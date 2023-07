¿Puede el estrés causar pérdida de cabello?

escuchar

En el último tiempo, hay personas que manifiestan estar muy estresadas a nivel laboral y sentir que en consecuencia, el pelo se les afina y cae cuando se duchan. ¿Existe entonces una relación entre el estrés y la caída del cabello?

Según la Academia Estadounidense de Dermatología, las personas sanas pierden alrededor de 50 a 100 mechones de cabello por día. Pero en caso de que a alguien se le esté cayendo más de la cuenta, podría tratarse de un llamado de alerta ya que tiene que ver con el signo de una condición llamada efluvio telógeno o caída excesiva de cabello.

“Esta patología ciertamente puede ser generada por el estrés”, comentó la Dra. Antonella Tosti, dermatóloga que trata la caída del cabello en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

Sin embargo, los especialistas aún no saben con total certeza qué tan común es el efluvio telógeno, sobre todo porque a muchas personas no se les diagnostica. No obstante, “es más probable que las mujeres lo experimenten más que los hombres ya que puede desencadenarse por cambios en el cuerpo relacionados con el embarazo”, dijo la Dra. Angela Lamb, dermatóloga en Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

Este exceso de caída de pelo puede implicar la pérdida de “hasta un tercio del volumen de tu cabello”, agregó la experta. Pero la buena noticia es que suele ser algo pasajero.

Algunas de las causas

Las personas a menudo desarrollan efluvio telógeno entre seis semanas y tres meses después de haber tenido un evento estresante: una cirugía mayor, una enfermedad crónica o de corta duración (especialmente si involucró fiebre), un embarazo o una muerte en la familia. “Cualquier cosa causa estrés o shock en el organismo”, manifestó el Dra. Lamb.

“Ello se debe a que el estrés aumenta los niveles de cortisol en el cuerpo”, ahondó la Dra. Lamb. Se trata de una hormona que tal como se ha demostrado, interrumpe el crecimiento del cabello.

Una investigación también sugiere que este cuadro puede ocurrir después de que las personas se recuperen de Covid-19. En otro estudio realizado en 2022, los investigadores encuestaron a casi 6000 personas en Brasil que se habían recuperado de Covid en los últimos tres meses y casi la mitad de los que respondieron informaron haber experimentado caída de pelo.

“Si tu cabello estaba bien, tuviste Covid y luego de seis a diez o 12 semanas perdiste una tonelada de cabello en la ducha, eso es efluvio telógeno”, comentó la Dra. Lamb.

El efluvio telógeno también podría desencadenarse por los cambios hormonales del embarazo Shutterstock

“El efluvio telógeno también puede desarrollarse en respuesta al estrés cotidiano crónico”, añadió la Dra. Tosti. Entre ellos mencionó el relacionado al estrés laboral o a una relación amorosa.

Sumado a ello, la dermatóloga precisó que el estrés también podría causar o empeorar otras afecciones que conducen a la caída del cabello, como la alopecia areata, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca y destruye los folículos pilosos, y el liquen plano pilar, una rara afección inflamatoria que puede causar cicatrices en el cuero cabelludo. y pérdida de cabello. Sin embargo, la Dra. Lamb señaló que no existe una investigación definitiva que vincule el estrés con estas dos condiciones.

Lo que podés hacer

Para aquellos que estuvieron perdiendo cabello debido al estrés, la Dra. Lamb recomienda tomar un multivitamínico diario que contenga vitamina D, nutriente involucrado en el crecimiento del pelo y, vitamina B12, aunque los datos respecto de su eficiencia para tratar el efluvio telógeno, son limitados. “Las vitaminas pueden ser especialmente importantes para las personas que se recuperan de una cirugía mayor debido a que pueden tener déficit de alguna de ellas”.

Al respecto, la Dra. Lamb no recomienda suplementos de venta libre comercializados específicamente para tratar la caída del cabello que contengan altas dosis de biotina, como los vendidos por Vegamour, Nutrafol y Viviscal. “Se ha demostrado que estos suplementos interfieren con los resultados adyacentes a la hormona tiroidea y, en ocasiones, pueden causar brotes de acné”, sumó la dermatóloga.

“Quien desee intentar acelerar el crecimiento del cabello, puede probar un tratamiento tópico de minoxidil de venta libre como Rogaine”, dijo la Dra. Tosti y agregó que también se le puede pedir a un médico una receta para minoxidil o finasteride oral, que por lo general los cubre la obra social.

Estos tratamientos podrían “ayudar a que el cabello crezca más rápido”, precisó la Dra. Lamb. Aunque según dijo, la mayoría de las veces, la pérdida de cabello inducida por el estrés se disipa y vuelve a crecer por sí solo.

“Pasarás por esa fase de eliminación, generalmente durante varias semanas, tal vez algunos meses, y luego se ralentizará”, comentó la experta.

Dicho esto, si la caída continúa después de tres o cuatro meses, es posible que debas hacer una consulta médica.

Por Melinda WennerMoyer

The New York Times

The New York Times