Cómo saber si una fruta está madura sin abrirla: color, aroma, firmeza y peso son las pistas que debe leer antes de comprar, según la FAO

Escoger una fruta en el punto adecuado de maduración no solo mejora su sabor y textura, sino que también permite aprovechar mejor su calidad y reducir el desperdicio de alimentos. Aunque muchas personas se fijan únicamente en el color de la cáscara al momento de comprar, existen otras características que ayudan a identificar si está lista para consumirse sin necesidad de abrirla.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), conocer el grado de madurez de una fruta es fundamental porque influye en su almacenamiento, vida útil y calidad. El organismo explica que este proceso comprende tres etapas:

La maduración: cuando el fruto alcanza el desarrollo necesario para ser cosechado.

cuando el fruto alcanza el desarrollo necesario para ser cosechado. La maduración de consumo: momento en el que adquiere sus mejores características de sabor y aroma.

momento en el que adquiere sus mejores características de sabor y aroma. La senescencia: fase en la que comienza su deterioro natural.

Si bien el color de la fruta suele ser el primer aspecto que muchos consumidores consideran, la FAO señala que este no siempre es un buen indicador. Hay frutas que muestran cambios de color evidentes a medida que maduran, mientras que otras mantienen una apariencia similar durante mucho tiempo. Así que, basar la elección solo en el color puede llevar a cometer errores.

Estas son las señales que debe tener en cuenta antes de realizar la compra

Para determinar si una fruta alcanzó un buen nivel de maduración, la entidad recomienda observar varios indicadores. Entre los principales se encuentran:

El color de la piel.

La firmeza al tacto.

El aroma característico.

La forma del fruto.

El tamaño alcanzado.

El peso o el contenido de jugo, según la especie.

Algunos indicadores para darse cuenta si una fruta está madura son: el color de la piel, la firmeza al tacto, el aroma característico, entre otros

Otra señal clave a tener en cuenta es el olor. De acuerdo con la FAO, la mayoría de las frutas generan compuestos aromáticos a medida que maduran, lo que les da su fragancia única. Sin embargo, estos aromas se sienten con más fuerza cuando la fruta está completamente madura.

Es fundamental prestar atención a la textura, ya que esta varía a medida que la fruta madura. Si el producto está demasiado duro, es probable que aún esté verde. Por otro lado, si está muy blanda, podría estar en una fase avanzada de maduración o incluso comenzando a deteriorarse.

El organismo también explica que, las frutas que siguen madurando después de cosecharse (como la banana o la manzana), los carbohidratos almacenados se transforman en azúcares provocando que su sabor se vuelve más dulce. Además, la acidez disminuye poco a poco, logrando un equilibrio que las hace mucho más ricas para el consumo.

Además de los indicadores generales, cada especie posee características propias que pueden orientar al consumidor. Por ejemplo:

La palta: suele ceder ligeramente al presionarla.

suele ceder ligeramente al presionarla. Los mangos: desarrollan un aroma más intenso y modifican la forma de sus hombros cerca del pedúnculo, mientras que en los cítricos el peso puede ser una señal de mayor contenido de jugo.

desarrollan un aroma más intenso y modifican la forma de sus hombros cerca del pedúnculo, mientras que en los cítricos el peso puede ser una señal de mayor contenido de jugo. La banana: su forma se vuelve más redondeada conforme avanza su desarrollo.

Identificar correctamente cuándo están en su punto los alimentos no solo realza su sabor, aroma y textura, sino que también ayuda a mantenerlos frescos en casa, previene que se deterioren antes de tiempo y que se tengan que tirar sin haberlas disfrutado.

En lugar de confiar únicamente en el color, la FAO recomienda analizar el conjunto de señales que presenta cada fruta. Evaluar aspectos como la firmeza, el aroma, la forma, el tamaño y el peso permite tomar decisiones más acertadas al momento de la compra y aumenta las posibilidades de llevar a casa productos con mejores condiciones de calidad y consumo.