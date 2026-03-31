Andrew Huberman, neurocientífico: " La sal y el sodio afectan la salud cerebral y el manejo de líquidos en el cuerpo"

El neurocientífico y profesor de la Universidad de Stanford, Andrew Huberman, explicó recientemente cómo la ingesta de sal afecta la función cerebral y el equilibrio de líquidos en el cuerpo humano.

A través de su espacio Huberman Lab, el experto detalló que el sodio es esencial para el “potencial de acción” de las neuronas, permitiendo la comunicación celular y regulando el volumen hídrico mediante mecanismos hormonales en el cerebro y los riñones.

La investigación destaca que tanto el exceso como la deficiencia de este mineral presentan riesgos significativos, condicionados por la dieta, la actividad física y la salud cardiovascular de cada individuo.

Mecanismos neuronales de la sed y el control hídrico

La regulación de los líquidos corporales depende de regiones cerebrales específicas, como el órgano vasculoso de la lámina terminal. Esta zona detecta variaciones en los niveles de sodio y en la presión arterial para activar señales de sed. Huberman distingue entre la sed osmótica, generada por una alta concentración de sal en la sangre, y la sed hipovolémica, que surge ante una caída de la presión arterial.

En este proceso, la hormona vasopresina (antidiurética) juega un papel crucial. Cuando los niveles de sodio son elevados, el cerebro instruye a los riñones para conservar agua; por el contrario, si la concentración de sodio disminuye, se favorece la excreción de líquidos para intentar restablecer el equilibrio interno.

Riesgos de la ingesta inadecuada y límites recomendados

La evidencia científica señala que una dieta crónicamente alta en sal perjudica diversos órganos. Si el sodio intracelular es excesivo, las células cerebrales pueden inflamarse y sufrir daños. No obstante, la deficiencia de este mineral también compromete el rendimiento neuronal.

Se debe evaluar la presencia de magnesio según el contexto dietético de cada persona Shutterstock - Shutterstock

Aunque la recomendación general para reducir riesgos cardiovasculares se sitúa en no superar los 2,3 gramos diarios de sal, Huberman enfatiza que no existe una norma universal.

Factores como la presión arterial baja o el ejercicio intenso pueden elevar estos requerimientos. En casos específicos de trastornos ortostáticos, y bajo estricta supervisión médica, las necesidades pueden alcanzar hasta los 10 gramos diarios.

Interacción con otros minerales y hábitos alimenticios

El funcionamiento renal depende del equilibrio entre el sodio y el potasio. El especialista advierte que quienes siguen dietas bajas en carbohidratos tienden a perder estos electrolitos con mayor rapidez, lo que requiere ajustes personalizados. Asimismo, mencionó la importancia de evaluar la presencia de magnesio según el contexto dietético de cada persona.

El impacto de los alimentos procesados en el cerebro

Un punto crítico en la salud nutricional es la combinación de sal, azúcar y saborizantes en productos ultraprocesados.

El cerebro posee sensores en la lengua y el sistema digestivo que, al ser estimulados simultáneamente por estos elementos, pueden distorsionar las señales de saciedad.

Esta interferencia en los mecanismos del apetito facilita el consumo excesivo y dificulta el mantenimiento del equilibrio fisiológico necesario para el bienestar a largo plazo.