El té que acelera el metabolismo y equilibra la microbiota intestinal

El té de jazmín, originario de Oriente y especialmente valorado en China −donde se lo consume a toda hora−, se elabora de forma tradicional solo con hojas de té verde y flores frescas de jazmín. Su sabor envolvente, dulce y sutil lo ha convertido en una bebida que, además de rica, aporta beneficios para la salud; entre los más destacados se encuentran: la relajación, la mejora de la digestión y el bienestar general gracias a sus propiedades antioxidantes.

Los comienzos de su consumo se retrotraen a la antigua China, específicamente durante la dinastía Ming (1368-1644). Para ese entonces se incorporó la flor de jazmín por primera vez a la elaboración del té; esta tradición sería afianzada cientos de años más adelante en la dinastía Qing (la última que existió) que impulsó su exportación a Occidente en el siglo XIX. A pesar de que hoy se lo produce en masa y en todo el mundo, la región china de Fujian sigue siendo su mayor productora.

El té de jazmín puede disfrutarse a diario, pero su intensidad depende del formato. Yael Hasbani, health coach especialista en nutrición holística revela que los saquitos tradicionales suelen tener concentraciones más bajas de compuestos del té verde y son aromatizados artificialmente con jazmín; las hebras sueltas y la flor fresca del jazmín, en cambio, permiten controlar mejor la calidad y la graduación del sabor.

Un dato importante que revela es que, consumir este tipo de té luego de una comida rica en hierro, inhibe la absorción del elemento. Para evitarlo, aconseja tomarse un periodo de digestión de entre 40 minutos y una hora para tomar la bebida.

Pexels

¿Para qué sirve tomar té de jazmín?

Tomarlo es toda una experiencia. Para Hasbani, tanto la dulzura de la flor de jazmín como los compuestos del té verde se potencian entre sí para que quien tome la infusión no quede con la sensación áspera de las hebras en la boca. Entre los beneficios más destacados de su consumo la experta menciona:

1. Capacidad antioxidante

“Su cuota de té verde colabora con la oxidación de las grasas como fuente de energía/combustible, lo que termina por eficientizar el metabolismo”, afirma Hasbani. Añade también que está repleto de poderosos compuestos de origen vegetal conocidos como polifenoles y flavonoides (como la catequina, quercetina y L-teanina) que relajan y reducen la inflamación del cuerpo.

2. Diversidad microbiana

Una investigación publicada en 2022 en la revista Nutrients confirmó que el té de jazmín preparado en frío podía mejorar la diversidad microbiana intestinal. De acuerdo con lo que observaron los investigadores, la bebida promovía cepas beneficiosas de bacterias e inhibía el crecimiento de cepas patógenas de bacterias. “Nuestros hallazgos indican que el té de jazmín preparado en frío podría servirse como una posible bebida funcional para prevenir la obesidad y la disbiosis de la microbiota intestinal”, concluyen los estudiosos.

3. Efecto calmante

Un estudio publicado en European Journal of Applied Physiology sostiene que la fragancia del té de jazmín fue capaz de mejorar el estado de ánimo de 24 participantes. El aroma, notaron, tuvo un efecto calmante en el sistema nervioso autónomo, que es el que controla la respiración, la frecuencia cardíaca y la digestión. “La baja intensidad del aroma del té de jazmín tiene efectos sedantes tanto sobre la actividad del sistema nervioso autónomo como sobre el estado de ánimo, y el (R)-(-)-linalool −uno de sus componentes− puede imitar estos efectos", señalan.

Pixabay

4. Colabora con la higiene dental

Gracias a la presencia de catequinas −grupo de polifenoles que pueden ayudar a proteger contra la caries dental al eliminar bacterias formadoras de placa− el té de jazmín es un aliado de la salud bucal. Por ejemplo, un estudio con 30 personas observó que emplear un enjuague bucal a base de catequinas de té verde durante una semana fue tan eficaz para reducir la placa dental como un enjuague bucal antiséptico.

Otros artículos académicos sugieren que esta infusión es capaz de combatir el mal aliento al reducir las bacterias que causan el mal olor.

Respecto de su consumo, Hasbani advierte que se lo debe moderar en casos de embarazo (por su contenido de cafeína) y que, pacientes con cuadros de ansiedad o estrés, no lo utilicen como alternativa a los medicamentos ansiolíticos. “En estos casos siempre hay que consultar con el profesional que lleva adelante el tratamiento psicológico”, informa.