Los psicólogos explican por qué no deberías tomar café antes de ir de compras

El café es una de las bebidas más consumidas por los brasileños. ¿A quién no le gusta empezar el día bebiendo un buen café? ¿O después del almuerzo, en lugar de postre? Además de aportar energía, la cafeína es el estimulante más popular del mundo y se encuentra en tés, gaseosas, cafés y bebidas energéticas. Sin embargo, según los investigadores, la bebida no se debe tomar antes de ir de compras.

La Sociedad Británica de Psicología (BPS) recurrió a TikTok para preguntar a los usuarios de la red social si sabían que “tomar café antes de comprar puede aumentar las compras impulsivas”.

“Las personas que solo tomaron un espresso antes de entrar a una tienda gastaron un 50% más de dinero que aquellos que tomaron un café descafeinado. Los bebedores de cafeína informaron sentirse más emocionados y cuando estamos emocionados, tendemos a ser más impulsivos”, escribieron los investigadores.

El BPS se refiere a un estudio realizado en 2022 por investigadores de Florida que descubrieron la relación de la bebida con el consumismo.

“La cafeína, como poderoso estimulante, libera dopamina en el cerebro, que excita la mente y el cuerpo. Esto conduce a un estado energético más alto, lo que a su vez aumenta la impulsividad y disminuye el autocontrol”, explica el investigador Dipayan Biswas, quien llevó a cabo el experimento.

Tomar café antes de comprar puede aumentar las compras impulsivas, sugiere un estudio Shutterstock

La prueba consistió en instalar una máquina de café espresso en las entradas de tres tiendas: las dos primeras, una minorista y otra enfocada a artículos para el hogar, ubicadas en Francia. El tercero, unos grandes almacenes en España. Alrededor de 300 clientes recibieron una taza de café de 100 mg de cortesía y los demás recibieron bebidas descafeinadas y agua. Al final, compartieron sus recibos de compra con los investigadores.

Descubrieron que los compradores estimulados por la cafeína gastaron un 50% más al comprar y eligieron alrededor de un 30% más de artículos que aquellos que bebieron agua o bebidas descafeinadas. Beber también influyó en los tipos de artículos que compraban. Quienes bebían café, por ejemplo, compraron más artículos no esenciales, como velas aromáticas y fragancias, que otros compradores que se mantuvieron firmes y objetivos en sus compras.

Los investigadores también realizaron un cuarto experimento en el laboratorio para comprobar si obtendrían resultados similares en relación con las compras online. Dividieron a un grupo de 200 estudiantes de escuelas de negocios en individuos que consumían café con cafeína y descafeinado y les pidieron que eligieran qué artículos comprarían de una lista preseleccionada de 66 opciones.

El resultado fue similar. Aquellos que consumen bebidas con cafeína eligieron más artículos basados en la impulsividad, como un masajeador. Mientras que los que no consumían cafeína eligieron menos artículos y fueron más prácticos en sus compras, eligiendo solo lo necesario, como una libreta o una lapicera.

Aunque los espressos suelen contener más de 60 mg de cafeína, sugieren que se puede inducir la excitación consumiendo tan solo 25-30 mg de cafeína. Varias bebidas energéticas y populares pueden superar estos niveles.

“En general, los minoristas pueden beneficiarse financieramente si los compradores consumen cafeína antes o durante las compras. Con la disponibilidad de café u otras bebidas con cafeína, es muy probable que muchos compradores estén consumiendo una cantidad significativa de cafeína en el momento de comprar”, afirmaron los investigadores que, además, pidieron que se advirtiera a los consumidores sobre las consecuencias no deseadas del consumo de cafeína.