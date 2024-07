Los increíbles beneficios del zapallo cabutia, la verdura que más se vende en invierno

FONDEAU DE ZAPALLO Y QUESO🎃🧀 El domingo pasado fui a los de mis viejos y dije voy a cocinar algo rápido y fácil que no lleve tanto trabajo. Disfruten de este receton! INGREDIENTES - 1 zapallo cabutia grande🎃 - Aceite de oliva 🫒 - Quesos varios🧀 (yo use mozzarella, parmesano, reggianito, danbo) - Sal/pimienta 🧂 PROCEDIMIENTO📝 Primero vas a lavar el zapallo y cortar su parte de arriba como si fuera una tapa. Quitar todas las semillas y su interior. Condimentar con oliva, sal y pimienta. Tranquilamente podes raspar un ajo por sus paredes acá también pero yo lo hice de esta forma. Mandar al horno 1 hora dependiendo de tu horno a fuego medio, si tenes aluminio mejor. (Yo no tenia igual quedo intacto). Una vez tierno vas a raspar con mucho cuidado sus paredes desprendiendo toda la pulpa del zapallo. En este momento incorporar los quesos e integrarlos bien con el puré de adentro. Mandar al horno 15/20 min hasta que este derretido. Una vez listo servir con lo que quieras, yo use papitas, jamón, mas queso, patitas de pollo, milanesas y opciones vegetarianas también por que no? Acompañen esta receta con una birrita bien fría y después me cuentan! Salud 🍺 #fondeau #cabutia #zapallo #queso #cheese #recetas #recetafacil #recetasfaciles #comida #food #foodporn #foodie #fyp #parati