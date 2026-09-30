Nacha Serra, experta en medicina tradicional china y fitoterapia: “ La melena de león nos permite pensar diferente, usar nuevos caminos para pensar”

Corría la pandemia cuando Nacha Serra empezó a meterse cada vez más de lleno en el universo de los hongos adaptógenos. Lo que comenzó como una búsqueda personal se convirtió con el tiempo en un camino de investigación, estudio y experimentación: empezó a cultivarlos en su casa, a preparar sus propios extractos y a profundizar en las distintas especies y sus posibles usos.

La especialista en medicina tradicional china y fitoterapia dará el presente en la segunda edición del Bienestar Fest, festival organizado por LA NACION y OSDE, el 25 de octubre en el Hipódromo Palermo. Su propuesta busca ofrecer una introducción al mundo de los adaptógenos, un mundo que muchas personas empezaron a descubrir en los últimos años y que, para Serra, merece ser conocido más allá de las tendencias.

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“Es un camino muy personal”, plantea. Y desde ese lugar piensa la experiencia que llevará al festival: compartir lo que fue aprendiendo, explicar qué hay detrás de los hongos que hoy aparecen cada vez más en suplementos y productos de bienestar y brindar herramientas para que cada persona pueda acercarse a ellos desde su propia búsqueda.

Serra comenzó su recorrido cultivando en su casa mientras estudiaba y profundizaba en sus propiedades. Con el tiempo, esa curiosidad inicial se transformó en una práctica: aprendió sobre las distintas especies, sus formas de cultivo y los procesos necesarios para elaborar extractos. El camino se fue dando de manera orgánica. De a poco, el boca en boca hizo que la gente se acercara a ella, y así fue construyendo su experiencia acompañando distintos procesos.

Nacha Serra comenzó su recorrido con los hongos adaptógenos durante la pandemia, a partir de una búsqueda personal

La melena de león fue uno de los hongos que más llamó su atención. Según explica, su interés está relacionado con su vínculo con el NGF (nerve growth factor), un factor asociado al crecimiento y funcionamiento de las células nerviosas y a procesos de neuroplasticidad. Para Serra, esto puede resultar especialmente interesante en momentos de cambio.

“Básicamente, la melena nos permite pensar diferente, usar otros nuevos caminos para pensar”, explica. Desde su perspectiva, puede acompañar procesos en los que una persona busca modificar determinados hábitos o formas de hacer las cosas. Pero hay una aclaración que considera fundamental: el hongo no hace el trabajo por nosotros.

Un proceso, no una solución mágica

Para Serra, uno de los errores posibles al acercarse a los hongos adaptógenos es esperar un efecto inmediato. A diferencia de otras sustancias cuyos efectos pueden sentirse rápidamente, el trabajo con hongos se piensa como un proceso sostenido en el tiempo. No se trata de tomar algo y esperar que haga magia, sino de observar qué pasa en el organismo y acompañar ese proceso con cambios concretos en la vida cotidiana.

La especialista sostiene que no existe una dosis universal y que cada incorporación debe pensarse según cada caso Shutterstock

La propia experiencia de Serra con la melena de león parte de esa idea. Ella insiste en que incorporarla no alcanza para producir un cambio por sí sola. “Más allá de tomarla, hay que estar ahí y hacer el trabajo; no basta solo con incorporar a la dieta este adaptógeno para cambiar los hábitos”, explica.

También por eso, sostiene, no existe una dosis universal que pueda aplicarse indistintamente a cualquier persona. La cantidad, la frecuencia y la forma de incorporación son parte del proceso y requieren ser evaluadas según cada caso. No es lo mismo consumir un hongo ocasionalmente que incorporarlo durante un período sostenido, ni utilizar una preparación que otra.

Para Serra, ese tiempo es justamente el que permite que el vínculo con los hongos sea personal. No se trata de probar un producto porque se vende en las góndolas y esperar un resultado determinado, sino de conocer el hongo, entender qué se está buscando y prestar atención a la propia experiencia. Por eso también considera importante saber de dónde proviene, cómo fue cultivado y cómo fue elaborado.

Ese recorrido es el que Serra llevará a Bienestar Fest con su charla “Hongos adaptógenos: de la ciencia a la conciencia”. La propuesta está pensada como una introducción para quienes sienten curiosidad por este universo, pero también como una invitación a correrse de la lógica de la tendencia: conocer antes de incorporar, entender antes de elegir y darle tiempo a un proceso que, para ella, no puede separarse de la experiencia personal.