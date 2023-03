Pilar Sordo asegura que no hay que esconder las emociones: sentirse cansado y triste es válido

escuchar

La vida es una constante montaña rusa de emociones que van y vienen. Algunas son persistentes, otras pasajeras. Están las agradables y también las difíciles de atravesar.

En los últimos años surgió una tendencia que preocupa a los profesionales de la salud. Se trata de la psicología positiva que enmascara o silencia cualquier problema o rasgo negativo y pone el foco en lo positivo y en las soluciones a los problemas. Frente a este nuevo escenario que rompe moldes y que de a poco suma cada vez más seguidores, surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué pasa entonces con mostrarse vulnerable? ¿Todas las situaciones tienen realmente algo de positivo para rescatar?

Para la reconocida psicóloga y escritora chilena, Pilar Sordo, hoy existe “una moda del no sentir, del no involucrarme demasiado, de medir todo lo que digo y lo que hago… un juego muy estratega alejado de la humanidad y de lo que el ser humano debe desarrollar”. Según describe en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA, en el último tiempo, las poblaciones dejaron de lado el concepto de humanidad y pasaron a vivir regidos por una estrategia basada en “planificar” cómo mostrarse al otro.

Tal como defiende la especialista, este paradigma es en parte el resultado del surgimiento de las redes sociales, que promueven la idea de exhibir siempre lo mejor, lo destacable y los logros, en vez de mostrar lo que no sale bien o sin ir más lejos, cuando se está en un mal día.

Sordo cree que el espacio de la vulnerabilidad, de arriesgarse a perderse en ese sentir, de arriesgarse al dolor y decir “estoy triste o estoy cansada es un derecho básico que hay que recuperar”.

La odisea del sentir

En este nuevo mundo que condena el sentir, Sordo propone lo contrario e insiste en que si bien lo mejor es buscar el lado positivo o el aprendizaje a las distintas situaciones, sean buenas o malas, también hay que aceptar sin tapujos cuando se está por ejemplo triste o cansado sin que “eso se lea como una queja”, porque tal como señala, se trata de “una realidad emocional que merece respeto”.

Es que la vida no es lineal, existen infinitos motivos cotidianos que hacen que las emociones fluctúen, aparezcan y desaparezcan y no por eso hay que reprimirlas, esconderlas o avergonzarse. Por esta razón, Sordo sugiere no asociar al malestar con una connotación negativa, sino, asumir que pueden haber días o momentos buenos y malos.

En este camino del sentir, lo que marcará la diferencia es la “actitud con la que se mira la vida”, remarca la psicóloga. Para la experta, hay dos maneras de percibir la cotidianidad: “Se puede tener una mirada positiva o pesimista”. La diferencia entre ambas formas está en que “cuando soy positiva, sé que estos momentos duros van a pasar, por lo tanto acepto sentirme incómoda y rescato el aprendizaje, porque por lo general, todo tiene algo potencialmente aprendible y rescatable de cualquier situación”, dice la experta. Por el contrario, las alarmas se encienden cuando “me paso 15 días sin ánimo y no logro recuperarme”, agrega.

Para la psicóloga Pilar Sordo, hay que amigarse con el dolor y la vulnerabilidad Maridav - Shutterstock

Frente a esta nueva realidad que prioriza el aspecto superficial, mostrarse vulnerable se convierte en un desafío. No obstante, dejar fluir las emociones es lo más sano para el cuerpo y la mente. Así, Sordo recomienda no reprimirse y alienta a darse el espacio para llorar un día entero o simplemente quedarse en la cama varias horas cuando se necesite.

La clave está en amigarse con el dolor pero sin perder la noción de que se trata de un momento pasajero porque tal como dice la especialista: “hay que saber que los hechos son transitorios y que no duran para siempre”.

En medio de este caos y cuando se está frente a un desequilibrio emocional, lo ideal es hacer una pausa y conectarse con uno mismo, frenar. “Hay que aprender a descansar, pero sin renunciar a los sueños, a lo que se quiere lograr”, concluye Sordo.

Podés disfrutar de la charla completa que compartió la psicóloga en "Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA