¿Por qué salen ampollas y puntos rojos en la lengua? Estas son las causas más frecuentes

El cuerpo comunica los desequilibrios que tiene y avisa cuando está pasando por un momento de desazón o enfermedad, pero hay una parte del organismo que es ignorada y podría ser la solución a la detección temprana de los malestares.

Síntomas evidentes como los dolores de cabeza, de espalda, fiebre, acidez suelen ser los clásicos para alertar que algo está mal; Asimismo, es la lengua la parte que se pasa por alto y podría ser de gran ayuda para encontrar aquellos problemas de salud escondidos.

Jivha Pariksha –una de las herramientas de diagnóstico ayurveda– o el diagnóstico a través de la lengua sostiene desde hace cientos de años que la lengua es un órgano que puede comunicar muchas cosas. Al observar su coloración, la saburra que la cubre, el grado de lubricación o sequedad de la misma, si tiene alguna grieta, puntillado rojo, impronta dental; se puede deducir mucha información acerca del estado de salud de una persona.

Pero este descubrimiento no solo es de las medicinas orientales, la medicina occidental también le otorga importancia al diagnóstico por la lengua. Para el médico otorrinolaringólogo del Hospital Italiano, Elián García Pita (M.N. 137338) la lengua y la cavidad oral en general, pueden ser asiento de múltiples patologías, congénitas o adquiridas, y dentro de estas últimas, pueden ser infecciosas, inflamatorias y neoplásicas, entre otras. Asimismo, las lesiones o molestias en la lengua pueden obedecer a enfermedades locales o pueden ser manifestación de enfermedades sistémicas.

“El examen físico de la lengua realizado por un profesional de la salud, presenta una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de diferentes afecciones. En muchas otras ocasiones los médicos u odontólogos nos valemos de exámenes complementarios para arribar al diagnóstico etiológico del malestar que presenta del paciente”, indica García Pita.

Las lesiones o molestias en la lengua pueden obedecer a enfermedades locales o pueden ser manifestación de enfermedades sistémicas Foto ilustrativa: PIXABAY

Según la doctora y especialista en medicina ayurveda, Sol Sananes, la lengua también puede ser un sitio reflexológico del cuerpo al igual que las manos o los pies, ya que en ella están representados todos los órganos internos. “A través del diagnóstico por la lengua uno puede inferir un desequilibrio que está anclado profundamente o uno más simple”, dice la profesional.

Algunas se muestran agrietadas, otras se infectan con hongos o tienen puntos rojos. Las condiciones de la lengua que muestran que el cuerpo está mal pueden ser diversas y son más comunes de lo que uno imagina. Los profesionales coinciden en que las siguientes son las afecciones que más sirven para diagnosticar malestares:

¿Qué dice tu lengua de tu salud? 👅

1. Puntos rojos

Cuando la lengua presenta un color más rojizo que rosa podría estar alertando sobre la deficiencia de vitaminas como el ácido fólico, la b12 o el hierro. “Nosotros tenemos las papilas gustativas que son puntitos rojos, pero si se muestra un puntillado rojo demasiado intenso, eso no es normal en la lengua y está indicando un desequilibrio. Por ejemplo, si está en la punta puede estar indicando un problema en el corazón”, destaca Sananes.

Los puntos rojos en la lengua podrían indicar que hay deficiencia de vitaminas como el ácido fólico, la b12 o hierro

2. Grietas o fisuras

De acuerdo con el Dr. García Pita esta suele hacer referencia a una entidad denominada “lengua fisurada”. Por un lado, puede representar una variante anatómica más de la lengua y por otro, puede ser una manifestación secundaria de desórdenes genéticos o patologías poco frecuentes.

La lengua fisurada puede ser una manifestación secundaria de desórdenes genéticos o patologías poco frecuentes

3. Llagas o ampollas

“Puede tratarse desde una lesión secundaria hasta un grupo de enfermedades denominadas ampollares o también ser producto de lesiones traumáticas, infecciosas o secundarias a fármacos, entre otras etiologías”, aclara García Pita. Para la medicina Oriental, estas pueden ser indicadores de exceso de comidas ácidas o picantes, e incluso una respuesta al estrés crónico.

Las ampollas en la lengua pueden ser consecuencia de la sobreingesta de comidas ácidas o picantes, e incluso una respuesta al estrés crónico

4. Hongos

“En el consultorio veo mucho desequilibrio de cándida –un hongo que vive en casi todas partes, incluso dentro del cuerpo y produce la candidiasis oral– y aunque sus causas son multifactoriales, esta condición tiene que ver con una conjunción entre la cándida y la inmunidad debilitada. El hongo va creciendo y puede convertirse en una infección que precise tratamiento”, explica Sananes.

La cándida va creciendo y puede convertirse en una infección que precise tratamiento

Los profesionales coinciden en que las alteraciones de la movilidad de la lengua o de su forma deben motivar a los pacientes a hacer una consulta con un médico especialista u odontólogo para asegurarse de que toda la cavidad bucal esté en buenas condiciones.

“La mala higiene dental, el uso de antibióticos en forma indiscriminada sin una prescripción médica y ciertas enfermedades o medicamentos que generan inmunosupresión pueden favorecer la infección de diferentes microorganismos que generan enfermedades infecciosas de la lengua y requieran un tratamiento adecuado y oportuno”, añade el doctor García Pita.

Para Sananes, en el caso de la medicina ayurveda, la salud depende de la capacidad que se tiene de digerir todo lo que entra por los sentidos. “No tenemos que digerir solo lo que comemos sino también lo que olemos, lo que vemos, lo que sentimos y pensamos ya que lo que no podemos digerir se transforma en toxinas que viajan por el cuerpo se depositan en lugares débiles generando enfermedades”, dice. Y concluye: “A la noche se depositan en la lengua, por eso es importante a la mañana con una cucharita de té o un limpia lengua limpiarse la suciedad”.