Nacho Monti, creador de la Terapia postural holística: “Es mucho más que una práctica corporal: integra cuerpo, mente y emoción para restablecer el equilibrio”

Todas las personas contamos con un sentido invisible. Un sentido que registra la respiración, los latidos del corazón y tensiones que se pueden acumular en distintos lugares del cuerpo, antes de que la cabeza se entere. Se trata de un sentido poco conocido y que, sin embargo, trabaja todo el tiempo.

Este sentido se llama interocepción, y es el que más registra y regula cómo estamos.

Sobre esto trabaja la Terapia Postural Holística (TPH), el método creado por Nacho Monti para aliviar dolores y tensiones. Monti se volverá a presentar este año el 24 de octubre en el Bienestar Fest, el festival organizado por LA NACION junto con OSDE en el Hipódromo Palermo.

En la primera edición, Monti nos invitó a reencontrarnos con nuestro eje, integrando técnicas de conciencia postural, ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento, junto con prácticas de atención plena y meditación.

En esta ocasión, el método TPH nos invita a reflexionar sobre la conversación constante entre el cuerpo y el sistema nervioso. La postura pasa de ser un objetivo a ser vista como la forma en que el sistema nervioso organiza cómo el cuerpo se sostiene, se mueve y responde a lo que sentimos.

El método TPH nos invita a reflexionar sobre la conversación constante entre el cuerpo y el sistema nervioso

¿Cómo lo explica? Cuando el sistema nervioso se activa, el cuerpo toma postura frente a la emoción: los hombros suben, el pecho se cierra, la respiración se acorta. Pero también puede funcionar al revés: una postura cerrada puede enviarle al sistema nervioso señales de alerta.

De ahí sale la premisa central de su propuesta para la segunda edición del Bienestar Fest: el sistema nervioso habla todo el tiempo a través del cuerpo, y la interocepción es la herramienta que se encuentra siempre disponible para aprender a escucharlo.

La Terapia Postural Holística es un enfoque sistémico de la postura que trabaja el sostén corporal profundo, la conexión entre postura, sistema nervioso y experiencia emocional, y la capacidad de mantener autonomía de movimiento a lo largo del tiempo. Desde esta mirada, la postura no es solo una posición física, sino una expresión dinámica de cómo cada persona percibe, se adapta y responde a su entorno. A través del movimiento consciente, la respiración y la conciencia corporal, TPH busca ampliar la capacidad de regulación, bienestar y libertad de movimiento.

El método TPH trabaja el sostén corporal profundo, la conexión entre postura, sistema nervioso y experiencia emocional

Monti la describe como “mucho más que una práctica corporal, sino como un enfoque sistémico postural que integra cuerpo, mente y emoción para restablecer el equilibrio desde adentro hacia afuera”. A través de movimientos simples, respiraciones conscientes y ejercicios de percepción corporal, el cuerpo se convierte en una puerta de acceso al bienestar integral.

El método fue desarrollado después de más de catorce años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La practican deportistas de alto rendimiento como Manu Ginóbili y Pepe Sánchez, y también gente que no busca resolver ninguna lesión puntual, solo reconectar con su cuerpo.

En el Hipódromo, Monti va a guiar una experiencia de veinte a treinta minutos, pensada para quienes nunca tuvieron contacto con TPH. Respiración, movimiento consciente, ejercicios simples de percepción corporal, sin teoría de por medio.

Según Monti, el público va a poder notar algo que suele quedar solo en la teoría: sentirse “bien” no siempre significa estar regulado, porque el sistema nervioso puede acostumbrarse a no avisar cuando la tensión se vuelve rutina. Solo alcanzan unos minutos de atención para volver a escucharlo.

No hace falta experiencia previa ni conocer el método. La actividad se hace recostado o sentado, en la posición que el cuerpo pida para relajarse. Solo hay que parar un momento y escuchar. Es solo cuestión de parar un momento y prestarle atención.