corral explica que si bien en el fútbol este sentimiento patriótico sumado al deseo de ganar es muy fuerte, también sucede en otros deportes. “En el automovilismo pasaba con Reutemann que la gente se levantaba temprano para ver Fórmula 1. Hay una identificación con la persona que va a competir en representación del grupo social”, sostiene. Y esa explicación pareciera tener sentido si se la aplica al seleccionado de Scaloni.

Aquellos jugadores que están en la cancha llevan sobre sus hombros a millones de argentinos que confían en ellos. Por eso, como explica el Dr. Corral se genera un clima particular: “si ganamos estamos todos contentos y si perdemos todos tristes”.

Obviamente ocurren excepciones a la regla y hay casos en los que el Mundial se vive con tranquilidad y sin tanta expectativa. “No todos lo viven igual, las reacciones tienen que ver con que hay personas que ya vienen con una estructura de personalidad que es lo que define cómo se paran frente a los partidos, en cómo repercuten y qué emociones les despiertan. Lo positivo o lo negativo depende de la personalidad y los recursos que tienen para enfrentar los aciertos y desaciertos”, explica la psicóloga Sol Buscio (M.N. 71610).

Según la Lic. Sol Buscio el Mundial de Qatar une socialmente porque es un evento que fomenta el encuentro, la compañía y genera emociones positivas en las personas

La psicóloga añade que se debe tener en cuenta que en general a fin de año se comienza a percibir un mayor desgaste sumado a la inestabilidad externa, factores que repercuten en la persona. Por eso, hay más probabilidad de que socialmente haya mayor motivación, alegría y unión para que a la Argentina le vaya bien, y que suceda todo lo opuesto si el resultado del torneo es adverso.

“Estamos hablando de un fenómeno que sucede a nivel país porque es algo relacionado con la unión a tu papá, a tu familia, a los amigos y al país. Nos une como grupo social, es un evento que fomenta el encuentro, la compañía y genera emociones positivas en las personas, por eso genera tanta euforia y esperanza”, añade Buscio. No obstante, destaca que es clave aprender a manejar las emociones para poder pararse desde un lugar realista y disfrutar cada momento.

Aprender a ser conscientes del ahora, disfrutar con los seres queridos, apoyar a los que representan al país, gritar las canciones y no romper las infaltables cábalas en los partidos. Un sinfín de coordenadas que deberán seguir los hinchas argentinos para gozar de esta nueva etapa mundialista que comienza.

“Quiero sentir lo que sintieron mis viejos en el 86′ cuando Argentina ganó, poder juntarme con mis amigos a festejar algo todos juntos. Quiero esa euforia que sentimos todos cuando gritamos un gol y la emoción de abrazar a cualquiera cuando termina el partido. Quiero esa alegría que -a veces- da el fútbol”, concluye Mazorco.

Thiago, Mateo y Ciro, hijos de Lionel Messi, alentando a la selección