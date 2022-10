Nicolás Kreplak advirtió que hay dos variantes de coronavirus que aún no llegaron al país

escuchar

A la par de un descenso progresivo en los casos de coronavirus en el país, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió esta semana sobre la expansión de dos variantes de covid-19 que se están propagando rápidamente en varios países del hemisferio norte.

Kreplak se refirió a estas variantes luego que las autoridades norteamericanas consideraran que se trata de cepas “problemáticas”, debido al crecimiento en el número de casos en las últimos días.

El funcionario de Axel Kicillof se refirió, de este modo, a las cepas BQ.1 y BQ.1.1, que provienen de ómicron, la variante que había generado un brote masivo de casos de covid-19 en varios países, incluido la Argentina.

“Hay dos variantes de coronavirus que aún no llegaron acá, que se están produciendo en el hemisferio norte, donde ya están empezando el otoño”, consignó Kreplak en declaraciones a Radio 10.

Kreplak buscó, sin embargo, llevar tranquilidad. “Están empezando unas olas nuevas que por el momento no tienen demasiado impacto internacional. Pensemos que ya tuvimos dos olas en el invierno nuestro que no generaron aumento en las internaciones así que yo creo que por ahora no es un momento para alarmarse”, agregó.

Según los datos del Ministerio de Salud nacional, hubo 1870 casos de coronavirus la semana pasada y 12 fallecidos.

El titular de la cartera sanitaria bonaerense se refirió en este contexto a la circulación de las enfermedades respiratorias, un fenómeno que vinculó a la estación primaveral. Reconoció que se trata de la “gripe A”, como ocurrió en los meses previos, aunque indicó que no hay una alarma.

“No hay una alerta, pensemos que en esta época del año se mezcla algo de enfermedades respiratorias como la gripe, algo de coronavirus, pero poca circulación y mucha alergia. Así que tranquilos”, manifestó.

Mutación

Como publicó LA NACION, ómicron podría mutar en subvariantes que ocasionen una nueva ola de Covid-19. Así lo indica un artículo divulgado por la reconocida revista científica norteamericana Science.

La investigación alerta que las nuevas cepas podrían complicaciones que podrían derivarse de las nuevas variantes “inmunoevasoras”. Los infectólogos consideran que podría pensarse en escenarios de alta transmisibilidad en la Argentina, pero no prevén que las nuevas cepas vayan a provocar formas más graves de la enfermedad.

En la publicación, titulada “Grandes olas de Covid-19 pueden estar llegando, sugieren nuevas cepas de ómicron”, se explica que estas nuevas subvariantes derivaron de BA.2, una cepa que sucedió a la cepa BA.1 inicial de ómicron, pero luego fue superada por BA.5, que ha dominado en los últimos meses. “Uno de estos, BA.2.75.2, parece estar extendiéndose rápidamente en India, Singapur y partes de Europa. Otras nuevas cepas inmunoevasoras han evolucionado a partir de BA.5, incluida BQ.1.1, que se ha detectado en varios países del mundo”, detalló el artículo.

La investigación establece que a partir de una “sorprendente evolución convergente” las nuevas cepas podrían escalar el muro de la inmunidad. El biólogo evolutivo Jesse Bloom del Fred Hutchinson Cancer Center afirmó en Science las cepas en estudio “tienen cambios en media docena de puntos clave en el genoma viral”.

En ese sentido, el investigador indicó que influyen” en qué tan bien se unen al virus los anticuerpos neutralizantes de la vacunación o de una infección previa”.

