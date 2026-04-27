Menos olvido: el secreto científico para lograr la “reserva cognitiva” de la memoria

Durante décadas, la recomendación médica estándar buscó el equilibrio en la moderación de la actividad física. Sin embargo, los datos actuales derriban ese mito: para mantener un cerebro joven, el esfuerzo debe ser real. No alcanza con caminar: el cuerpo necesita la exigencia del pulso acelerado, lo que funciona para reconstruir las estructuras neuronales y levantar una muralla contra el olvido.

La actividad física está estrechamente ligada a la salud cerebral (Foto: Freepik)

Desde la University of Illinois Chicago (UIC), la doctora Shannon Halloway lidera el cambio en esta visión. En su investigación, vinculó de forma directa la intensidad del movimiento con la salud de la estructura cerebral, ya que los adultos que eligen la intensidad moderada a vigorosa poseen una ventaja biológica visible en escaneos médicos: una mayor densidad de materia gris.

En ese sentido, Halloway demostró que el ejercicio fuerte protege el hipocampo, el centro de comando de la memoria. El esfuerzo físico de alta demanda activa procesos de reparación que la calma ignora. Así, el cerebro desarrolla una reserva cognitiva superior, la cual actúa como un colchón de seguridad ante el avance del tiempo o ante posibles enfermedades degenerativas.

Pero, ¿cómo logra el músculo proteger a la neurona? El secreto reside en el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). El ejercicio vigoroso dispara la producción de esta proteína, que funciona como un nutriente esencial para las células nerviosas. A su vez, el BDNF repara conexiones dañadas y facilita la creación de nuevas rutas de pensamiento.

A diferencia de un paseo tranquilo, el entrenamiento intenso eleva la temperatura corporal y el ritmo cardíaco hasta niveles óptimos para esta descarga química. Además, la actividad vigorosa fortalece la barrera hematoencefálica. Este filtro natural bloquea el paso de sustancias tóxicas al tejido cerebral y frena la inflamación, responsable de gran parte del deterioro mental en la vejez.

Actividades para activar el cerebro

La definición de “vigoroso” es simple: aquel movimiento que impide completar una frase larga sin pausas para respirar. Subir escaleras, nadar con potencia o realizar intervalos de alta intensidad entran en esta categoría. La investigación de la UIC confirmó que este tipo de práctica mejora la vascularización cerebral.

La definición de “vigoroso” es simple: aquel movimiento que impide completar una frase larga sin pausas para respirar. Subir escaleras, nadar con potencia o realizar intervalos de alta intensidad entran en esta categoría Freepik - Freepik

Un cerebro con mejor flujo sanguíneo recibe más oxígeno y nutrientes. Este proceso optimiza las funciones ejecutivas de inmediato. La claridad mental, la velocidad de respuesta y la capacidad de foco encuentran su punto máximo tras una sesión de esfuerzo real, lo que comprueba que el ejercicio intenso no solo previene el desastre futuro, sino que también mejora el rendimiento del presente.

La longevidad moderna exige una nueva estrategia. Los seres humanos ya no buscan sumar años de vida, sino asegurar la calidad de estos. El trabajo de expertos como Halloway propone una ruta clara: el cuerpo y la mente forman un sistema integrado donde el músculo envía órdenes directas al sistema nervioso a través de las mioquinas.

Sin embargo, los beneficios para el cerebro realmente comienzan a surgir cuando se hace ejercicio de manera constante a lo largo del tiempo

Sin embargo, los beneficios para el cerebro realmente comienzan a surgir cuando se hace ejercicio de manera constante a lo largo del tiempo. Los estudios muestran que las personas que hacen ejercicio varias veces a la semana obtienen puntuaciones más altas en las pruebas cognitivas, en promedio, que las personas más sedentarias. Otra investigación encontró que la cognición de una persona tiende a mejorar después de participar en un nuevo programa de ejercicio aeróbico durante varios meses.