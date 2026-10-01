Pilar Pose, coach: “Cuando experimentamos emociones como gratitud y compasión, el ritmo de los latidos adopta un patrón suave, ordenado y armónico”

El manejo de la ansiedad se convirtió en uno de los mayores desafíos de la vida contemporánea. Frente a este panorama, las neurociencias y la medicina integrativa dirigen su atención hacia un órgano fundamental: el corazón. Durante siglos considerado un mero propulsor de sangre o el símbolo poético del amor, hoy la ciencia confirma que el corazón posee su propio “cerebro” y una red neuronal compleja capaz de modular directamente nuestro estado mental y emocional.

En la vanguardia de esta investigación se encuentra el HeartMath Institute (Instituto de la matemática del corazón), una institución vanguardista que transformó la manera en que entendemos el vínculo entre el corazón, la mente y el bienestar integral. A través del desarrollo de herramientas sencillas pero profundamente eficaces, como la “Quick Coherence Technique” (Técnica de Coherencia Rápida), esta entidad demostró que es posible autorregular el sistema nervioso en cuestión de minutos.

Esta disciplina cruzará el ámbito teórico para vivenciarse de manera práctica en el próximo Bienestar Fest, donde Pilar Pose —instructora de yoga, coach e investigadora de bienestar— facilitará una experiencia inmersiva para compartir con los asistentes esta valiosa herramienta de autorregulación emocional.

Pilar Pose es instructora de yoga, coach e investigadora de bienestar

Para conocer más sobre el Bienestar Fest, el festival más importante del país organizado por LA NACION y OSDE hacé clic acá.

El puente entre la ciencia y la emoción

¿Qué es el HeartMath Institute? Fundado en 1991 en Boulder Creek, California, el HeartMath Institute es una organización científica y educativa sin fines de lucro dedicada a investigar la fisiología de la emoción, la intuición y la relación entre el corazón y el cerebro. Durante más de tres décadas, el equipo de científicos del instituto ha publicado exhaustivos estudios que respaldan un hallazgo fascinante: el corazón transmite más información al cerebro de la que recibe de él. El corazón humano alberga aproximadamente 40.000 neuronas, formando lo que denominan el sistema nervioso cardíaco. Este pequeño pero potente “cerebro” del corazón envía señales continuas al cerebro a través del nervio vago y la vía simpática, influyendo directamente en cómo procesamos la información, tomamos decisiones y percibimos el entorno.

Las investigaciones del HeartMath Institute pusieron el foco en el diálogo permanente entre el corazón y el cerebro SHUTTERSTOCK - Shutterstock

El concepto central: coherencia cardíaca

El pilar sobre el cual trabaja el HeartMath Institute es la “variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)”. A diferencia de lo que se suele pensar, un corazón saludable no late como un metrónomo perfecto: el intervalo de tiempo entre latido y latido cambia constantemente de un milisegundo a otro.

“Cuando experimentamos frustración, ira, ansiedad o estrés sostenido, el patrón de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se vuelve caótico e irregular. Esta onda incoherente envía señales de alarma a la amígdala cerebral, activando el sistema límbico e inhibiendo al lóbulo frontal (encargado del razonamiento lógico, la toma de decisiones y la concentración) y liberando hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina” explica Pilar Pose al definir la “incoherencia cardíaca”.

“Por el contrario, agrega, sucede la “coherencia cardíaca”: cuando experimentamos emociones positivas sinceras, como gratitud, compasión, apreciación o amor, el ritmo de los latidos adopta un patrón suave, ordenado y armónico. En este estado de coherencia, el sistema nervioso simpático y el parasimpático entran en sincronía. El cerebro responde de inmediato: la claridad mental aumenta, disminuye la presión arterial, se fortalece el sistema inmunológico y el organismo entra en un estado fisiológico regenerativo”, resume la especialista.

Una herramienta de resiliencia en tres simples pasos

Para traducir estos descubrimientos en una solución práctica accesible para cualquier persona en medio del caos cotidiano, los investigadores del instituto diseñaron la “Técnica de Coherencia Rápida”. Apta para realizarse en cualquier lugar y en sólo dos o tres minutos, esta práctica combina la atención focalizada, la respiración rítmica y la evocación emocional profunda.

La técnica de coherencia rápida combina respiración, atención focalizada y evocación de emociones positivas en una práctica de pocos minutos

La técnica se compone de tres pasos fundamentales: la atención basada en el área del corazón (el simple acto de cambiar la atención sensorial interrumpe de inmediato el bucle de rumiación mental); la respiración cardíaca (balancea la respuesta del sistema nervioso autónomo, señalándole al cuerpo que se encuentra a salvo) y por último la evocación de una sensación positiva. A esto lleva la técnica: a activar de manera deliberada un sentimiento de apreciación, gratitud, afecto o cuidado por alguien o algo en la vida: la clave no es solo “pensar” en ello, sino “sentir” físicamente estas emociones.

El impacto fisiológico y emocional de la coherencia cardíaca

“La práctica regular de la coherencia cardíaca ha demostrado beneficios en múltiples áreas de la salud humana” asegura Pose y agrega: “ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, disminuyendo en forma directa los niveles de cortisol en sangre y elevando la DHEA (la hormona de la juventud y la resiliencia). Además, aporta claridad mental y ayuda en la toma de decisiones, ya que en lugar de reaccionar desde el impulso, se restaura la función ejecutiva del cerebro lo que permite reaccionar ante imprevistos desde una mente fría”.

“Por otro lado”, asegura la instructora, “mejora de la salud cardiovascular y digestiva al favorecer la regulación de la presión arterial y optimizar el funcionamiento del eje intestino-cerebro a través del nervio vago”. Por último, ayuda a entrenar la “resiliencia emocional”, permitiendo que la persona retorne a su eje con mayor rapidez tras un evento estresante.

Vivenciar la coherencia en el Bienestar Fest

La divulgación y aplicación práctica de estos avances científicos encuentra su punto de encuentro en la próxima edición del Bienestar Fest. Este evento reunirá a destacados referentes de la salud integral, el desarrollo personal y la medicina holística para brindar un espacio de aprendizaje y transformación.

En este marco, Pilar Pose facilitará un taller práctico sobre la “Quick Coherence Technique”. Con su amplia trayectoria en el estudio de las disciplinas somáticas, el movimiento consciente y la integración mente-cuerpo, Pose ofrecerá una experiencia inmersiva diseñada para guiar a los participantes en la percepción de su propia coherencia cardíaca y en cómo aplicar la técnica en el día a día.

Pilar Pose llevará la técnica de coherencia cardíaca al Bienestar Fest con una experiencia práctica de autorregulación emocional Camila Godoy

“Muchas veces creemos que para calmar la mente necesitamos meditar horas en absoluto silencio, pero la ciencia del HeartMath nos muestra que el acceso a la paz interna está literalmente a un par de respiraciones de distancia si sabemos cómo dialogar con nuestro corazón”, explica Pilar Pose. Su espacio en el Bienestar Fest buscará brindar a cada asistente una herramienta concreta para incorporar en su jornada laboral, sus relaciones interpersonales y su autocuidado diario.

Un cambio de paradigma para la vida cotidiana

El aporte fundamental del HeartMath Institute radica en desmitificar el bienestar, convirtiéndolo en una ciencia medible, accesible y democrática. La técnica de la coherencia rápida demuestra que la salud mental y física no dependen únicamente de factores externos, sino de nuestra capacidad interna para sintonizar los ritmos del corazón con la mente. La participación de especialistas como Pilar Pose en eventos de la magnitud del Bienestar Fest refuerza un mensaje vital para los tiempos que corren: la resiliencia y la serenidad no son dones casuales, sino habilidades somáticas que se pueden aprender, cultivar y practicar todos los días.