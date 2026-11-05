Para mayores de 50: el truco para rejuvenecer la mirada y resaltar los ojos

Muchas personas, en especial las mujeres mayores de 50 años, comienzan a preocuparse por su apariencia física, ya que con el paso de los años aparecen las líneas de expresión y las arrugas en sectores del rostro como las comisuras de los labios o las esquinas de los ojos. Por eso, para mitigar esto, hay algunos pasos que se pueden seguir si uno desea rejuvenecer la mirada y obtener una apariencia más joven y delicada.

Según la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés), muchas mujeres de esta edad suelen usar demasiado rímel o prescindir por completo del maquillaje en los ojos, debido a que no consiguen el efecto deseado de rejuvenecimiento.

No obstante, desde esta asociación señalan que, con algunas técnicas sencillas que incluyen sombras, delineadores y rímel, se puede realzar la mirada, sobre todo si los ojos tienen una apariencia arrugada o caída con el paso de los años y la exposición a diferentes tipos de clima.

Antes de empezar a aplicar cualquier producto cerca de esta zona del rostro, desde AARP recomiendan que primero se busque un examen con un optómetra u oftalmólogo para evitar posibles complicaciones previo a usar algún delineador o rímel, en especial si es una persona que usa lentes de contacto o gafas. Luego de esto, recomiendan desechar cualquier producto vencido, que huela mal o que tenga un aspecto descolorido o blanquecino.

Con algunas técnicas sencillas que incluyen sombras, delineadores y rímel se puede realzar la mirada pexels

Esta asociación recomienda también aplicar una prebase, ya que esto evitará que el maquillaje en los ojos se acumule en los pliegues, se corra, se emborrone o parezca desordenado. De la misma manera, señalan que un delineador es lo que realmente restaura la definición y la forma de los ojos.

Recalcan que el lápiz de ojos debe deslizarse suavemente y verse opaco, pero no transparente. Tampoco se debe aplicar demasiado y se debe evitar que la zona esté resbaladiza o muy seca. Para quienes tengan párpados secos, recomiendan usar lápices suaves, pero con pigmentación intensa.

En AARP también enfatizan en estirar de manera suave el párpado al momento de colocarse el producto, sin llevarlo a un límite. Esto ayudará a reducir la apariencia de los párpados para que la persona pueda dibujar una línea más definida, sin bultos u ondulaciones que afecten el efecto deseado.

Trabajar desde el extremo exterior del ojo hacia adentro y mantenerlo ligeramente abierto brinda un mejor control de la línea y evita que quede demasiado gruesa o pesada. También recalcan que apoyar el codo del brazo con el que se está haciendo el proceso brinda estabilidad, lo que permite obtener un mejor resultado.

La entidad también aconseja repasar la línea del lápiz con una sombra de ojos en polvo oscura o similar. Esto rellenará cualquier hueco entre el lápiz y la raíz de las pestañas, lo que refuerza la intensidad del delineador y permite una mirada profunda y juvenil.