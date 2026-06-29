¿Qué frutas ayudan a cuidar la microbiota intestinal? Estas son las 5 con mayor efecto antiinflamatorio

La microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la digestión, el sistema inmunológico y la salud general. Mantener el equilibrio de estos microorganismos mediante una alimentación rica en frutas puede contribuir a reducir la inflamación crónica y favorecer un mejor funcionamiento del aparato digestivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día. Algunas frutas destacan por su contenido de fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan a alimentar las bacterias beneficiosas del intestino y a reducir la inflamación.

¿Cuáles son las frutas antiinflamatorias que benefician la microbiota intestinal?

Especialistas en nutrición coinciden en que incluir una variedad de frutas en la dieta puede favorecer la diversidad de la microbiota intestinal. Entre las más recomendadas se encuentran:

arándanos

manzana

papaya

kiwi

granada

Arándanos: ricos en antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación

Los arándanos son una fuente importante de antocianinas, pigmentos naturales responsables de su color azul intenso.

Diversos estudios han asociado su consumo regular con una disminución de los marcadores de inflamación y una mejor función de la barrera intestinal, lo que contribuye a impedir el paso de sustancias potencialmente dañinas al organismo.

Los arándanos son una fuente importante de antocianinas

Manzana: fibra que alimenta las bacterias beneficiosas

Consumir la manzana con cáscara aporta pectina, una fibra soluble que las bacterias intestinales fermentan para producir ácidos grasos de cadena corta, compuestos relacionados con la protección de la mucosa del colon.

La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que las dietas ricas en frutas como la manzana se asocian con niveles más bajos de proteína C reactiva, un marcador de inflamación sistémica.

Papaya: una aliada para la digestión

La papaya contiene papaína, una enzima que facilita la digestión de las proteínas. Además, aporta vitamina C, un antioxidante que participa en la reparación de tejidos y el funcionamiento del sistema inmunológico. Su combinación de agua, fibra y compuestos bioactivos favorece una digestión más eficiente.

Kiwi: favorece el tránsito intestinal

El kiwi contiene actinidina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y favorece el vaciamiento gástrico.

Investigaciones también han observado que el consumo de dos kiwis al día puede mejorar la frecuencia intestinal en personas con estreñimiento, favoreciendo un ambiente propicio para el desarrollo de bacterias beneficiosas.

Investigaciones han observado que el consumo de dos kiwis al día puede mejorar la frecuencia intestinal en personas con estreñimiento Foto ilustrativa: PIXABAY

Granadilla: polifenoles con efecto protector

La granadilla destaca por su contenido de punicalaginas, polifenoles con elevada capacidad antioxidante.

Estudios financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) han analizado el potencial de estos compuestos para modular procesos inflamatorios y favorecer una mayor diversidad de la microbiota intestinal, considerada un indicador de buena salud digestiva.

Una alimentación variada favorece la salud intestinal

Los especialistas recomiendan incorporar estas frutas dentro de una alimentación equilibrada y rica en alimentos de origen vegetal. Una dieta variada, junto con un estilo de vida saludable, puede contribuir a mantener una microbiota diversa, reducir la inflamación y favorecer el bienestar digestivo a largo plazo.