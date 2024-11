Esta es la bebida milenaria que conquistó el mundo moderno por sus propiedades probióticas

➰kombucha casera (1 fermentación) Como ocurre en cualquier proceso de fermentación, los probióticos activos y las levaduras necesitan alimento. En el caso de la kombucha, lo ideal es nutrirla con té y azúcar. Cada vez que elabores kombucha se generará un nuevo SCOBY. La parte divertida de la preparación artesanal de kombucha es añadirle sabores (2ª fermentación). ¿Te gustaría que haga un segundo reel con este proceso? ➿ Ingredientes: - 1,6 litros de agua a temperatura ambiente (sin cloro) - 120 g azúcar de caña ecológica (también puede ser blanca, no investigues con otras tipo azúcar de coco, arce, pues puede darte problemas) (70 g por litro, no añadas menos) - 14 g de té negro ecológico (7 g por litro) - 200 ml de kombucha madura y su SCOBY. Puedes no añadir SCOBY, te tardará un poco más. Eso si, utiliza siempre una buena kombucha neutra sin pasteurizar ➿Preparación: 1. Calentar 800 ml de agua (la mitad) hasta que alcance 80ºC. Añade el te verde y mezcla bien con las varillas. Si no tienes termómetro, simplemente ponla a hervir y espera 3 minutos antes de añadir el té. 2. Deja infusionar 15 minutos. 3. Filtra y traspasa la infusión a tu bote grande. 4. Añade el azúcar y mezcla muy bien hasta disolverlo. Añade el resto de agua (800 ml) 5. Añade el scoby con su líquido, pero antes asegúrate de la temperatura no supere los 30 grados. Cubrir el bote con la tela y cierra con la goma. 6. Deja fermentar entre 7 y 15 días, sin luz, a una temperatura entre 18 y 29 grados. 7. Pruébalo cada día a partir del 5 día. Cuando tenga un sabor agridulce, estará lista. A veces el scoby cae al fondo del bote. Es algo normal. Lo más importante es que haya formado un nuevo scoby en la superficie. 8. Guarda el scoby y un 20% de kombucha (unos 250 g) para tu próximo bote. 9. Llego el momento de saborizar nuestra kombucha, embotellarla y darle unos días más de fermentación. Estoy impaciente por enseñarte a hacerlo, es la parte más creativa y divertida. Con mucho amor, L’abondancedebea 🤍 #kombucha #kombuchacasera #preparaciondekombucha #fermentacion #bebidasprobioticas #simbiosis #scoby #bebidasfermentadasaludables