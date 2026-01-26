Malvavisco: la planta medicinal que calma la tos, protege la piel y mejora la digestión

Sus tallos alcanzan el metro y medio de alto y apenas se ramifican. Sus flores son blancas o ligeramente rosadas. La raíz es rica en almidón, pectina y flavonoides y posee un distintivo gusto dulzón debido a la fuerte concentración de polisacáridos. El malvavisco, altea, bismalva o hierba cañamera (Althaea officinalis) es una planta herbácea nativa de Europa, Asia Occidental y el norte de África, cultivada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, usada como remedio popular para tratar afecciones respiratorias, digestivas y de la piel.

Beneficios

Los componentes del malvavisco que justifican su uso medicinal a través de generaciones y alrededor del mundo, explica Pablo López Schimpf, Médico Especialista en Nutrición y Fitoterapia Clínica Aplicada, son sin dudas los mucílagos: representan entre el cinco y el 20% de la planta y están constituidos por una mezcla de galacturonorramnanos, carabínanos, glucanos y arabinogalactanos. “Se encuentran principalmente en la raíz, pero también están en la hoja”, señala el especialista. A su vez, contiene cantidades significativas de flavonoides, taninos, ácidos fenólicos, cumarinas y pectinas.

Las flores de malvavisco son blancas o levemente rosadas Shutterstock

1. Combate los síntomas del resfriado

Tradicionalmente, el malvavisco se ha utilizado para calmar la tos y los síntomas asociados al resfriado común, comparte Lopez Schimpf.

“Los mucílagos presentes en el malvavisco recubren la mucosa, especialmente la orofaríngea, protegiéndola de las inflamaciones locales, reduciendo la irritación y la tos, y favoreciendo la rehidratación”, señala.

La evidencia científica lo sustenta. Estudios clínicos controlados con extracto de raíz de malvavisco demostraron su uso como antitusivo en adultos y una reducción de la intensidad y frecuencia de la tos en niños con tos. Los datos de seguridad clínica se evaluaron en estudios en humanos.

Por su parte, experimentos in vivo con polisacáridos mucilaginosos aislados de la raíz y extractos de la misma demostraron un aumento de la actividad fagocítica de los macrófagos.

2. Aliado para la salud gastrointestinal

También se destaca el rol del malvavisco en el tratamiento sintomático de trastornos dispépticos o gastrointestinales leves, incluidos la hinchazón y la flatulencia.

“Organizaciones científicas como ESCOP (European Scientific Cooperative On Phytotherapy) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprueban su uso”, remarca Lopez Schimpf.

3. Posible efecto antiinflamatorio

El experto en fitoterapia a su vez menciona la utilidad del malvavisco en aplicaciones tópicas como antipruriginoso y antiinflamatorio para tratar afecciones de piel como la forunculosis y el eccema.

En la raíz de malvavisco se concentran los beneficios de la hierba Shutterstock

Aunque todavía se necesita más investigación, algunos estudios han constatado este efecto. Una revisión de 2013 publicada en PubMed, por ejemplo, encontró que el uso de una pomada que contenía un 20% de extracto de raíz de malvavisco redujo la irritación de la piel.

Consumo y recomendaciones

Tanto la raíz de malvavisco, como las hojas, pueden usarse, enteras o cortadas, desecadas, para hacer preparaciones aptas para consumo, sostiene Lopez Schimpf.

“La maceración acuosa fría se prepara vertiendo 150 mililitros de agua (a una temperatura máxima de 40°C) sobre la raíz de malvavisco triturada. Esto se deja reposar durante alrededor de 30 minutos, revolviendo con frecuencia. El macerado debe ser filtrado o colado, y utilizado inmediatamente después de su preparación”, detalla Lopez Schimpf.

El fitoterapeuta sugiere las siguientes dosis para los distintos rangos etarios, y recomienda limitarse a tres dosis por día para tratar los síntomas:

Adolescentes, adultos y ancianos : 0,5-3 gramos de raíz de malvavisco.

: 0,5-3 gramos de raíz de malvavisco. Niños de seis a 11 años : 0,5-1,5 gramos raíz de malvavisco.

: 0,5-1,5 gramos raíz de malvavisco. Niños de tres a cinco años : 0,5-1 gramos raíz de malvavisco.

“Pueden utilizarse extractos estandarizados de raíz de malvavisco (Althaea officinalis L) en gotas o jarabes o cremas de uso tópico como medicamentos herbarios o fitoterapicos", señala Lopez Schimpf.

En cuanto a posible toxicidad y efectos adversos, el fitoterapeuta sostiene que, al momento, no se han descripto efectos secundarios a las dosis recomendadas de malvavisco. Sin embargo, realiza algunas advertencias para casos particulares.

“En casos de embarazo, lactancia, y en niños menores de tres años, es preferible evitar el uso de preparaciones de malvavisco”, dice. “Por otro lado, los mucílagos pueden retrasar la absorción de otras drogas administradas concomitantemente y, para evitarlo, conviene administrarlos separadamente, al menos entre 30 y 60 minutos antes o una hora después de la toma de algún medicamento".