¿Qué es el sarpullido por calor y cómo se trata?

Mientras el calor se empieza a sentir cada vez, es posible que muchas personas comiencen a experimentar reacciones en la piel, por ejemplo, picaduras o sarpullidos en distintas partes del cuerpo.

El calor y la humedad excesivos pueden hacerlo más propenso a sufrir sarpullido por calor, una afección común que se desarrolla en el cuello, los hombros, el pecho y los pliegues de la piel. Pero, ¿qué es exactamente el sarpullido por calor y qué debe hacer si lo tiene? Hablamos con algunos expertos para averiguarlo.

¿Qué es el sarpullido por calor?

“Erupción por calor” no es exactamente un término que los proveedores de atención médica usan para hacer un diagnóstico oficial, dijo la Dra. Angela Lamb, dermatóloga certificada por la junta en Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

La miliaria, como se le llama técnicamente, ocurre cuando las glándulas sudoríparas y los conductos de la piel se obstruyen debido al calor y la humedad elevados. “Luego, cuando el sudor queda atrapado debajo de la piel, aparecen estos pequeños granos o ampollas”, dijo el Dr. Lamb. Este sarpullido, también conocido como sarpullido por calor espinoso o sarpullido por sudor, a menudo pica o puede picar.

Hay tres tipos de miliaria que las personas pueden tener, según el tipo de bloqueo que se produzca. Miliaria crystallina, la forma más leve, ocurre con mayor frecuencia en recién nacidos y ocurre cuando se forman obstrucciones en las aberturas de los conductos de sudor en la superficie de la piel. Este tipo de sarpullido por calor se ve como pequeñas gotas de sudor atrapadas debajo de la piel levantada, no está inflamado ni pica y se ve menos rojo que otros tipos de sarpullido por calor. De hecho, a veces ni siquiera es rojo.

Miliaria rubra, el tipo más común, también puede afectar a los recién nacidos y hasta al 30 por ciento de los adultos que viven en regiones cálidas y húmedas. “Tiende a ser muy rojo, con picazón, lleno de baches”, dijo el Dr. Rajani Katta, dermatólogo certificado por la junta en práctica privada en Houston. Este tipo de sarpullido por calor ocurre cuando el sudor se bloquea en la mitad de la epidermis, una capa un poco más profunda de la piel.

El sarpullido por calor a menudo se confunde con otras dolencias de la piel goffkein.pro - Shutterstock

La miliaria profunda, la forma menos común, se produce cuando las glándulas sudoríparas se obstruyen en la dermis, la capa más profunda de la piel en la que puede aparecer la miliaria. No produce tanta picazón como la miliaria rubra, pero los bultos suelen ser más firmes, más rojos y más dolorosos.

Todas las formas de sarpullido por calor generalmente se desarrollan en partes del cuerpo donde la piel se pliega sobre sí misma, como las axilas, la ingle, el cuello, el abdomen y debajo de los senos. Los bebés suelen tener sarpullido por calor en el cuello, los hombros y el pecho. La ropa ajustada también puede hacer que sea más probable que uno desarrolle sarpullido por calor.

Los recién nacidos, que tienen conductos sudoríparos menos desarrollados que pueden obstruirse fácilmente y más rollos de piel, son más susceptibles al sarpullido por calor que los niños mayores y los adultos, dijo la Dra. Katta, “especialmente si los abriga bien cuando hace calor afuera.”

¿Cómo se puede distinguir de otras afecciones de la piel?

El sarpullido por calor a menudo se confunde con otras dolencias de la piel, dijo el Dr. Lamb, como el eczema, “que puede empeorar con el clima extremo en el verano cuando está húmedo”. El eczema es una condición inflamatoria de la piel que puede causar picazón, piel seca y erupciones cutáneas, así como ampollas e infecciones de la piel. Si tiene eccema leve, es posible que no lo note cuando el clima es templado, dijo el Dr. Lamb. Pero cuando hace calor, puede experimentar un brote de eczema que podría confundirse con un sarpullido por calor.

“Ambos pueden estar rojos y con picazón y, a veces, pueden ocurrir en las mismas áreas”, agregó el Dr. Katta. “Una diferencia es que el eczema tiende a verse más irregular y escamoso”. Las áreas que pican tienden a ser más planas y mal definidas en los bordes, mientras que el sarpullido por calor tiende a verse y sentirse más como protuberancias distintas.

Otra condición que a menudo se confunde con el sarpullido por calor es la erupción lumínica polimorfa, que es un sarpullido con picazón o ardor de pequeños bultos inflamados o parches de piel ligeramente elevados. “Es una condición única que la gente nota cuando toma unas vacaciones soleadas”, por primera vez en mucho tiempo. Puede ocurrir en cualquier momento, pero a menudo ocurre cuando las personas viajan en la primavera o principios del verano y están expuestas a mucho más sol de lo que sus cuerpos están acostumbrados, especialmente después de los meses de invierno, explicó el Dr. Lamb. Esto puede hacer que “provoquen erupciones, por lo general bastante exclusivamente en las áreas expuestas al sol”.

Puede ocurrir en cualquier momento, pero a menudo ocurre cuando las personas están expuestas a mucho más sol de lo que sus cuerpos están acostumbrados KieferPix - Shutterstock

Sin embargo, lo que es único acerca de la erupción de luz polimorfa, dijo, es que “a diferencia del sarpullido por calor, en realidad no se debe a la temperatura o la humedad, sino a la luz solar”.

¿Cómo tratarlo y prevenirlo?

Los expertos dicen que cualquiera puede tener sarpullido por calor. Si lo desarrolla, o incluso si tiene eczema inducido por el calor, lo primero que debe hacer es mudarse a un lugar más fresco, dijo el Dr. Lamb. Salga del calor y póngase a la sombra, y evite las horas pico de calor y humedad.

“Quítese la ropa ajustada” y lave las lociones espesas, como protector solar o humectantes, que podrían impedir que su piel respire, escribió en un correo electrónico la Dra. Nadine Kaskas, dermatóloga certificada por la junta en Mount Sinai. “Tome una ducha fría o aplique compresas frías con una toallita limpia”. Agregó que puede obtener ungüentos de venta libre como la loción de calamina para ayudar a calmar la picazón, aunque si se vuelve especialmente molesto, debe consultar con su médico, ya que es posible que necesite una receta para una crema tópica con esteroides.

Cuando no se trata, el sarpullido por calor generalmente se calma por sí solo una vez que se ha alejado de cualquier ambiente cálido y húmedo, dijo el Dr. Lamb. Aunque existe una pequeña posibilidad de desarrollar una infección si las ampollas se abren y no mantienes la piel limpia.

Si debe estar afuera, el Dr. Kaskas recomendó tomar medidas para evitar que su cuerpo se sobrecaliente, lo que podría hacerlo más susceptible al sarpullido por calor. Busque la sombra, tome descansos de la actividad, evite el esfuerzo excesivo y manténgase hidratado . Dr. Lamb es fan de esos ventiladores portátiles que puedes colgarte del cuello.

También es importante usar ropa que sea transpirable, lo mantenga fresco y permita que “el sudor se evapore de su piel”, dijo el Dr. Katta. Eso significa usar prendas sueltas y livianas.

La última cosa importante a tener en cuenta, agregó el Dr. Katta, es que “el sarpullido por calor es una señal de advertencia” de que sus glándulas sudoríparas o conductos no están funcionando como deberían, y posiblemente podría hacerlo más vulnerable al agotamiento por calor o golpe de calor. Si nota alguna irritación en la piel mientras está en el calor, tome medidas para refrescarse

Por Hanna Seo