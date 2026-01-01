Qué nos depara en 2026 según la numerología

La vida se organiza en ciclos de nueve años, según la numerología. Cada uno propone aprendizajes, desafíos y oportunidades distintas, porque —como explica esta disciplina— la vida es movimiento constante. El “año universal” marca la energía que atraviesa a todas las personas del planeta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para identificarlo, se reducen los dígitos del año a un solo número. En 2026, la suma es 2 + 0 + 2 + 6 = 10, y 1 + 0 = 1: entramos así en un Año universal 1.

María Laura Abad —terapeuta espiritual, especialista en terapias vibracionales y numerología sagrada— explica que este pasaje es especialmente importante porque marca el inicio de un nuevo ciclo de nueve años. “El Año 1 es más que un nuevo año, es un nuevo ciclo, una puerta que se abre. Marca un inicio real, un punto desde el cual todo puede renovarse”, afirma Abad. Es una oportunidad para que renazca la identidad más alineada con lo espiritual, con quien realmente uno es integralmente

La especialista aclara que esta nueva identidad que propone la energía de un año 1 pide especialmente autenticidad y coherencia entre nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Es un profundo llamado a reinventarse, a crear una vida con sentido y propósito. Y a alinear este propósito también al servicio.

2025: el cierre del Año 9 y la gran enseñanza antes de empezar

El 2025 fue un Año Universal 9, cifra asociada a la sabiduría, la humildad, la comprensión profunda, la compasión y la energía de la hermandad. Es un período que invita a concluir, soltar, cerrar procesos y prepararse para lo que viene.

“Lo que hayamos podido procesar y cerrar en este Año 9 va a influir directamente en cómo iniciamos el nuevo ciclo”, explica Abad. De hecho, el 9 es considerado el punto de síntesis: el último tramo antes de que todo vuelva a empezar.

El Año 1 es más que un nuevo año, es un nuevo ciclo, una puerta que se abre Freepik

2026: el nacimiento de un nuevo ciclo

El Año Universal 1 propone una energía de inicio, impulso, protagonismo, autenticidad y creación. Es una etapa para tomar decisiones con firmeza, avanzar frente a obstáculos y elegir con claridad el camino que queremos transitar durante los próximos nueve años.

Para Abad, la clave está en un delicado equilibrio: estar plenamente en el aquí y ahora, pero al mismo tiempo proyectar desde este presente consciente el futuro que deseamos construir. “Todo lo que sembramos en un Año 1 va a dar sus frutos a lo largo del ciclo que empieza”, sostiene.

La magia del 1: sincronicidad, alquimia y nuevas posibilidades

El Año 1 también activa la percepción de la sincronicidad: esa sensación de que algunos sucesos, aparentemente casuales, están misteriosamente conectados. Según Abad, cuando logramos entrar en ese ritmo —como volver a entrar en una coreografía o retomar el compás de una canción— se vuelve más fácil sentir guía, claridad y dirección.

Además, el 1 trabaja con la energía del mago y el alquimista interno, la capacidad de transformar, reinventarse y convertir lo denso en liviano, lo viejo en nuevo. Es la energía del ave fénix. Es decir, la fuerza para renacer todas las veces que haga falta como una forma de honrar la vida.

También invita a la excelencia, a la impecabilidad, a brillar desde la autenticidad y a abrir caminos propios, incluso si no son los que siguen las mayorías. Es un año para innovar, actualizar, renovar y asumir la independencia creativa.

Liderazgo y acción: ser protagonistas

La energía 1 impulsa el liderazgo positivo: primero sobre la propia vida, y desde ahí, también para acompañar a otros. Es una energía hacedora, que invita a moverse, crear y atreverse, sin detenerse ante la crítica externa. El Año 9 nos hablaba del grupo y lo colectivo; el Año 1 nos recuerda lo único, lo individual, lo que nos diferencia.

“El Año Universal 1 tiene el empuje que nos hace mover el mundo; y cuando el mundo no se mueve, nos da la fuerza para movernos y entrar en un nuevo mundo que vayamos a crear", resume Abad y comparte 5 tips para aprovechar la energía del año

Elegí una intención poderosa . No hace falta una lista eterna: definí qué querés abrir en este nuevo ciclo y hacia dónde querés dirigir tu energía, usando la sabiduría que te dejó el Año 9.

. No hace falta una lista eterna: definí qué querés abrir en este nuevo ciclo y hacia dónde querés dirigir tu energía, usando la sabiduría que te dejó el Año 9. Volvé al presente. Las mejores decisiones nacen en el “aquí y ahora”, no en la ansiedad por lo que vendrá.

Las mejores decisiones nacen en el “aquí y ahora”, no en la ansiedad por lo que vendrá. Animate a empezar. Se trate de un proyecto personal, un trabajo, un viaje o cualquier cambios sea grande o pequeño.

Se trate de un proyecto personal, un trabajo, un viaje o cualquier cambios sea grande o pequeño. Prestá atención a las señales. La sincronicidad se activa: coincidencias, repeticiones y oportunidades que parecen casuales pueden ser guías.

La sincronicidad se activa: coincidencias, repeticiones y oportunidades que parecen casuales pueden ser guías. Honrá tu voz interna. Seguí tu propio rumbo, incluso si no se parece al de los demás

El Año 1 nos recuerda lo único, lo individual, lo que nos diferencia

Además, no te olvides de cerrar el ciclo del año que pasó con gratitud por todo lo recibido (aunque haya sido un desafío), gratitud por todo lo que dimos y todo lo aprendido. Y por supuesto, abrir con gratitud y esperanza el próximo ciclo de 9 años y el 2026.

Elegí a qué le vas a dar la bienvenida en tu vida.

Existe por delante la gran oportunidad de nacer nuevamente aquí y ahora, para crear juntos una nueva vida en la Tierra.

Estamos listos para cruzar el umbral al año 1 de un nuevo ciclo?

¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año 1! ¡Feliz 2026!