Que dice la astrología sobre quién ganará el partido de Argentina- Inglaterra, la semifinal del Mundial de Fútbol y la advertencia a Scaloni

Mientras algunos analizan estadísticas, revisan antecedentes o estudian el rendimiento de los rivales de la selección argentina, otros buscan respuestas en las cartas astrales, los tránsitos planetarios o las configuraciones del cielo. Las redes sociales, principalmente, se llenan de videos y tweets que anticipan posibles resultados y miles de hinchas esperan con ansiedad saber qué “dicen los astros” sobre el destino de la Scaloneta.

Sin embargo, quienes se dedican profesionalmente a la astrología hacen una aclaración que suele perderse en medio de la euforia futbolera: que sus análisis no pretenden adivinar el futuro. “No es videncia, es interpretación. Esto no es una predicción, es un pronóstico”, aseguran.

Santiago Rodríguez Spuch, autor de Astrología argumental: el arte de elegir el mejor momento y conocido en X como @AstroArgumental, Juan Cruz Sirius, astrólogo y youtuber detrás de la cuenta @JuanCruzSirius, y Matías Ferra, astrólogo, tarotista y numerólogo conocido virtualmente como @Lodicelaluna, son los tres expertos cuyas interpretaciones más tracción tienen en redes sociales. A continuación, una síntesis de las tendencias que observa cada uno para la semifinal Argentina-Inglaterra del miércoles.

El pronóstico de @AstroArgumental

Hasta ahora, los pronósticos de los partidos que ha hecho Rodríguez Spuch fueron correctos, tanto en la complejidad de los partidos, la dificultad, los impedimentos y lesiones, como también los puntos favorables. Al enfrentar a Cabo Verde anticipó que el seleccionado se encontraría con un duelo muy duro, al igual que con Egipto y Suiza, pero en todas esas ocasiones aseguró que, pese a las dificultades, Argentina pasaría de ronda.

De cara al partido del miércoles adelantó que “será duro y sumamente emocional e intenso”. La Luna (aspecto clave para la Argentina), informó, se encuentra en buenos aspectos, pero de “maléficos” indicando un partido durísimo.

Analizó la carta natal —diagrama que representa la posición de los astros en el momento exacto y en el lugar específico del nacimiento de una persona— de los directores técnicos de ambos equipos, Thomas Tuchel y Lionel Scaloni, y anticipó que el DT de los ingleses muestra tener un proyecto competitivo y visible, capaz de alcanzar instancias decisivas, aunque también vulnerable a la presión emocional, la precipitación o una mala resolución emocional en plena competencia. “Observando esta carta no considero que Inglaterra pueda llegar a salir campeón”, sentenció Rodríguez Spuch.

Tuchel, el director técnico del seleccionado inglés el coach de los ingleses muestra tener un proyecto competitivo y visible, capaz de alcanzar instancias decisivas, aunque también vulnerable a la presión emocional, la precipitación o una mala resolución emocional en plena competencia ROBERTO SCHMIDT - AFP

Sobre Scaloni hizo una advertencia importante: “Urano se encuentra en cuadratura a Mercurio en casa VI. Esta activación señala temas físicos, imprevistos en el funcionamiento del equipo, cambios repentinos, nerviosismo, dificultades físicas, cansancio o alteraciones en la planificación”. Por eso, adelantó, la cuadratura podría perjudicar a Argentina si Scaloni no renueva energías, no administra correctamente las cargas o insiste con futbolistas que llegan desgastados.

Otros datos clave que resaltó sobre el enfrentamiento fueron:

Alta probabilidad de que Inglaterra comience ganando.

El Sol en Cáncer sobre Marte de Messi indica la posibilidad de que marque un gol.

Julián Álvarez, Lionel Messi, José Manuel López y Emiliano Martínez serán jugadores clave para el seleccionado argentino.

Argentina tendrá un momento trascendental en el partido entre las 17:34 y las 17:44.

Conclusión

“Los dos equipos muestran una gran paridad astrológica. Los tránsitos a la carta del DT y el capitán de Inglaterra favorecen a su equipo, pero si me tengo que regir por la tradición astrológica, la carta del ciclo inglés es débil; mientras que el ciclo Scaloni presenta una carta natal muy fuerte, dura, ganadora, un equipo difícil de vencer”, reveló.

De acuerdo con él, la selección argentina presenta posibilidad de triunfo “siempre y cuando tenga renovación, cambios y creatividad que pide el aspecto de Urano”.

El pronóstico de @Lodicelaluna

Matías Ferra destacó en su proyección que las luminarias astrológicas (el Sol y la Luna) representan y acompañan a Lionel Scaloni y a Lionel Messi. Contrariamente, Thomas Tuchel y Harry Kane (capitán del equipo inglés) se muestran debilitados y enfrentan obstáculos, como el reciente enfrentamiento que tuvo el DT con el goleador del equipo, Jude Bellingham.

Argentina, expresó Ferra, podría intentar imponer el ritmo y asumir el control, mientras que Inglaterra tendría mejores herramientas para responder con disciplina táctica y aprovechar los errores del rival.

Según Ferra las luminarias representan y acompañan a Lionel Scaloni y a Lionel Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Otros datos clave y de color que señaló fueron:

Con la Luna en Leo (como ocurrirá mañana) Argentina jugó 6 partidos en mundiales: ganó 4, empató 1 y perdió 1.

Los minutos de mayor intensidad del primer tiempo serán: 1, 4, 8, 21, 22, 24, 27, 36, 41, 47.

Los minutos de mayor intensidad del segundo tiempo serán: 4, 6, 18, 21, 32, 37, 39, 41, 45.

En 1986 Diego Maradona enfrentó a Inglaterra con un tránsito extraordinario: el Sol junto a su Marte y Lilith natales en Cáncer. Esta vez Lionel Messi presenta el mismo tránsito en la semifinal contra Inglaterra.

Pueden ser útiles como colores de activación astrológica el amarillo y el azul.

Conclusión

“Argentina tiene algo de ventaja astrológica”, afirmó. Según este astrólogo, el plantel argentino cuenta con las herramientas necesarias para superar a Inglaterra y avanzar a la final, pero necesitará de la unión de absolutamente todos para sumar ese granito de arena que se necesita para ubicar la balanza a su favor.

El pronóstico de @JuanCruzSirius

Lleva más de 100 pronósticos cumplidos y evalúa tanto encuentros de fútbol como política nacional, internacional y sucesos mundiales. Tres meses antes del inicio del Mundial, el 22 de abril, Sirius publicó que Argentina llegaría a las instancias finales y pelearía por el título máximo.

“El panorama astrológico argentino para este Mundial podría resumirse en que se distinguen dos energías planetarias: la de Saturno y la de Júpiter”, resaltó. Según explicó, Saturno es un indicador de muchos contratiempos, obstáculos, sufrimiento y frustraciones. Júpiter, en cambio, es el planeta de los éxitos, la gloria y la épica. “Por eso pronostiqué tiempo atrás que Argentina no haría un mundial decepcionante, que no se volvería temprano a casa y que como mínimo estaría en semifinales”, declaró.

En las cartas astrales que leyó de Inglaterra, el equipo presenta similitudes astrológicas con Argentina. “Tiene buena presencia del planeta más positivo (Júpiter), lo cual es un buen indicio para ellos y peligroso para nosotros”, anticipó. Pero también destacó que presenta una marcada presencia de Saturno (el planeta de las adversidades y frustraciones), incluso, en mayor medida que Argentina.

Entre los datos o momentos clave del partido destacó:

Un partido muy duro con alta probabilidad de definirse en tiempo extra o penales.

Los minutos de mayor probabilidad astrológica de goles o jugadas definitorias pueden ser: 16 y 17; en el caso de tiempo extra o segundo tiempo será clave el minuto 18.

Conclusión

“Mi interpretación astrológica parece señalar que es difícil que el equipo de Inglaterra salga campeón. El dilema es determinar si el golpe saturnino lo recibe en la semifinal o en la final, pero para eso se necesitaría hilar muy fino astrológicamente con todas sus cartas astrales, que lamentablemente no tengo”, profundizó.