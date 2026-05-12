Para mayores de 50: la Argentina participa de un tratamiento revolucionario para tratar la degeneración macular

En un contexto en el que, gracias a los avances de la ciencia y la medicina, la expectativa de vida es cada vez mayor, es fundamental trabajar por el bienestar en las diferentes etapas de la vida.

En este sentido, mantener la autonomía y disfrutar los tiempos de ocio en edades avanzadas se vuelve crucial. Hoy, a través del Charles Centro Oftalmológico, Argentina participa de un estudio global de terapia génica que promete revolucionar la manera de tratar la degeneración macular, una enfermedad común en adultos mayores, que afecta la visión y compromete muchas áreas de la vida.

“La degeneración macular húmeda es una patología que afecta el centro de la retina, el punto de máxima precisión visual, e impide ver correctamente. La persona ve todo como borroso y esto genera dificultades para leer, reconocer números. Incluso impide elegir la ropa que te querés poner o identificar alimentos, entre otras actividades cotidianas que requieren visión fina”, explica el doctor Patricio Schlottmann, médico oftalmólogo, especialista en retina, jefe de Investigación Clínica en Charles Centro Oftalmológico y director de Oftalmología en la Organización Médica de Investigación (OMI). Señala que se trata de una enfermedad frecuente en personas mayores de 55 años, con mayor incidencia hacia los 75 años, y que suele comenzar en un ojo para luego afectar al otro.

Los hábitos saludables para sobrellevar la enfermedad

Cuenta que si bien es una patología que tiene una carga familiar, no es hereditaria, y la prevención es muy importante para bajar las chances de que la enfermedad se desarrolle. Menciona hábitos saludables que pueden hacer la diferencia:

2) Practicar actividad física

3)Alimentarse correctamente, preferentemente a base de una dieta mediterránea

4)Evitar fumar

Schlottmann aborda la problemática con una mirada empática, atenta a las vivencias de los pacientes. “En general, cuando uno escucha a los pacientes añosos, hablan de la necesidad de disfrutar del tiempo que les queda. Son personas que han vivido una vida activa y han llegado a jubilarse y quieren tener su tiempo libre con tranquilidad y sin depender de otros permanentemente. Esta es una enfermedad muy disruptiva, porque genera una pérdida de autonomía y esto trae consecuencias emocionales”, dice.

“En general, cuando uno escucha a los pacientes añosos, hablan de la necesidad de disfrutar del tiempo que les queda"

Cómo tratar la degeneración macular

El tratamiento existente en la actualidad es muy caro y trabajoso. Consiste en inyecciones intraoculares periódicas de fármacos para controlar la enfermedad y frenar la progresión de la pérdida visual.

Las aplicaciones deben repetirse con alta frecuencia, generalmente cada uno o dos meses, lo cual implica una carga terapéutica sostenida en el tiempo y una fuerte dependencia del tratamiento, ya que si este se interrumpe o se retrasa, la enfermedad continúa progresando.

La pregunta que más se escucha en el consultorio por parte de los pacientes es “¿hasta cuándo?”, comenta el doctor Patricio Schlottmann: muchas veces es difícil asistir al tratamiento, necesitan hacerlo acompañados y dependen de otros. La respuesta a esta inquietud, apunta Schlottmann, la da la misma ciencia y los avances en investigación clínica: “hasta que encontremos algo mejor”. Y adelanta que hoy, ese “algo mejor”, está muy cerca.

El cambio de paradigma de la terapia génica

El especialista cuenta que actualmente se encuentra en investigación en fase 3 un tratamiento que propone un abordaje revolucionario para la degeneración macular: consiste en una única inyección intraocular que utiliza un vector viral diseñado específicamente para que las células del ojo produzcan de manera sostenida su propio agente terapéutico “se trata de hacer un virus que trabaje para nosotros”, resume el especialista, en términos sencillos.

La terapia génica busca alcanzar un efecto prolongado en el tiempo, con el potencial de reducir o incluso eliminar la necesidad de aplicaciones repetidas en más del 80% de los pacientes, en comparación con el tratamiento convencional actual.

Esto podría traducirse en menor carga terapéutica, mayor adherencia al tratamiento, controles más espaciados, mejores resultados a largo plazo, y por supuesto, mayor autonomía del paciente y menor dependencia del sistema de aplicaciones periódicas.

La fase 3, explica, es la última etapa antes de una eventual aprobación regulatoria y el lanzamiento comercial. Las fases 1 y 2 fueron realizadas con un número menor de pacientes y mostraron resultados promisorios en términos de seguridad y eficacia, lo que permitió avanzar hasta esta instancia, que involucra una mayor cantidad de participantes y centros a nivel internacional.

La investigación se encuentra en fase 3 un tratamiento que propone un abordaje revolucionario para la degeneración macular

“La terapia génica representa un verdadero cambio de paradigma en el tratamiento de la degeneración macular húmeda. Ser pioneros en la Argentina en participar en esta etapa avanzada de investigación nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso por la innovación, la investigación clínica y el desarrollo de alternativas terapéuticas que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes”, afirma el doctor Patricio Schlottmann, quien señala que la participación del país en este tipo de ensayos es muy beneficiosa, y funciona muy bien en la actualidad.

Los avances en la Argentina

“En la Argentina hay muy buenos médicos y muy buena calidad tecnológica y profesional, lo cual hace que nuestro país califique para este tipo de ensayos, y eso es muy bueno”.

El especialista cuenta que el ensayo, que aún continúa reclutando, selecciona pacientes con ciertas características (como haber sido diagnosticado en los últimos seis meses y no haber recibido más de cuatro inyecciones de tratamiento previo), la idea es incluir entre 150 y 200 pacientes. “Cuantos más pacientes se incluyen más sabemos que este tratamiento funciona en nuestra población”, explica el jefe de Investigación Clínica en Charles Centro Oftalmológico, y agrega que “además, cuando finalmente se aprueba el tratamiento, ya hay un camino recorrido en el país, no es una novedad para la comunidad científica local y esto permite que los médicos se vayan formando en el proceso y luego puedan transferir esa experiencia”.